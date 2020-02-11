Коронавирус: чем карантин грозит автопрому. Хроника
Команда Авто.ру
Последствия вспышки коронавируса в Китае докатились до мирового автопрома. 4 февраля корейский гигант Hyundai объявил о перебоях поставок комплектующих из Китая в связи с введённым в стране карантином. В официальном заявлении говорилось о сложностях с поставкой жгутов для электрической проводки — эти элементы заводы получают из КНР. Перебои уже сказались на сборке кроссоверов Palisade и Kona, моделей Veloster и Porter, а также на производстве автомобилей премиального бренда Genesis. На данный момент их выпуск на предприятии в городе Ульсан вообще приостановлен.
Как обстоят дела у других брендов и насколько существенными могут оказаться последствия китайской изоляции для нашего авторынка? Поговорили с ключевыми брендами российского рынка и выяснили, как вспышка вируса скажется на нашем автопроме.
8 июня
15:24 С 9 июня в Москве отменяется режим электронных пропусков для поездок на всех видах транспорта.
1 июня
16:27 В Москве возобновили работу дилерские центры. Сотрудникам и посетителям необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
28 мая
16:08 Организаторы автосалона в Женеве оказались перед огромными убытками. Проведение выставки в 2021 году остаётся под большим вопросом.
16:02 Огромный стадион Hard Rock Stadium в Майами решено переоборудовать в автомобильный кинотеатр вместимостью 230 машин. Из-за пандемии коронавируса площадка на 65 тысяч зрителей не способна окупить затраты.
25 мая
17:52 В Московской области открылись автосалоны. Правда, к работе вернулись только дилеры, которые расположены за пределами административной границы Москвы: внутри городской черты салоны пока остаются закрытыми.
16:21 Международный автосалон в Нью-Йорке официально отменён. Выставочный центр, где должна была пройти выставка, переоборудуют в госпиталь.
21 мая
11:22 С 25 мая в Москве возобновят работу сервисы каршеринга. Правда, арендовать автомобиль можно будет на срок не меньше пяти дней и с обязательным оформлением цифрового пропуска.
20 мая
13:36 Власти Челябинской области передадут часть автопарка на борьбу с коронавирусом. Ранее в регионе закупили партию Toyota Camry, но машины простояли без дела.
15 мая
11:49 Департамент транспорта Москвы решил отменить штрафы за неправильные номера машин в пропусках.
11:44 Мировые продажи легковых автомобилей из-за коронавируса упали вдвое.
13 мая
17:24 В России принят закон, позволяющий получить ОСАГО без диагностической карты. Правило будет действовать по 30 сентября 2020 года. Правда, до 31 октября водитель будет обязан предоставить карту страховой компании.
12 мая
18:02 Московский выставочный центр «Крокус Экспо» переоборудовали в госпиталь для больных коронавирусом.
13:28 Госавтоинспекция и ЦОДД Москвы получили возможность напрямую подключаться к комплексам фиксации нарушений и отслеживать автомобили без электронного пропуска.
7 мая
16:51 Больше всего нарушений пропускного режима в столице приходится на машины с московскими номерами. Их — половина от общего числа. В лидерах нарушителей — модели Hyundai и Kia.
6 мая
15:21 Власти Москвы запустили Telegram-бота, с помощью которого можно проверить цифровой пропуск.
30 апреля
11:42 Презентация электрического пикапа Hummer отложена из-за коронавируса. О новой дате в компании GM сообщат позднее.
29 апреля
17:51 Компания Volkswagen запустила в России сервис бесконтактного ремонта и обслуживания. Автомобиль бесплатно доставят в дилерский сервис и вернут владельцу без его участия.
12:19 В Госдуму внесён законопроект о всероссийском штрафе за поездки на машинах без пропуска во время режима повышенной готовности или ЧС. В качестве наказания предусматривается штраф до 5000 рублей.
28 апреля
17:37 Столичный автомобильный центр «Москва» переоборудуют в госпиталь. Автомобили вывозят, арендаторов АТЦ попросили срочно покинуть помещение.
24 апреля
12:09 27 апреля АвтоВАЗ остановит производство на заводе в Ижевске. Выпуск Lada Vesta возобновится после восстановления поставок компонентов.
23 апреля
12:52 Юбилейный Конкурс элегантности в калифорнийском Пеббл-Бич отменён из-за пандемии коронавируса. Автомобильная выставка должна была открыться 16 августа.
12:44 В первый день работы системы автоматической проверки пропусков более 230 тысяч столичных водителей ездили по городу с неправильно оформленными документами. 15 водителей, больных коронавирусом, отправили в больницы, машины эвакуировали.
