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Надёжна ли рестайлинговая Opel Corsa поколения D: все проблемы немецкого хэтчбека с пробегом

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Opel Corsa составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специали­зированных авто­сервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслужи­вания машин марки Opel. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности авто­мобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подер­жанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Opel Corsa, IV поколение (D), ресталинг I
Годы выпуска: 2010–2011

Хэтчбек В-класса с поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. Кузов 3- или 5-двер­ный, цельно­металли­ческий. Двигатели – бензиновые атмосферные, с тремя или четырьмя цилиндрами, а также 4-цилинд­ровые турбодизели. При I рестай­линге бензиновые двигатели были модерни­зированы, их мощность увеличилась на 5–10 л.с. Версия Corsa GSi – с 1,6-литровым бензиновым турбомотором (он при рестайлинге не изменился), а также иными сиденьями, накладками на бамперы и спортивной выхлопной системой

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчиты­вается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учиты­вается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей авто­мобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.63/5
Хэтчбек, 5 дв., 1.4 АТ (100 л.с.)
наиболее популярная и надёжная модификация
Кузов
Хэтчбек
Двигатель
1.4 л / Бензин
Коробка
Автомат
Привод
Передний
Мощность
100 л.с.
Расход
5.7 л
Макс. скорость
172 км/ч
Разгон до 100 км/ч
13.9 секунды
Возможность скрутки пробега: высокая

На данном автомобиле скрутить реальный пробег несложно

Криминальная привлекательность: низкая

Автомобиль не пользуется популярностью среди угонщиков

Сложность восстановления после аварии

Удар передней или задней частью: пластик бамперов довольно прочный, а стоимость восстанов­­ления сравнительно невысока

Попадание в яму или открытый люк: при сильных ударах могут пострадать элементы подвески, но их замена не обойдётся дорого владельцу

477 111 ₽
350 000 – 620 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии экспертов техцентра WhyNotService
1/6

Кузов

Кузов автомобиля не подвержен коррозии, а лако­красочное покрытие повредить достаточно непросто, проблемы в основном возникают только по причине ДТП. Пластиковые бамперы и их крепежи довольно прочные и могут выдер­живать несильные удары без послед­ствий. После 6–8 лет эксплу­атации начинают выходить из строя замки дверей. В качестве опции на автомобиль устанавли­валась панорамная крыша, но ввиду бюджет­ности модели встречается она нечасто.

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Салон

В целом, для данного класса салон выполнен довольно каче­ственно, но незначит­ельные скрипы и «сверчки» могут досаждать владельцу на любых пробегах авто­мобиля. Обивка сидений – только тканевая, сохраняет приличный вид более 150 тыс. км. При пробегах за 100 тысяч начинает стираться пластик на ручках климати­ческой системы, также бывают случаи облезания хрома на ручках откры­вания дверей, а на рычаге механи­ческой КПП к 120–150 тыс. км протирается кожаная отделка.

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Двигатели

Бензиновые атмосферные

Атмосферные двигатели – 3-цилинд­ровый 1.0 (65 л.с.), 4-цилинд­ровые 1.2 (85 л.с.) и 1.4 (100 л.с.) – считаются достаточно надёжными, их ресурс превышает 200 тыс. км. Из слабых мест можно выделить разве что модуль зажигания, датчики температуры охлаж­дающей жидкости и незначительные течи масла.

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Бензиновый турбированный

Турбомотор версии GSI объёмом 1,6 литра (150 л.с.) подвержен более сильным нагрузкам из-за специфики эксплуатации «заряженной» моди­фикации. В таких режимах его ресурс состав­ляет всего около 80 тыс. км, после чего требуется капитальный ремонт. При переборке силового агрегата реко­мендуют заменить шатуны на усиленные. На 80–100 тыс. км рискует выйти из строя электро­магнитный клапан турбины, а ресурс самого нагнетателя составляет порядка 150 тысяч. После 70 тыс. км может потребо­ваться замена термостата и катушки зажигания, также порой встречаются проблемы с резистором на вентиляторе двигателя.

