Надёжна ли Opel Corsa поколения D после второго рестайлинга: все проблемы немецкого хэтчбека с пробегом

Двигатели

Бензиновые атмосферные

Атмосферные двигатели – 3-цилиндровый 1.0 (65 л.с.), 4-цилин ­дровые 1.2 (85 л.с.) и 1.4 (100 л.с.) – считаются достаточно надёжными, их ресурс превышает 200 тыс. км. Из слабых мест можно выделить разве что модуль зажигания, датчики температуры охлаж­дающей жидкости и незначи­тельные течи масла.

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Бензиновый турбированный

Турбомотор версии GSI объёмом 1,6 литра (150 л.с.) подвержен более сильным нагрузкам из-за специфики эксплуатации «заряженной» моди­фикации. В таких режимах его ресурс составляет всего около 80 тыс. км, после чего требуется капитальный ремонт. При переборке силового агрегата реко­мендуют заменить шатуны на усиленные. На 80–100 тыс. км может выйти из строя электро­магнитный клапан турбины, а ресурс самого нагнетателя составляет порядка 150 тысяч. После 70 тыс. км иногда требуется обновить термостат и катушку зажигания, также порой встречаются проблемы с резистором на вентиляторе двигателя.

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Дизельные двигатели

Дизельные двигатели объёмом 1,3 литра (95 л.с.) и 1,7 литра (125 л.с.), которые встречаются реже бензиновых, обладают высоким ресурсом. Глобальных «болячек» у них нет, при свое­временном обслужи­вании моторы способны пройти 300–500 тыс. км.

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