На продажу выставлен Chevrolet Corvette C6 с необычным кузовом. Таких в мире больше нет
Кирилл Малышев
Продавец из американского Иллинойса выставил на продажу необычный спорткар Chevrolet Corvette 2005 года выпуска за 56 950 долларов (4,5 миллиона рублей). Высокая стоимость, как пишет Corvette Blogger, объясняется уникальным кузовом.
Автомобиль называется не Corvette, а Anteros. Он создан калифорнийской фирмой N2A, что расшифровывается как No 2 Alike (в переводе — никаких двух одинаковых). И это купе сделано в единственном экземпляре.
Спорткар отправился на доработку прямо от дилера в 2005 году. С него сняли кузовные панели, салон и даже колёса. После этого Corvette обзавёлся эксклюзивным интерьером, кузовом из углепластика, иными шинами и дисками. Силуэт стал более обтекаемым и получил круглую оптику спереди и сзади.
Силовая установка доработкам не подвергалась. Шестилитровый V8 модели LS2 выдаёт 405 л.с. и сопряжён с автоматической коробкой передач. Пробег машины — 19 000 километров. В техническом плане Anteros пребывает в отличном состоянии.
Продавец отмечает, что предлагает настоящий суперкар по совсем не суперкаровской цене.