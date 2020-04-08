В России продлят срок действия водительских прав из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить автомати­ческое продление водительских прав и других доку­ментов с истека­ющим сроком действия не менее чем на 3 месяца. Об этом сообщает «ТАСС».

Нововведение связано с распростране­нием коронавируса. По словам президента, это необходимо для того, чтобы людям не надо было ходить по инстанциям во время пандемии.