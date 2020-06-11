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Экстремальный Corvette: активная аэродинамика и «гоночный» мотор

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Заряженную версию среднемоторного Chevrolet Corvette С8 ждут большие изменения. Как сообщает портал Muscle Cars & Trucks, модификация Z06 получит активный аэро­динами­ческий обвес, карбоновые колёсные диски с трековой резиной Michelin и серьёзно дора­ботанную выхлопную систему, а двигатель будет основан на агрегате, который используется в Corvette C8.R — «боевом» авто­мобиле для гонок на вынос­ливость.


На патентных рисунках изображён Корвет прошлого поколения, но речь идёт именно о новом среднемоторном спорткаре
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На патентных рисунках изображён Корвет прошлого поколения, но речь идёт именно о новом среднемоторном спорткаре

  • Согласно новой информации, активная аэро­динамика может стать частью опци­онального пакета Z07, который традици­онно предлага­ется для Corvette Z06. Подвижными окажутся не только передний сплиттер и заднее анти­крыло, но и боковые закрылки — всё это будет автомати­чески регули­роваться в зависи­мости от условий движения.

  • В качестве опции также предложат карбоновые колёса, обутые в резину Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Шины такой же модели ставятся на Porsche 911 GT3 RS и GT2 RS, а их состав близок к тому, что используется в гонках. Размерность вырастет на дюйм по сравнению с Corvette Z06 поколения C7: спереди это 275/30 R20, сзади — 345/25 R21.

  • Возможно, будет радикально изменена выхлопная система: патрубки пере­едут из углов бампера в централь­ную часть, чтобы уменьшить длину выпускного тракта и освобо­дить место для большого диффузора. Однако это решение ещё изучается и имеет статус предвари­тельного.

  • В отличие от Z06 предыдущего поколения, двигатель V8 будет не компрес­сорным, а атмосферным, да к тому же меньшего объёма — 5,5 литра вместо прежних 6,2. Ожидается потеря в крутящем моменте: по предвари­тельным данным, он снизится с 880 до 810 Ньютон-метров, но мощность останется неизменной — 660 лоша­диных сил. Крутиться агрегат с индексом LT6 и «плоским» коленвалом должен до 9000 об./мин.

  • Такой выбор мотора обусловлен омологаци­онными причинами: по правилам чемпионата IMSA произво­дитель должен выпустить как минимум 300 дорожных автомо­билей с тем же двигателем, который использу­ется в гонках. При этом «боевой» Corvette C8.R слабее грядущего Z06: 500 лошадиных сил и 650 Нм. Ещё одно отличие: вместо шестиступен­чатой секвенталки XTrac граждан­ская версия получит восьмиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями, который стоит и на обычных Корветах C8.

  • Премьера Chevrolet Corvette Z06 ожидается в 2021 году, и это будет не самая «злая» версия. За ней последуют экстремальный ZR1 (пред­полага­емая мощность — около 850 лошадиных сил), а также гиперкар, известный как проект Zora: его снабдят гибридной силовой установкой суммарной отдачей свыше тысячи сил. Инсайдеры говорят, что дебютировать такая машина должна в 2024 году.

Нужны ли Корвету гоночные технологии?

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