Opel показал первое изображение новой «Корсы»

Впервые на «Опеле» такие фары появились в 2015 году у модели Astra, через два года их получила флагманская Insignia, а теперь ими оснастят «Корсу», что является редкостью в классе B.

По слухам, автомобиль переведут на французскую модульную архитектуру CMP, на которой будет построен новый Peugeot 208. Corsa получит бензиновые и дизельные двигатели, а позднее появится и полностью электрическая модификация.

Премьера нового Opel Corsa шестого поколения состоится в 2019 году.