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Opel показал первое изображение новой «Корсы»

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Фирма Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения. Судя но нему, автомобиль получит матричные светодиодные фары IntelliLux LED.

Впервые на «Опеле» такие фары появились в 2015 году у модели Astra, через два года их получила флагманская Insignia, а теперь ими оснастят «Корсу», что является редкостью в классе B.

По слухам, автомобиль переведут на французскую модульную архитектуру CMP, на которой будет построен новый Peugeot 208. Corsa получит бензиновые и дизельные двигатели, а позднее появится и полностью электрическая модификация.

Премьера нового Opel Corsa шестого поколения состоится в 2019 году.

  • Ранее стало известно, что Opel планирует вернуться на российский рынок в этом году

  • Первыми поступят в продажу большой минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro, которые являются перелицованными версиями моделей Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy.

Нужны ли матричные светодиодные фары маленькой «Корсе»?

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