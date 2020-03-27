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Московские пробки уменьшились из-за коронавируса

Новости

Николай Андреев

Аналитики «Яндекс.Карт» зафиксировали позитивные измене­ния в структуре столичного трафика за последнюю неделю. По их мнению, это связано с рекомен­дацией властей сохранять социальное дистан­ци­рование в условиях пандемии коронавируса и работать из дома.

  • Если с 16 по 22 марта московские дороги были загружены больше обычного, а уровень пробок достигал девяти баллов, то на текущей неделе, по данным «Яндекс.Карт», машин на дорогах стало заметно меньше. Лишь вечером в четверг 26 марта загружен­ность дорог превысила шесть баллов.

  • Кроме того, Яндекс сообщает о росте популярности бескон­тактной заправки на АЗС через фирменное прило­жение Навигатор: количество транзакций выросло на 10 процентов. Это приложение позволяет оплачи­вать заправку не выходя из машины на тех станциях, которые подключи­лись к программе.

  • Отмечается и снижение количества пеше­ходов в Москве. Число построенных маршрутов для проезда на обще­ственном транс­порте сократи­лось на 25 процентов, а на метро — сразу на 45 процентов.

Для предотвращения распространения коронавируса в России вся следующая неделя — с 30 марта по 3 апреля — офици­ально объяв­лена нерабочей с сохране­нием заработной платы. Для посещения закроются все торговые центры, рестораны, парки и другие публичные места. Продоволь­ственные магазины и аптеки продолжат работать в обычном режиме.

Заметили снижение пробок?

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