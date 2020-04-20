В России разрешили ездить с просроченными правами до середины лета
Николай Андреев
В России продлили срок действия водительских удостоверений, которые должны были закончиться после 1 февраля. Документы будут считаться действительными до 15 июля 2020 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Такая мера принята для борьбы с распространением коронавируса. Ранее президент потребовал, чтобы людям разрешили не ходить по инстанциям во время пандемии. Помимо прав, новое правило действует для паспортов и других документов с истекающим сроком действия.
В МВД России сообщили, что не требуется получение каких-либо дополнительных справок в период продления срока действия документов. Тем не менее, при необходимости их заменят в обычном порядке. Для этого нужно записаться на приём через портал госуслуг или по телефону ведомства.
МВД уточнило, что если срок действия водительского удостоверения истёк до 1 февраля 2020 года, то такой документ признаётся недействительным и требует обязательной замены. Для этого нужна действующая медицинская справка, разрешающая водить автомобиль.
С конца марта Госавтоинспекция работает в особом режиме из-за коронавируса. Инспекторы начали на месте штрафовать за некоторые нарушения ПДД (без группы разбора), кроме случаев, когда рассмотрение дел не входит в их компетенцию, а за нарушение сроков регистрации автомобилей временно перестали наказывать.