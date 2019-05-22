Фотографии нового Opel Corsa попали в сеть раньше срока

Хэтчбек построен на платформе CMP, которую уже использует новый Peugeot 208. Благодаря ей немецкая новинка станет легче более чем на 100 килограммов и в базовой версии пятидверка будет весить 980 килограммов.

Длина новой Opel Corsa составляет 4060 миллиметров, что на 39 мм больше машины предыдущего поколения. Новинка шире на 48 мм, а колёсная база увеличилась на 28 мм (1794 и 2538 мм соответственно). У Opel Corsa будут бензиновые и дизельные двигатели, а также полностью электрическая модификация.