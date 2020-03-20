Странные пробки и перекрытия: как коронавирус повлиял на автомобилистов в Москве

Пандемия коронавируса повлияла на дорожное движение в Москве. После выпуска рекомен­даций о переходе на удалённый режим работы в утренние часы коли­чество автомо­билей на дорогах снизи­лось на 11 процентов, а по вечерам, наоборот, начали возникать сильные пробки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

Самые большие заторы в вечерние часы в столице появля­ются у крупных торговых центров: многие едут на автомо­билях закупаться продуктами. Из-за большой загружен­ности дорог водители стали чаще нарушать правила парковки и мешать обще­ственному транспорту.