22 апреля
12:51 Осенний Московский международный автосалон (ММАС) отменён из-за коронавируса и снижения продаж автомобилей. Выставка должна была открыться 26 августа.
12:03 Съёмки нового эпизода автомобильного шоу The Grand Tour в России отложены на неопределённый срок.
20 апреля
12:35 С 22 апреля проверка цифровых пропусков для передвижения по Москве станет автоматизированной. Контролировать автомобилистов будут камеры. Штраф составит 5000 рублей.
12:31 Из-за коронавируса в России продлили действие водительских удостоверений, чей срок истекал после 1 февраля. Документы будут считаться действительными до 15 июля 2020 года.
17 апреля
15:23 Грузия из-за коронавируса ввела запрет на передвижение автомобилей. Мера будет действовать до 21 апреля. Штрафы составляют от 3000 до 15 000 лари (от 71 000 до 353 000 ₽).
16 апреля
17:04 На заводе компании Ford в Мичигане начали тестировать специальные браслеты: они начинают вибрировать при нарушении безопасной дистанции между людьми.
16:15 Госдума рассмотрит инициативу о продлении срока действия 50-процентной скидки на оплату штрафа: с 20 до 60 дней. Предполагается, что мера будет применяться до конца 2020 года, из-за коронавируса.
11:31 Компания Volkswagen с 27 апреля возобновит работу заводов в Калуге и Нижнем Новгороде. Одновременно с российскими предприятиями начнут работать площадки VW в Германии, Испании, Португалии и США. Перезапуск предприятий в Аргентине, Мексике, Бразилии и Южной Африке намечен на май.
15 апреля
11:59 Введение пропускного режима на въездах в Москву вызвало большие пробки. Полиция проверяет каждый автомобиль.
11:51 Европейские заводы компаний Renault, Audi и Hyundai постепенно возобновляют производство. Снятие ограничений для заводов Daimler и BMW пока обсуждается.
14 апреля
15:23 С 15 апреля ГИБДД начнёт проверять всех водителей, въезжающих в Москву и Московскую область, на наличие электронного пропуска.
13 апреля
15:04 Власти Москвы и Московской области ввели пропускную систему для движения на любом виде транспорта. Временная мера введена для борьбы с распространением инфекции.
14:42 ГИБДД России временно приостановила выдачу новых водительских прав из-за коронавируса. Приём экзаменов также приостановлен.
14:39 Большинство автомобильных предприятий России возобновили работу. В их число вошли АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ и «Автотор» в Калининграде. Производство на заводах Nissan, Renault, Hyundai, Toyota, Volkswagen и ПСМА (Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi) пока не возобновлено.
10 апреля
15:01 В Москве остановили нескольких нарушителей карантина. Ранее у них был диагностирован коронавирус. Автомобили отправили на штрафстоянку.
9 апреля
17:31 Бренды Mercedes-Benz и Audi планируют возобновить производство на своих европейских заводах после 27 апреля. Процесс перезапуска на предприятиях в Зиндельфингене, Бремене, Ингольштадте, а также в венгерском Дьёре будет проходить поэтапно.
14:27 Компания Haval с 8 апреля возобновила производство на российском заводе в Туле. По информации пресс-службы, в ходе работ будут предприняты беспрецедентные меры защиты.
8 апреля
19:19 Автомобильный ритейл в РФ не попал в список отраслей, которые сильнее всего пострадали от распространения коронавируса. Дилеры ждут поддержки государства.
19:11 Московской полиции разрешили штрафовать водителей, нарушивших режим самоизоляции. Наказание — штраф 5000 рублей и эвакуация автомобиля на штрафстоянку.
16:40 Дилер в США решил перечислить деньги от продажи спорткаров местным предприятиям, которые пострадали от коронавируса.
16:31 В России из-за коронавируса продлят действие водительских прав. Срок продления составит не менее трёх месяцев.
7 апреля
18:29 Российский офис Kia предоставит отсрочку от прохождения ТО без лишения гарантии. Ей можно воспользоваться, если дилерский центр закрыт, или если владелец машины проходит лечение от коронавируса.
18:13 Автодилерам в нескольких регионах России разрешили частично возобновить работу. Кроме того, Минпромторг поддержал просьбу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) по ускорению восстановления работы сервисов. Рекомендация направлена в регионы.
15:02 Российский офис компании Toyota выделит 45 автомобилей корпоративного парка медикам Москвы и Подмосковья для борьбы с коронавирусом. Машины будут использоваться для оперативных и диагностических выездов, а также для доставки анализов в лаборатории.
