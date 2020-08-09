Новейшие Chevrolet Corvette отзывают. Но не по той причине, какую ждали владельцы
Кирилл Малышев
Американский концерн General Motors объявил отзывную кампанию для суперкаров Chevrolet Corvette последнего поколения (C8). Она связана с передним багажным отсеком, на который жалуются владельцы машин. Но устранять будут не ту причину, которую ждали обладатели спорткаров.
Внутри багажника расположена кнопка электропривода аварийного открывания крышки. Сделана она на случай, если в отсеке окажется закрыт ребёнок, чтобы он смог самостоятельно выбраться. Однако в новом Корвете вся электрика машины переходит в спящий режим (почти полностью отключается) через десять минут после остановки двигателя. И вместе с ней становится неактивной и клавиша в багажнике. Для исправления дефекта перепишут софт автомобиля.
При этом с передним багажником связан другой, более опасный дефект. Зафиксировано уже около десятка случаев, когда он без предупреждения открывался на ходу, лишая водителя обзора. Очередной такой прецедент недавно запечатлела камера видеорегистратора. Однако видео затем было удалено пользователем.
GM провёл расследование и заявил, что не увидел никакой механической проблемы, приводящей к открыванию багажника на ходу. В качестве меры защиты производитель предложил увеличить громкость сигнализатора незакрытого багажника и улучшить визуальную индикацию на комбинации приборов.