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Странные пробки и перекрытия: как коронавирус повлиял на автомобилистов в Москве

Новости

Николай Андреев

Пандемия коронавируса повлияла на дорожное движение в Москве. После выпуска рекомен­даций о переходе на удалённый режим работы в утренние часы коли­чество автомо­билей на дорогах снизи­лось на 11 процентов, а по вечерам, наоборот, начали возникать сильные пробки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

  • Самые большие заторы в вечерние часы в столице появля­ются у крупных торговых центров: многие едут на автомо­билях закупаться продуктами. Из-за большой загружен­ности дорог водители стали чаще нарушать правила парковки и мешать обще­ственному транспорту.

  • Вдобавок власти начали ускоренное строитель­ство нового инфекци­онного центра на 500 мест в поселении Воронов­ское. Из-за этого пере­крыли движение по части Калужского шоссе. Спец­технику и авто­мобили, участву­ющие в строитель­стве, обозначили зелёными треуголь­никами на кузовах и под лобовыми стёклами. Такому транс­порту обязательно нужно уступать дорогу.

  • Также стало известно, что из-за пандемии коронавируса жители Москвы теперь на 10 процентов реже пользуются такси и чаще — каршерингом. Все авто­мобили сервисов обязали дезинфи­ци­ро­вать, а водителей такси — дополни­тельно носить маски, меняя их каждые три часа.

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