6 апреля
18:15 Инженеры компании Tesla создали аппарат ИВЛ из деталей электрокара Model 3
18:12 Жителям республики Башкортостан с 10 апреля позволят выезжать на дачи с условием, что поезда займёт не больше 90 минут.
11:44 Компания Hyundai опубликовала в соцсетях изменённый логотип, показывающий важность социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса. Вдобавок автопроизводитель продлил срок гарантий для более чем 1,21 миллиона автомобилей в 175 странах мира.
3 апреля
19:02 Московским водителям посоветовали ездить с паспортами и отказаться от перевозки пассажиров.
12:04 Концерн АвтоВАЗ просит разрешить запуск производства в нерабочие дни. Запрос рассматривает правительство Самарской области.
2 апреля
18:41 В российской столице ввели денежные наказания за нарушение режима самоизоляции.
1 апреля
14:38 Производитель Subaru объявил об остановке своих японских конвейеров с 11 апреля. Из-за коронавируса и нехватки комплектующих режим простоя продлится до 1 мая 2020 года.
11:53 Компания Lamborghini развернёт производство медицинских масок на своём заводе в Санта-Агате. Суточный объём выпуска — 1000 масок и ещё 200 единиц другого защитного оборудования для медработников.
31 марта
13:23 Осенний автосалон в Париже отменён из-за коронавируса и спада в экономике. Вместо большого мероприятия пока планируется провести несколько частных.
13:17 Компания Mercedes-Benz и российский офис Audi из-за коронавируса поменяли фирменные логотипы. В Audi готовы предоставлять медработникам парк автомобилей для срочных поездок и ввели специальную цветовую индикацию.
30 марта
13:56 Автосалон в Детройте (NAIAS) отменён в связи с распространением коронавируса. Выставочный павильон переделают во временную больницу.
27 марта
18:58 Большинство автомобильных компаний, имеющие производство в России, подтвердили остановку конвейеров на период с 30 марта по 3 апреля.
15:28 Пробки в столице уменьшились в связи с коронавирусом. Вместе с этим выросла популярность бесконтактных заправок.
12:22 Фестиваль скорости в Гудвуде отложен из-за коронавируса. Шоу перенесено на неопределённый срок.
26 марта
16:34 Компания Hyundai приостановит работу завода в Санкт-Петербурге с 30 марта по 3 апреля в связи с распространением коронавируса.
13:39 ГИБДД России объявила о переходе на онлайн-режим в связи с распространением коронавируса. Личные контакты с водителями сведутся к минимуму.
25 марта
13:25 Компания Volvo приостановит работу завода в Калуге с 13 по 30 апреля, чтобы защитить сотрудников от коронавируса и решить вопрос с дефицитом компонентов для грузовиков. На время простоя персонал сохранит за собой рабочие места и зарплату.
12:41 Концерн Volkswagen отправит 80 000 рабочих в принудительный отпуск. Причина — простой производства, сбой логистических цепочек по доставке запчастей и спад продаж из-за коронавируса. До 3 апреля заводы в Нижней Саксонии, Гессене и Саксонии введут сокращённые смены.
Работа штаб-квартиры VW в Вольфсбурге, а также сборочные площадки в Эмдене, Цвикау, Дрездене, Ганновере, Оснабрюкке, Брауншвайге, Зальцгиттере, Касселе и Хемнице останавливаются.
24 марта
16:21 Группа PSA объявила о приостановке завода «ПСМА Рус» в Калуге. Из-за нехватки комплектующих с 1 по 10 апреля на заводе не будут производиться машины марок Peugeot, Citroеn и Opel.
13:40 Концерн Volkswagen объявил о прекращении производства автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде с 30 марта по 10 апреля. Это связано с нехваткой компонентов, которые поставляются с европейских заводов, закрытых на карантин из-за коронавируса.
11:47 Китайская компания Geely улучшила на домашнем рынке службу доставки купленных онлайн автомобилей к дому или к офису покупателя. Ключи от новой машины доставляют квадрокоптерами прямо к двери или на балкон клиента, чтобы свести к минимуму контакт между покупателем и продавцом в условиях пандемии коронавируса.
10:51 Шинная компания Pirelli до 1 апреля приостановила работу воронежского и кировского заводов из-за пандемии коронавируса. Рабочие предприятий уйдут в официальный оплачиваемый отпуск.
23 марта
18:29 Руководство «Формулы-1» запустило виртуальный чемпионат в фирменной игре F1 2019. Этапы виртуальных «Гран-при» пройдут на тех же трассах и в те же дни, когда планировалось провести настоящие гонки, в итоге отменённые или перенесённые из-за коронавируса.
