Надёжна ли Opel Corsa поколения D после второго рестайлинга: все проблемы немецкого хэтчбека с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Opel Corsa составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслуживания машин марки Opel. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Хэтчбек В-класса с поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. Кузов 3- или 5-дверный, цельнометаллический. Двигатели – бензиновые атмосферные, с тремя или четырьмя цилиндрами, а также
наиболее популярная и надёжная модификация
На данном автомобиле скрутить реальный пробег несложноКриминальная привлекательность: низкая
Автомобиль не пользуется популярностью среди угонщиковСложность восстановления после аварии
Удар передней или задней частью: пластик бамперов довольно прочный, а стоимость восстановления сравнительно невысока
Попадание в яму или открытый люк: при сильных ударах могут пострадать элементы подвески, но их замена не обойдётся дорого владельцу
Кузов
После II рестайлинга Corsa получила новую оптику, решётку радиатора, бампер. Кузов автомобиля не подвержен коррозии, а лакокрасочное покрытие повредить достаточно непросто, проблемы в основном возникают только вследствие ДТП. Пластиковые бамперы и их крепежи довольно прочные и могут выдерживать несильные удары без последствий. После 6–8 лет эксплуатации начинают выходить из строя замки дверей. В качестве опции на автомобиль устанавливалась панорамная крыша, но ввиду бюджетности модели встречается она нечасто.
Салон
В целом, для данного класса салон выполнен довольно качественно, но незначительные скрипы и «сверчки» могут досаждать владельцу на любых пробегах автомобиля. Обивка сидений – только тканевая, сохраняет приличный вид более 150 тыс. км. При пробегах за 100 тысяч начинает стираться пластик на ручках климатической системы, также бывают случаи облезания хрома на ручках открывания дверей, а на рычаге механической КПП к 120–150 тыс. км протирается кожаная отделка. После II рестайлинга в списке оснащения появилась более современная медиасистема с навигацией.
Двигатели
Бензиновые атмосферные
Атмосферные двигатели – 3-цилиндровый 1.0 (65 л.с.),
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Бензиновый турбированный
Турбомотор версии GSI объёмом 1,6 литра (150 л.с.) подвержен более сильным нагрузкам
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Дизельные двигатели
Дизельные двигатели объёмом 1,3 литра (95 л.с.) и 1,7 литра (125 л.с.), которые встречаются реже бензиновых, обладают высоким ресурсом. Глобальных «болячек» у них нет, при своевременном обслуживании моторы способны пройти 300–500 тыс. км.
Трансмиссия
МКПП
5-ступенчатая коробка передач на атмосферных бензиновых двигателях довольно надёжная, ресурс более 200–300 тыс. км. Ремонту поддаётся плохо, при проблемах меняется весь узел.
На версии с турбированным бензиновым двигателем основная проблема
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АКПП
4-ступенчатая АКПП устанавливалась на модели с бензиновым двигателем 1.4.
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РКПП
Роботизированная коробка Easytronic отличается весьма своеобразными переключениями, однако по надёжности довольно неплоха. Представляет собой такую же механику, как на атмосферных бензиновых двигателях, но с блоком выжима сцепления, ресурс которого достаточно высокий. Устанавливалась в паре с атмосферным мотором 1.2.
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Подвеска
Передняя подвеска – типа McPherson, задняя – полузависимая. При I рестайлинге были изменены настройки подвески. После 100 тыс. км на автомобиле часто меняют сразу четыре амортизатора. В передней подвеске на 80 тысячах может потребоваться замена подшипников ступиц, а также стоек стабилизатора, сайлентблоки с рычагами ходят порядка 120 тыс. км. В задней подвеске установлена скручивающаяся балка, сайлентблоки служат около 150 тыс. км, а случаи выхода из строя ступичных подшипников встречаются нечасто.
Двигатели
Бензиновые атмосферные двигатели
Бензиновые атмосферные двигатели представлены тремя моделями:
Бензиновый турбированный двигатель
Бензиновый 150-сильный турбомотор Z16LEL объёмом 1,6 литра часто выбирают водители, предпочитающие достаточно агрессивный стиль вождения, поэтому на пробеге уже в
Трансмиссия
МКПП
Бензиновые атмосферные двигатели комплектовались механической коробкой F13. Ремонт агрегата нерентабелен – как правило, при поломках ставят контрактную коробку. Но обычно проблемы возникают только после 200–300 тысяч пробега. Ресурс сцепления в зависимости от условий эксплуатации – 100–120 тыс. км.
На турбированном бензиновом и дизельных двигателях устанавливалась другая «механика» (M20 и M32, отличия между ними – в передаточных числах). Основное проблемное место данной КПП – подшипники валов. Они могут начать гудеть на пробегах и 60, и 200 тыс. км, а их несвоевременная замена способна привести к более серьёзным поломкам. Ремонт обойдётся владельцу в 30–60 тыс. рублей в зависимости от используемых комплектующих. С дизельными двигателями, в связи с другими условиями эксплуатации, надёжность этой коробки выше. Сцепление служит 60–150 тыс. км.
АКПП
Автомат AF13 4-ступенчатый, при грамотной эксплуатации его ресурс превышает 300 тыс. км. Ближе к 100 тысячам, или к пяти годам эксплуатации, могут начаться проблемы с переключениями передач. Чаще всего из строя выходит гидроблок, который либо перебирается, либо заменяется на контрактный. При своевременном обновлении масла механическая часть коробки не доставляет хлопот владельцу.
Роботизированная КПП
Конструктивно «робот» Easytronic представляет собой ту же механику F13, но с блоком автоматического выжима сцепления, а также изменённым самим сцеплением. Серьёзные проблемы с коробкой могут начаться, как правило, лишь после 8–10 лет. Сцепление требует замены через 80–100 тыс. км. Блок выжима приходит в негодность при больших пробегах, спустя 2–3 замены сцепления. Как правило, устанавливается «контракт» за 15–30 тыс. рублей. Частая проблема — коробка переходит в аварийный режим