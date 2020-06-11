Экстремальный Corvette: активная аэродинамика и «гоночный» мотор
Заряженную версию среднемоторного Chevrolet Corvette С8 ждут большие изменения. Как сообщает портал Muscle Cars & Trucks, модификация Z06 получит активный аэродинамический обвес, карбоновые колёсные диски с трековой резиной Michelin и серьёзно доработанную выхлопную систему, а двигатель будет основан на агрегате, который используется в Corvette
Согласно новой информации, активная аэродинамика может стать частью опционального пакета Z07, который традиционно предлагается для Corvette Z06. Подвижными окажутся не только передний сплиттер и заднее антикрыло, но и боковые закрылки — всё это будет автоматически регулироваться в зависимости от условий движения.
В качестве опции также предложат карбоновые колёса, обутые в резину Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Шины такой же модели ставятся на Porsche 911 GT3 RS и GT2 RS, а их состав близок к тому, что используется в гонках. Размерность вырастет на дюйм по сравнению с Corvette Z06 поколения C7: спереди это
275/30R20, сзади — 345/25R21.
Возможно, будет радикально изменена выхлопная система: патрубки переедут из углов бампера в центральную часть, чтобы уменьшить длину выпускного тракта и освободить место для большого диффузора. Однако это решение ещё изучается и имеет статус предварительного.
В отличие от Z06 предыдущего поколения, двигатель V8 будет не компрессорным, а атмосферным, да к тому же меньшего объёма — 5,5 литра вместо прежних 6,2. Ожидается потеря в крутящем моменте: по предварительным данным, он снизится с 880 до 810 Ньютон-метров, но мощность останется неизменной — 660 лошадиных сил. Крутиться агрегат с индексом LT6 и «плоским» коленвалом должен до 9000
об./мин.
Такой выбор мотора обусловлен омологационными причинами: по правилам чемпионата IMSA производитель должен выпустить как минимум 300 дорожных автомобилей с тем же двигателем, который используется в гонках. При этом «боевой» Corvette
C8.Rслабее грядущего Z06: 500 лошадиных сил и 650 Нм. Ещё одно отличие: вместо шестиступенчатой секвенталки XTrac гражданская версия получит восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, который стоит и на обычных Корветах C8.
Премьера Chevrolet Corvette Z06 ожидается в 2021 году, и это будет не самая «злая» версия. За ней последуют экстремальный ZR1 (предполагаемая мощность — около 850 лошадиных сил), а также гиперкар, известный как проект Zora: его снабдят гибридной силовой установкой суммарной отдачей свыше тысячи сил. Инсайдеры говорят, что дебютировать такая машина должна в 2024 году.