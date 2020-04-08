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В России продлят срок действия водительских прав из-за коронавируса

Новости

Николай Андреев

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить автомати­ческое продление водительских прав и других доку­ментов с истека­ющим сроком действия не менее чем на 3 месяца. Об этом сообщает «ТАСС».

Нововведение связано с распростране­нием коронавируса. По словам президента, это необходимо для того, чтобы людям не надо было ходить по инстанциям во время пандемии.

В конце марта Госавтоинспекция ввела особый режим работы. Так, ведомство минимизи­ровало личные контакты с водителями при патрули­ровании и выдаче документов. За нарушение сроков регистрации автомо­билей водителей временно перестали наказы­вать.

Недавно в 15 регионах России официальным дилерским центрам разрешили возоб­новить деятельность, несмотря на продол­жение действия режима нерабочих дней. Им можно заниматься ремонтом и обслужи­ванием автомобилей, а также продавать запчасти, моторные масла и шины.

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