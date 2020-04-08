В России продлят срок действия водительских прав из-за коронавируса
Николай Андреев
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить автоматическое продление водительских прав и других документов с истекающим сроком действия не менее чем на 3 месяца. Об этом сообщает «ТАСС».
Нововведение связано с распространением коронавируса. По словам президента, это необходимо для того, чтобы людям не надо было ходить по инстанциям во время пандемии.
В конце марта Госавтоинспекция ввела особый режим работы. Так, ведомство минимизировало личные контакты с водителями при патрулировании и выдаче документов. За нарушение сроков регистрации автомобилей водителей временно перестали наказывать.
Недавно в 15 регионах России официальным дилерским центрам разрешили возобновить деятельность, несмотря на продолжение действия режима нерабочих дней. Им можно заниматься ремонтом и обслуживанием автомобилей, а также продавать запчасти, моторные масла и шины.