Автопроизводители закрывают заводы на карантин. В России тоже?

На заводе АвтоВАЗа в Тольятти у одного из рабочих цеха по сборке трансмиссий для внедорож­ников Lada 4x4 обнаружили коронавирус, которым он заразился от сына, вернув­шегося из Испании. Как и на испанском заводе Mercedes-Benz, на карантин отправили 23 человек — вместе с заболевшим в больницу положили 14 работников АвтоВАЗа, контактиро­вавших с заражённым. Ещё девятерых изолировали на две недели в домашних условиях.

Тольяттинский завод продолжает работу в штатном режиме. Для предотвращения распро­странения вируса всё предприятие дезинфи­цировали. При этом глава ПГ «АвтоКом» (один из поставщиков АвтоВАЗа) Вячеслав Малеев рассказал, что у автопроизводителя уже наблюдаются трудности из-за перебоя в поставках комплектующих из Китая и Европы.

Предприятие «Автотор» в Калининграде, где собираются модели BMW, Hyundai и Kia, объявило о возможном сокращении выпуска автомобилей на 8000 штук в первом квартале 2020 года — из-за проблем с поставками запчастей. Руководство завода также не исключает падение объёмов производства в последующие месяцы.