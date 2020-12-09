Kia объяснила ржавчину на автомобилях K5 в России
Кирилл Малышев
Отдел качества российского представительства компании Kia проверил сообщения о ржавчине на кузовах новых седанов К5. И пришёл к выводу, что она удаляется без следов и не связана с повреждениями краски. Об этом пишет «Российская газета».
«Отдел качества изучил состояние кузовов нескольких десятков автомобилей, что позволило прийти к заключению, что ни один автомобиль не имеет признаков нарушения лакокрасочного покрытия. Подобные пятна вызваны окислением металлической пыли, попадающей на поверхность кузова в процессе хранения и транспортировки автомобилей, и удаляются, не оставляя следов», — сделаны выводы по результатам инспекции.
Сомнений в качестве защитных слоёв металла у производителя нет. Они были проверены длительными тестами в Корее и России. Однако во избежание репутационного ущерба компания ввела некий дополнительный регламент, чтобы «дефект» больше не проявлялся.
Резонанс в Сети по поводу ржавчины на модели K5 возник после публикации видео Youtube-каналом ProDrive: ржавчина якобы обнаружилась не менее чем на семи седанах у трёх дилеров. Аналогичные сообщения публиковались на форумах и в соцсетях от владельцев и потенциальных покупателей автомобиля.
Бизнес-седан Kia K5 доступен в России не только для традиционной покупки, но и по подписке. Автомобиль можно взять по подписке на срок до года. В ежемесячный взнос включены плановые ТО, замена резины, страховка и пробег до 30 000 километров в год. В зависимости от срока аренды модель стоит от 36 до 45 тысяч рублей в месяц.