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Дизельные двигатели 

Дизельные двигатели объёмом 1,3 литра (95 л.с.) и 1,7 литра (125 л.с.), которые встречаются реже бензино­вых, обладают высоким ресурсом. Глобальных «болячек» у них нет, при свое­временном обслужи­вании моторы способны пройти 300–500 тыс. км.

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Трансмиссия

МКПП

5-ступенчатая коробка передач на атмосферных бензиновых двигателях довольно надёжная, ресурс более 200–300 тыс. км. Ремонту поддаётся плохо, при проблемах меняется весь узел.

На версии с турбированным бензиновым двигателем основная проблема 6-ступен­чатой механи­ческой коробки – подшипники валов, которые начинают издавать посторонние звуки после 100 тыс. км.

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АКПП

4-ступенчатая АКПП устанавливалась на модели с бензиновым двигателем 1.4. Из-за нехватки пятой передачи авто­мобили такой моди­фикации неэкономичны на трассе, тем не менее, безотказ­ность коробки высокая.

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РКПП

Роботизированная коробка Easytronic отличается весьма свое­образными пере­ключениями, однако по надёжности довольно неплоха. Представ­ляет собой такую же механику, как на атмосферных бензиновых двигателях, но с блоком выжима сцепления, ресурс которого довольно высокий. Устанавли­валась в паре с атмосферным мотором 1.2.

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Приводы

При нормальной эксплуатации проблемы возникают только на больших пробегах, а запчасти стоят недорого.

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Подвеска

Передняя подвеска – типа McPherson, задняя – полуза­висимая. При рестайлинге были изменены настройки подвески. После 100 тыс. км на авто­мобиле часто меняют сразу четыре аморти­затора. В передней подвеске на 80 тысячах может потребо­ваться поставить новые подшипники ступиц, а также стойки стабили­затора; сайлент­блоки с рычагами ходят порядка 120 тыс. км. В задней подвеске установ­лена скручи­вающаяся балка, сайлент­блоки служат около 150 тыс. км, а выход из строя ступичных подшип­ников случается нечасто.

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Рулевое управление

Corsa поколения D оснащалась электрическим усилителем руля, он надёжен. Из слабых мест можно выделить разве что рулевые тяги, требующие замены после 80–100 тыс. км.

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Тормоза

На версии GSi установлены дисковые передние и задние тормоза, на всех остальных сзади используются «барабаны». Задние суппорта дисковых тормозов часто закисают, после чего их либо перебирают, либо заменяют на новые.

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Климатическая система

После 80 тыс. км часты случаи выхода из строя мотор­чика отопителя салона, требующего замены. В остальном климати­ческая система не доставляет проблем владельцу.

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Электроника

Случаи выхода из строя элементов электроники встречаются редко. Система ESP устанавли­валась только на версию GSi с бензиновым турбомотором.

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Двигатели

Бензиновые атмосферные двигатели

Бензиновые атмосферные двигатели представлены тремя моделями: 3-цилинд­ровым A10XEP объёмом 1,0 литра, а также четырёх­цилиндровыми A12XER и A14XER объёмом 1,2 и 1,4 литра соответ­ственно. От дорестай­линговых агрегатов их отличает наличие фазо­вращателей, увеличив­ших мощность двигателей. Между собой моторы схожи по конструкции и имеют одинаковый ресурс всех компонентов. Эксперты отмечают высокую надёжность данных силовых агрегатов. При грамотной эксплуатации они способны проехать более 200 тыс. км без серьёзных поломок. Ремонти­руются довольно легко и относи­тельно недорого. Цепь механизма ГРМ необходимо менять при появлении характерных посторонних звуков при работе двигателя, как правило, она ходит 90–120 тыс. км, вместе с ней лучше обновить водяной насос. После 80 тыс. км могут начаться незначи­тельные течи масла, наиболее слабые места – прокладка клапанной крышки, прокладка поддона двигателя и задний сальник коленвала. К 70 тысячам встречаются сбои датчиков температуры охлаждающей жидкости. К качеству топлива силовые агрегаты не сильно приверед­ливы. Каждые 45 тыс. реко­мендована замена свечей зажигания, а после 80 тыс. км не исключены проблемы с модулем зажигания.

