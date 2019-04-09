5 проблем подержанных хэтчбеков Opel Corsa D

1. Турбомоторы

Хотя... Если вам хочется иметь не просто компактный автомобиль, а быструю «зажигалку», будьте готовы к немалым расходам. Под капотом у версий CSi и OPC разного уровня спортивности – турбомоторы серии Z16LE с разной степенью форсировки, которым капремонт может потребоваться уже к 80–100 тыс. км!

Что делать

Наиболее серьёзная неисправность агрегатов Z16LE – разрушение поршней. Она обычно случается из-за плохого топлива, постоянной езды «на пределе» или перегрева мотора, поэтому надо внимательно следить за работой термостата. Его ресурс как раз близок к тем самым 80–100 тыс. км. А если двигатель всё-таки придётся перебирать, лучше установить усиленные шатуны и более крепкие кованые поршни.