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Kia объяснила ржавчину на автомобилях K5 в России

Новости

Кирилл Малышев

Отдел качества российского представительства компании Kia проверил сообщения о ржавчине на кузовах новых седанов К5. И пришёл к выводу, что она удаляется без следов и не связана с повреждениями краски. Об этом пишет «Российская газета».

  • «Отдел качества изучил состояние кузовов нескольких десятков авто­мобилей, что позволило прийти к заключению, что ни один автомобиль не имеет признаков нарушения лако­красочного покрытия. Подобные пятна вызваны окисле­нием металли­ческой пыли, попадающей на поверх­ность кузова в процессе хранения и транспортировки автомо­билей, и удаляются, не оставляя следов», — сделаны выводы по результатам инспекции.

  • Сомнений в качестве защитных слоёв металла у произво­дителя нет. Они были проверены длитель­ными тестами в Корее и России. Однако во избежание репутаци­онного ущерба компания ввела некий допол­нительный регламент, чтобы «дефект» больше не проявлялся.

  • Резонанс в Сети по поводу ржавчины на модели K5 возник после публикации видео Youtube-каналом ProDrive: ржавчина якобы обнаружилась не менее чем на семи седанах у трёх дилеров. Аналогичные сообщения публико­вались на форумах и в соцсетях от владельцев и потенциальных покупателей автомобиля.

  • Бизнес-седан Kia K5 доступен в России не только для традиционной покупки, но и по подписке. Автомобиль можно взять по подписке на срок до года. В ежеме­сячный взнос включены плановые ТО, замена резины, страховка и пробег до 30 000 километров в год. В зави­симости от срока аренды модель стоит от 36 до 45 тысяч рублей в месяц.

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