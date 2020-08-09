Новейшие Chevrolet Corvette отзывают. Но не по той причине, какую ждали владельцы

Внутри багажника расположена кнопка электропривода аварийного открывания крышки. Сделана она на случай, если в отсеке окажется закрыт ребёнок, чтобы он смог самостоятельно выбраться. Однако в новом Корвете вся электрика машины переходит в спящий режим (почти полностью отключается) через десять минут после остановки двигателя. И вместе с ней становится неактивной и клавиша в багажнике. Для исправления дефекта перепишут софт автомобиля.