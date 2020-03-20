Странные пробки и перекрытия: как коронавирус повлиял на автомобилистов в Москве
Николай Андреев
Пандемия коронавируса повлияла на дорожное движение в Москве. После выпуска рекомендаций о переходе на удалённый режим работы в утренние часы количество автомобилей на дорогах снизилось на 11 процентов, а по вечерам, наоборот, начали возникать сильные пробки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.
Самые большие заторы в вечерние часы в столице появляются у крупных торговых центров: многие едут на автомобилях закупаться продуктами.
Из-забольшой загруженности дорог водители стали чаще нарушать правила парковки и мешать общественному транспорту.
Вдобавок власти начали ускоренное строительство нового инфекционного центра на 500 мест в поселении Вороновское.
Из-заэтого перекрыли движение по части Калужского шоссе. Спецтехнику и автомобили, участвующие в строительстве, обозначили зелёными треугольниками на кузовах и под лобовыми стёклами. Такому транспорту обязательно нужно уступать дорогу.
Также стало известно, что из-за пандемии коронавируса жители Москвы теперь на 10 процентов реже пользуются такси и чаще — каршерингом. Все автомобили сервисов обязали дезинфицировать, а водителей такси — дополнительно носить маски, меняя их каждые три часа.