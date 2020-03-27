Московские пробки уменьшились из-за коронавируса

Если с 16 по 22 марта московские дороги были загружены больше обычного, а уровень пробок достигал девяти баллов, то на текущей неделе, по данным «Яндекс.Карт», машин на дорогах стало заметно меньше. Лишь вечером в четверг 26 марта загружен­ность дорог превысила шесть баллов.