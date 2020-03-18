Автопроизводители закрывают заводы на карантин. В России тоже?
Николай Андреев
Пандемия коронавируса COVID-19 вслед за Китаем захватила Европу: заболевшие выявлены во всех европейских странах. Автомобильные компании спешно останавливают производство и закрывают заводы. Что вообще происходит и как это повлияет на российский рынок?
Что происходит в Европе
О временной остановке всех европейских заводов объявили концерны Fiat Chrysler Automobiles (карантин продлится минимум до 27 марта), Ford (кроме британских предприятий) и Toyota (до 31 марта), BMW (до 19 апреля, причём остановка затронет и предприятие в Южной Африке), а также группа PSA, куда входят Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall (до 27 марта). Nissan временно прекратил работу завода в Англии. Примеру автомобильных брендов следуют и производители запчастей: шинная компания Michelin до 22 марта закрыла 21 завод в Европе.
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Крупнейший европейский автопроизводитель — концерн Volkswagen — приостановил работу заводов Lamborghini и Ducati в Италии, Seat в Испании, Audi в Португалии и предприятия в Братиславе, Словакия, где собирают машины марок Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda и Seat.
Компания Renault прервала работу двух заводов в Испании и всех 12 французских предприятий, на которых трудятся 18 тысяч сотрудников. Все они отправлены на домашний карантин.
Mercedes es la empresa más grande de la CAV y los 5.000 currelas estaban llamados a acudir hoy a sus puestos de trabajo.— Igor Goikolea (@goikoleaigor) March 16, 2020
El comité de empresa ha decidido parar la cadena. Se han sentado en la salida de la línea 10 para evitar que salgan las furgonetas.#KapitalaVsBizitza pic.twitter.com/Va03kHWClb
Прекращение производства на заводе Mercedes-Benz в испанском городе Виктория-Гайстейс произошло со скандалом. Большая часть пятитысячного штата предприятия отказалась занять рабочие места, а остальные устроили на конвейере сидячую забастовку — после того как на предприятии был выявлен один случай заражения коронавирусом, а 23 сотрудника изолированы. В итоге, после требований работников, руководство закрыло завод на карантин.
Завод Rolls-Royce в британском Гудвуде объявил о приостановке производства на 2 недели с 23 марта.
Как дела в России
На заводе АвтоВАЗа в Тольятти у одного из рабочих цеха по сборке трансмиссий для внедорожников Lada 4x4 обнаружили коронавирус, которым он заразился от сына, вернувшегося из Испании. Как и на испанском заводе Mercedes-Benz, на карантин отправили 23 человек — вместе с заболевшим в больницу положили 14 работников АвтоВАЗа, контактировавших с заражённым. Ещё девятерых изолировали на две недели в домашних условиях.
Тольяттинский завод продолжает работу в штатном режиме. Для предотвращения распространения вируса всё предприятие дезинфицировали. При этом глава ПГ «АвтоКом» (один из поставщиков АвтоВАЗа) Вячеслав Малеев рассказал, что у автопроизводителя уже наблюдаются трудности из-за перебоя в поставках комплектующих из Китая и Европы.
Предприятие «Автотор» в Калининграде, где собираются модели BMW, Hyundai и Kia, объявило о возможном сокращении выпуска автомобилей на 8000 штук в первом квартале 2020 года —
из-запроблем с поставками запчастей. Руководство завода также не исключает падение объёмов производства в последующие месяцы.
Компании Citroen, Kia, Nissan и Volkswagen заявили Журналу Авто.ру, что российские заводы по состоянию на 18 марта работают в штатном режиме, а решения о приостановке производства будут приниматься исходя из ситуации в стране. В Hyundai от комментариев отказались.