Экстремальный Corvette: активная аэродинамика и «гоночный» мотор

Согласно новой информации, активная аэро­динамика может стать частью опци­онального пакета Z07, который традици­онно предлага­ется для Corvette Z06. Подвижными окажутся не только передний сплиттер и заднее анти­крыло, но и боковые закрылки — всё это будет автомати­чески регули­роваться в зависи­мости от условий движения.

В качестве опции также предложат карбоновые колёса, обутые в резину Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Шины такой же модели ставятся на Porsche 911 GT3 RS и GT2 RS, а их состав близок к тому, что используется в гонках. Размерность вырастет на дюйм по сравнению с Corvette Z06 поколения C7: спереди это 275/30 R20, сзади — 345/25 R21.

Возможно, будет радикально изменена выхлопная система: патрубки пере­едут из углов бампера в централь­ную часть, чтобы уменьшить длину выпускного тракта и освобо­дить место для большого диффузора. Однако это решение ещё изучается и имеет статус предвари­тельного.

В отличие от Z06 предыдущего поколения, двигатель V8 будет не компрес­сорным, а атмосферным, да к тому же меньшего объёма — 5,5 литра вместо прежних 6,2. Ожидается потеря в крутящем моменте: по предвари­тельным данным, он снизится с 880 до 810 Ньютон-метров, но мощность останется неизменной — 660 лоша­диных сил. Крутиться агрегат с индексом LT6 и «плоским» коленвалом должен до 9000 об./мин.

Такой выбор мотора обусловлен омологаци­онными причинами: по правилам чемпионата IMSA произво­дитель должен выпустить как минимум 300 дорожных автомо­билей с тем же двигателем, который использу­ется в гонках. При этом «боевой» Corvette C8.R слабее грядущего Z06: 500 лошадиных сил и 650 Нм. Ещё одно отличие: вместо шестиступен­чатой секвенталки XTrac граждан­ская версия получит восьмиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями, который стоит и на обычных Корветах C8.