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Бензиновый турбированный двигатель

Бензиновый 150-сильный турбомотор Z16LEL объёмом 1,6 литра часто выбирают водители, любящие достаточно агрессивный стиль вождения, поэтому на пробеге уже в 80 тыс. км может потребо­ваться капитальный ремонт силового агрегата. Основная проблема – разрушение перегородок поршней, возникающая в первую очередь в четвёртом цилиндре (по мнению экспертов, из-за неоптимального смесе­образования). При переборке мотора специ­алисты рекомендуют также устанав­ливать усиленные шатуны, у штатных невелик запас прочности. Каждые 90 тыс. км положено менять ремень ГРМ, каждые 120 тысяч – ремень привода агрегатов, желательно вместе с помпой. После 100 тысяч могут начаться незначи­тельные течи масла. Турбина «ходит» порядка 150 тыс. км, но на 80–100 тысячах иногда глючит электро­магнитный клапан. На 80 тысячах способен выйти из строя термостат, но в целом система охлаждения надёжна, перегреть двигатель сложно, порой возникают лишь проблемы с резистором на охлаждающем венти­ляторе. Свечи зажигания лучше менять раз в 30 тысяч, а на 60–80 тыс. км может дать сбой катушка зажигания.

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Трансмиссия

МКПП

Бензиновые атмосферные двигатели комплекто­вались механической коробкой F13. Ремонт агрегата нерента­белен – как правило, при поломках ставят контрактную коробку. Но обычно проблемы возникают только после 200–300 тысяч пробега. Ресурс сцепления в зависи­мости от условий эксплуатации – 100–120 тыс. км.

На турбированном бензиновом и дизельных двигателях устанавли­­валась другая «механика» (M20 и M32, отличия между ними – в пере­даточных числах). Основное проблемное место данной КПП – подшип­ники валов. Они могут начать гудеть на пробегах и 60, и 200 тыс. км, а их несвое­­временная замена способна привести к более серьёзным поломкам. Ремонт обойдётся владельцу в 30–60 тыс. рублей в зависи­­мости от используемых комплектующих. С дизель­ными двигателями, в связи с другими условиями эксплу­атации, надёжность этой коробки выше. Сцепление служит 60–150 тыс. км.

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АКПП

Автомат AF13 4-ступенчатый, при грамотной эксплу­атации его ресурс превышает 300 тыс. км. Ближе к 100 тысячам, или к пяти годам эксплуатации, могут начаться проблемы с пере­ключе­ниями передач. Чаще всего из строя выходит гидроблок, который либо пере­бирается, либо заменяется на контрактный. При свое­временном обновлении масла механическая часть коробки не доставляет хлопот владельцу.

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Роботизированная КПП

Конструктивно «робот» Easytronic пред­ставляет собой ту же механику F13, но с блоком автомати­ческого выжима сцепления, а также изменённым самим сцеплением. Серьёзные проблемы с коробкой могут начаться, как правило, лишь после 8–10 лет. Сцепление требует замены через 80–100 тыс. км. Блок выжима приходит в негодность при больших пробегах, спустя 2–3 замены сцепления. Как правило, устанавли­вается «контракт» за 15–30 тыс. рублей. Частая проблема — коробка переходит в аварийный режим из-за отказа щёток приводного механизма — решается легко и недорого. Также аварийный режим активи­руется по причине неработающих двух задних габаритов. Механиче­ская часть в основном не ремонтируется, а меняется на б/у агрегат, на пробегах 250–300 тыс. км.

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