Студенты превратили родстер Porsche Boxster в универсал 911

Автопроизводители закрывают заводы на карантин. В России тоже?

Новости

Николай Андреев

Пандемия коронавируса COVID-19 вслед за Китаем захватила Европу: заболевшие выявлены во всех европейских странах. Автомобильные компании спешно останавливают производство и закрывают заводы. Что вообще происходит и как это повлияет на российский рынок?

Что происходит в Европе

  • О временной остановке всех европейских заводов объявили концерны Fiat Chrysler Automobiles (карантин продлится минимум до 27 марта), Ford (кроме британских предприятий) и Toyota (до 31 марта), BMW (до 19 апреля, причём остановка затронет и предприятие в Южной Африке), а также группа PSA, куда входят Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall (до 27 марта). Nissan временно прекратил работу завода в Англии. Примеру автомобильных брендов следуют и производители запчастей: шинная компания Michelin до 22 марта закрыла 21 завод в Европе.

  • Крупнейший европейский автопроизводитель — концерн Volkswagen — приостановил работу заводов Lamborghini и Ducati в Италии, Seat в Испании, Audi в Португалии и предприятия в Братиславе, Словакия, где собирают машины марок Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda и Seat. 

  • Компания Renault прервала работу двух заводов в Испании и всех 12 французских предприятий, на которых трудятся 18 тысяч сотрудников. Все они отправлены на домашний карантин.

  • Прекращение производства на заводе Mercedes-Benz в испанском городе Виктория-Гайстейс произошло со скандалом. Большая часть пятитысячного штата предприятия отказалась занять рабочие места, а остальные устроили на конвейере сидячую забастовку — после того как на предприятии был выявлен один случай заражения коронавирусом, а 23 сотрудника изолированы. В итоге, после требований работников, руководство закрыло завод на карантин.

  • Завод Rolls-Royce в британском Гудвуде объявил о приостановке производства на 2 недели с 23 марта.

Как дела в России

  • На заводе АвтоВАЗа в Тольятти у одного из рабочих цеха по сборке трансмиссий для внедорож­ников Lada 4x4 обнаружили коронавирус, которым он заразился от сына, вернув­шегося из Испании. Как и на испанском заводе Mercedes-Benz, на карантин отправили 23 человек — вместе с заболевшим в больницу положили 14 работников АвтоВАЗа, контактиро­вавших с заражённым. Ещё девятерых изолировали на две недели в домашних условиях.

  • Тольяттинский завод продолжает работу в штатном режиме. Для предотвращения распро­странения вируса всё предприятие дезинфи­цировали. При этом глава ПГ «АвтоКом» (один из поставщиков АвтоВАЗа) Вячеслав Малеев рассказал, что у автопроизводителя уже наблюдаются трудности из-за перебоя в поставках комплектующих из Китая и Европы.

  • Предприятие «Автотор» в Калининграде, где собираются модели BMW, Hyundai и Kia, объявило о возможном сокращении выпуска автомобилей на 8000 штук в первом квартале 2020 года — из-за проблем с поставками запчастей. Руководство завода также не исключает падение объёмов производства в последующие месяцы.

  • Компании Citroen, Kia, Nissan и Volkswagen заявили Журналу Авто.ру, что российские заводы по состоянию на 18 марта работают в штатном режиме, а решения о приостановке производства будут приниматься исходя из ситуации в стране. В Hyundai от комментариев отказались.

А ваша компания работает в штатном режиме?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение