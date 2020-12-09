Kia объяснила ржавчину на автомобилях K5 в России

«Отдел качества изучил состояние кузовов нескольких десятков авто­мобилей, что позволило прийти к заключению, что ни один автомобиль не имеет признаков нарушения лако­красочного покрытия. Подобные пятна вызваны окисле­нием металли­ческой пыли, попадающей на поверх­ность кузова в процессе хранения и транспортировки автомо­билей, и удаляются, не оставляя следов», — сделаны выводы по результатам инспекции.

Сомнений в качестве защитных слоёв металла у произво­дителя нет. Они были проверены длитель­ными тестами в Корее и России. Однако во избежание репутаци­онного ущерба компания ввела некий допол­нительный регламент, чтобы «дефект» больше не проявлялся.

Резонанс в Сети по поводу ржавчины на модели K5 возник после публикации видео Youtube-каналом ProDrive: ржавчина якобы обнаружилась не менее чем на семи седанах у трёх дилеров. Аналогичные сообщения публико­вались на форумах и в соцсетях от владельцев и потенциальных покупателей автомобиля.