17:53 Концерн Fiat Chrysler Automobiles переоборудует один из своих азиатских заводов под производство защитных масок. В ближайшие месяцы объём производства должен вырасти до одного миллиона единиц.
17:51 Концерн BMW принял решение о приостановке работы заводов в Европе и Южной Африке. Планируется, что перерыв в производстве продлится до 19 апреля.
17:42 Компания Volvo с 26 марта по 14 апреля останавливает работу трёх заводов в Швеции и одного — в США из-за коронавируса. Часть персонала планируется перевести на удалённую работу и сокращённый рабочий день.
17:37 Концерн Nissan Motors в связи с ограничительными мерами остановил завод в Барселоне и временно расторг контракты с 3 000 сотрудников. Сроки возобновления работы предприятия неизвестны.
17:33 Компания Jaguar Land Rover приостановит работу своих заводов в Великобритании из-за коронавируса. В официальном сообщении указано, что возобновить работу планируется не раньше 20 апреля.
12:36 На АвтоВАЗе в Тольятти зафиксирован второй случай заражения коронавирусом COVID-19. Ещё один заболевший является сотрудником дочерней фирмы.
20 марта
16:38 Пандемия коронавируса повлияла на дорожное движение в Москве. После выпуска рекомендаций о переходе на удалённый режим работы, в утренние часы количество машин на дорогах снизилось на 11 процентов, а по вечерам, наоборот, начали возникать сильные пробки.
19 марта
11:07 Вслед за Европой из-за пандемии коронавируса уходят на карантин автомобильные заводы Северной Америки. Об остановке конвейеров объявили Ford, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Tesla, Honda, Nissan и Toyota.
18 марта
15:56 После того, как заболевших коронавирусом выявили во всех европейских странах, автомобильные компании начали спешно останавливать производство и закрывать заводы на карантин. Ожидается, что это сильно ударит и по российским предприятиям.
17 марта
13:43 Один из трёх заразившихся коронавирусом в Самарской области оказался сотрудником АвтоВАЗа из головного предприятия компании в Тольятти. Его заразил близкий человек, недавно вернувшийся из Испании.
10:59 Группа PSA, компании Renault и Michelin, а также концерны Volkswagen и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) закрыли на карантин европейские заводы из-за коронавируса.
15 марта
12:10 Ford приостановил работу завода в Валенсии из-за коронавируса, выявленного у трёх сотрудников. Крупнейшее предприятие Ford за пределами США в течение недели не будет собирать автомобили.
13 марта
14:26 Вдобавок к переносу Гран-при Китая международная автомобильная федерация (FIA) отменила Гран-при Австралии Формулы-1 — первый этап сезона 2020 года. Также перенесены на неопределённый срок две следующие гонки — Гран-при Бахрейна и Вьетнама.
11:14 Компания Lamborghini объявила о временном закрытии завода в итальянской Сант-Агате. Ограничение вводится из-за пандемии коронавируса и продлится до 25 марта 2020 года.
11 марта
12:00 Организаторы международного автосалона в Нью-Йорке перенесли дату проведения выставки с 8 — 19 апреля на 26 августа — 6 сентября.
10 марта
11:40 С 16 марта компания Lexus сокращает производство своих моделей из-за проблем, вызванных эпидемией коронавируса. По данным компании NHK ограничение продлится две недели.
16:30 Московский международный автомобильный салон (ММАС) может не состояться в 2020 году из-за коронаривуса и падения российского авторынка. Организаторы выставки примут решение о её проведении до конца весны.
28 февраля
13:13 Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Запрет действует до 15 марта — именно в этот день должен был закрыться международный Женевский автосалон, который обычно посещают более 600 тысяч человек.
14:07 Компания Hyundai остановила производство на своём предприятии в южнокорейском Ульсане после того, как у одного из сотрудников тест на наличие коронавируса дал положительный результат.
26 февраля
18:31 АвтоВАЗ не планирует пересматривать план производства из-за вспышки коронавируса. По данным пресс-службы, на предприятии развёрнут кризисный штаб, который вместе с поставщиками следит за ситуацией. Работа ведётся штатно.
25 февраля
17:20 Организаторы международного автосалона в Женеве потребовали от компаний-участников проверять здоровье своих сотрудников перед приездом на выставку.
19 февраля
16:13 Jaguar Land Rover прогнозирует остановку британских предприятий из-за задержек китайских комплектующих. По словам главы компании Ральфа Шпета, три завода обеспечены компонентами на две недели, после чего могут столкнуться со сложностями.
18 февраля
15:33 Концерн FCA объявил об остановке производства модели 500L на предприятии в сербском Крагуеваце. В связи с дефицитом комплектующих из Китая (в частности, компонентов для медиасистем) выпуск вэна поставлен на паузу до конца февраля.
