5 проблем подержанных хэтчбеков Opel Corsa D
Валерий Арутин
Считается, что маленькие и, соответственно, дешёвые модели автомобильных марок проигрывают своим «старшим» собратьям в надёжности. Но Opel Corsa поколения D, выпускавшийся в 2006–2014 годах, – исключение из правил. Проблем с компактным хэтчбеком не так много, да и сами эти проблемы не суперзатратные.
1. Турбомоторы
Хотя... Если вам хочется иметь не просто компактный автомобиль, а быструю «зажигалку», будьте готовы к немалым расходам. Под капотом у версий CSi и OPC разного уровня спортивности – турбомоторы серии Z16LE с разной степенью форсировки, которым капремонт может потребоваться уже к 80–100 тыс. км!
Что делать
Наиболее серьёзная неисправность агрегатов Z16LE – разрушение поршней. Она обычно случается из-за плохого топлива, постоянной езды «на пределе» или перегрева мотора, поэтому надо внимательно следить за работой термостата. Его ресурс как раз близок к тем самым 80–100 тыс. км. А если двигатель всё-таки придётся перебирать, лучше установить усиленные шатуны и более крепкие кованые поршни.
2. Шестиступенчатая «механика»
Одним турбомотором проблемы любителей погонять не ограничиваются. С ним (а также с редким в России дизелем) агрегатировалась 6-ступенчатая «механика», которая может загудеть уже к 60 тыс. км. Впрочем, есть примеры, когда эта коробка служила и по 200 тысяч… А вот для более простой 5-ступенчатой МКПП у «гражданских» версий и три сотни тысяч километров – не предел.
Что делать
Гудят в этой коробке подшипники валов. И не стоит долго мириться с лишним шумом, иначе потом ремонт КПП выйдет ещё дороже. Он и так будет не очень бюджетным – 30–60 тысяч рублей, в зависимости от качества и количества заменяемых деталей.
3. Прокладки и катушки
Opel Corsa с атмосферными двигателями не очень динамична (самый мощный из них развивает всего 90 л.с.), зато эти моторы намного надёжнее. Пробег более 200 тыс. км до капремонта для них скорее правило, чем исключение. Даже цепь служит приемлемые 100–120 тыс. км. Но более мелких ремонтов наверняка не избежать.
Что делать
Характерная для многих моторов Opel неисправность – течи масла через прокладки и сальники, начинающиеся после 80–90 тыс. км. Они не критичны, но за уровнем масла нужно следить внимательно. Ещё одна неприятность – выход из строя модуля зажигания (блока катушек) примерно на том же пробеге. Новый стоит около 10 тыс. рублей (качественный «неоригинал» будет вдвое дешевле), а чтобы продлить модулю жизнь, лучше заправляться только на проверенных АЗС и почаще менять свечи.
4. Подшипники ступиц
Ещё одна неожиданность для компактного автомобиля – крепкая подвеска. Большинство её компонентов служат 100 тыс. км и более, даже амортизаторы. На меньшем пробеге придётся менять только привычные для России с её дорогами стойки стабилизатора, а также подшипники передних ступиц.
Что делать
И стойки, и подшипники стоят недорого. Тем более что устанавливать оригинальные запчасти совсем необязательно, есть большой выбор качественных заменителей. Диагностировать износ ступичного подшипника легко: гул от него усиливается в повороте.
5. Вентилятор отопителя
Моторчик печки может загудеть или засвистеть спустя несколько лет эксплуатации. Увы, фирменный стоит недёшево – около 20 тысяч рублей.
Что делать
Основные проблемы вентилятору отопителя создают грязь и листва, попадающие в воздухозаборник, – нужно не лениться и периодически его чистить. Забитый салонный фильтр тоже создаёт лишнее сопротивление потоку, снижая эффективность вентиляции. Ремонт мотора, как правило, временное решение. По счастью, неоригинальные аналоги есть и у него.