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В России разрешили ездить с просроченными правами до середины лета

Новости

Николай Андреев

В России продлили срок действия водительских удосто­верений, которые должны были закон­читься после 1 февраля. Документы будут считаться действи­тельными до 15 июля 2020 года. Соответ­ствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

  • Такая мера принята для борьбы с распро­стра­нением коронавируса. Ранее президент потребовал, чтобы людям разрешили не ходить по инстанциям во время пандемии. Помимо прав, новое правило действует для паспортов и других документов с истекающим сроком действия.

  • В МВД России сообщили, что не требуется получение каких-либо дополни­тельных справок в период продления срока действия документов. Тем не менее, при необходи­мости их заменят в обычном порядке. Для этого нужно записаться на приём через портал госуслуг или по телефону ведомства.

  • МВД уточнило, что если срок действия водитель­ского удосто­верения истёк до 1 февраля 2020 года, то такой документ признаётся недей­стви­тельным и требует обязательной замены. Для этого нужна действующая медицин­ская справка, разрешающая водить автомобиль.

С конца марта Госавтоинспекция работает в особом режиме из-за коронавируса. Инспекторы начали на месте штрафовать за некоторые нарушения ПДД (без группы разбора), кроме случаев, когда рассмотрение дел не входит в их компетенцию, а за нарушение сроков реги­страции автомо­билей временно пере­стали наказывать.

Будете менять права или дождётесь отмены ограничений?

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