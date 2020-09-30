На продажу выставлен Chevrolet Corvette C6 с необычным кузовом. Таких в мире больше нет

Автомобиль называется не Corvette, а Anteros. Он создан калифор­нийской фирмой N2A, что расшифро­вывается как No 2 Alike (в переводе — никаких двух одинаковых). И это купе сделано в единственном экземпляре.

Спорткар отправился на доработку прямо от дилера в 2005 году. С него сняли кузовные панели, салон и даже колёса. После этого Corvette обзавёлся эксклюзивным интерьером, кузовом из угле­пластика, иными шинами и дисками. Силуэт стал более обтекаемым и получил круглую оптику спереди и сзади.

Силовая установка доработкам не подвергалась. Шестилитровый V8 модели LS2 выдаёт 405 л.с. и сопряжён с автомати­ческой коробкой передач. Пробег машины — 19 000 километров. В техни­ческом плане Anteros пребывает в отличном состоянии.