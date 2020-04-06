Жителям Башкирии дадут 90 минут, чтобы доехать до дачи
Николай Андреев
Жителям Республики Башкортостан с 10 апреля разрешат ездить до дачи при условии, что поездка занимает не более полутора часов. Как сообщает РИА «Новости», временный лимит появился для борьбы с распространением коронавируса.
Руководитель администрации главы республики Александр Сидякин рассказал, что ездить на автомобиле смогут только семьи, находящиеся в совместной самоизоляции. Однако перед этим потребуется получить разрешение от властей.
Водителям необходимо зарегистрироваться на специальном портале и указать уважительную для поездки причину. По словам авторов идеи, маршрут будет отслеживаться правоохранительными органами, но как именно — неизвестно.
Недавно в Москве и Подмосковье появились штрафы за нарушение режима всеобщей самоизоляции, действующего в обоих регионах с 30 марта. Пешеходам грозит наказание в размере 4000 рублей, водителям — 5000 рублей. Автомобиль нарушителя отправят на штрафстоянку.