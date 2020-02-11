Коронавирус: чем карантин грозит автопрому. Хроника

Что у Nissan?

Оба китайских предприятия компании Nissan – в Даляне и Хуаду – в данный момент не работают: производство комплектующих приостановлено, сотрудники отправлены по домам.

По информации «Ведомостей» от 10 февраля, в связи с этим Nissan решил остановить производство и на японском автозаводе с 14 по 17 февраля.

В комментарии изданию представитель бренда пояснил, что решение было принято

в соответствии с государственными директивами, а возобновление работы обеих площадок в Китае произойдёт не раньше 17 февраля.

«Даты перезапуска для других заводов будут отличаться в зависимости от завода, их мы будем обновлять при необходимости», – сообщил источник.

По запросу Авто.ру российский офис Nissan пока не выступил с комментарием. Однако, по информации «Ведомостей», риск перебоев с поставками компонентов существует и для нашего рынка, поскольку часть автокомплектующих поставляются в Россию. Так, в марте выпуск машин на заводе Nissan в Санкт-Петербурге может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании. «Это произойдёт в случае, если затянется простой на принадлежащих автоконцерну китайских заводах».

При этом, сейчас проблем с деталями для российской сборки моделей Qashqai, X-Trail и Murano нет; предприятие работает в плановом режиме.