Opel показал первое изображение новой «Корсы»
Фирма Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения. Судя но нему, автомобиль получит матричные светодиодные фары IntelliLux LED.
Впервые на «Опеле» такие фары появились в 2015 году у модели Astra, через два года их получила флагманская Insignia, а теперь ими оснастят «Корсу», что является редкостью в классе B.
По слухам, автомобиль переведут на французскую модульную архитектуру CMP, на которой будет построен новый Peugeot 208. Corsa получит бензиновые и дизельные двигатели, а позднее появится и полностью электрическая модификация.
Премьера нового Opel Corsa шестого поколения состоится в 2019 году.
Ранее стало известно, что Opel планирует вернуться на российский рынок в этом году
Первыми поступят в продажу большой минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro, которые являются перелицованными версиями моделей Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy.