Фотографии нового Opel Corsa попали в сеть раньше срока
Николай Андреев
Компания Opel не смогла сохранить в тайне до премьеры внешность хэтчбека Corsa шестого поколения – издание Auto Express опубликовало официальные фотографии новинки.
Хэтчбек построен на платформе CMP, которую уже использует новый Peugeot 208. Благодаря ей немецкая новинка станет легче более чем на 100 килограммов и в базовой версии пятидверка будет весить 980 килограммов.
Длина новой Opel Corsa составляет 4060 миллиметров, что на 39 мм больше машины предыдущего поколения. Новинка шире на 48 мм, а колёсная база увеличилась на 28 мм (1794 и 2538 мм соответственно). У Opel Corsa будут бензиновые и дизельные двигатели, а также полностью электрическая модификация.
Мировая премьера новой Корсы состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре, но рассекретить модель могут и раньше. Европейские продажи новинки начнутся в ноябре 2019 года.