17 февраля
17:54 Организаторы автосалона в Пекине отложили на неопределённый срок проведение международной выставки. Она должна была пройти с 21 по 30 апреля.
13 февраля
15:53 Китайский завод Mazda в Нанкине в связи с коронавирусом продлил режим “каникул” до 17 февраля.
12 февраля
17:15 FIA отложила на неопределённый срок Гран-при Китая — этап, который должен был пройти в Шанхае 19 апреля. Также отложено проведение других спортивных соревнований, включая этап электрического чемпионата Формула-E. Он должен был состоятся в Санье 21 марта.
11 февраля
10:02 Сборка автомобилей на российском заводе Nissan может быть приостановлена уже в марте. Как пишут «Ведомости», это случится, если китайские предприятия Nissan по выпуску комплектующих не вернутся к обычному режиму работы в самое ближайшее время. В Японии выпуск автомобилей уже приостановлен на несколько дней — с 14 по 17 февраля.
17:21 Британская компания Jaguar Land Rover разделяет опасения, связанные с остановкой китайских предприятий. В интервью Bloomberg, представитель JLR рассказал, что вспышка коронавируса может сказаться на финансовых показателях компаний к концу года и, вероятно, затронет цепочку международных поставок. Работа совместной сборочной площадки Jaguar Land Rover и Chery в китайской экономической зоне Чаншу в настоящее время временно остановлена. Производство внедорожников Range Rover Evoque, Discovery Sport и удлинённых версий седанов XF и XE для китайского рынка на паузе.
В чём вообще проблема?
Вспышка вируса 2019-nCoV заставила власти КНР официально «продлить» новогодние каникулы до 10 февраля. По данным Национальной комиссии по здравоохранению, к этому моменту коронавирусом были заражены более 31 тысячи человек. За пределами Китая зафиксированы около двух сотен подтверждённых случаев заболевания.
Для борьбы с распространением эпидемии остановлена работа многих крупных производственных компаний КНР. В их число вошли местные площадки мировых автомобильных брендов («выходные» объявили на китайских заводах BMW, Volkswagen, Volvo, Ford, Nissan и Tesla), а также производители комплектующих, поставляемых на зарубежные конвейеры. Почти сразу перебои в цепочке поставок ощутили и за пределами Китая. Первыми об остановке производства в связи с дефицитом компонентов заявили именно в Hyundai. Для компании это первый случай с 1997 года.
Что у Hyundai/Kia?
По информации издания Yonhap News, из семи южнокорейских заводов Hyundai, выпускающих 40% продукции марки, остановлено производство моделей суббренда Genesis в городе Ульсан и вот-вот замрут конвейеры в Чонджу и Асане. Возобновление работы прогнозируется не раньше 10–11 февраля, когда удастся решить проблему с комплектующими. Компания Kia по тем же причинам снижает производство на своих площадках в Кванджу и Хвасоне. Местным поставщикам даны указания нарастить выпуск дефицитных деталей.
В комментарии агентству «Рёнхап» представитель Hyundai так оценил ситуацию: «Если заводы запчастей в Китае возобновят работу 10 или 11 февраля, ущерб производству из-за дефицита будет ограниченным. В противном случае производители, скорее всего, понесут тяжёлые потери».
Затронет ли это завод Hyundai и Kia в России?
Модели обоих брендов собираются и в России, на заводах в Санкт-Петербурге и Калининграде. Информации о сокращении производства от российского офиса Kia пока не поступало. В представительстве Hyundai сообщили, что «следят за ситуацией».
Что у Geely?
Китайский производитель Geely Auto поспешил объявить, что на «борьбу с эпидемией коронавируса» выделены 370 миллионов юаней (около трёх миллиардов рублей). Однако, по информации пресс-службы, инвестиции не связаны с преодолением сложностей из-за карантина, а направлены на разработку более безопасных автомобилей с «антивирусной защитой»: системами очистки салонного воздуха и материалами с антибактериальными и противовирусными свойствами. Ранее концерн сообщал о создании благотворительного фонда по борьбе с вирусом и инвестициях в 200 миллионов юаней (1,8 млрд. ₽), на которые закупят медицинское оборудование и принадлежности.
Российский офис бренда пока не комментирует ситуацию с поставками комплектующих.
Что у Chery?
Представитель китайского бренда, АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», заявил Авто.ру, что поставки автомобилей осуществляются без сбоев и в рамках планов, согласованных в 2019 году. Ожидаемый в марте вывод нового кроссовера Chery Tiggo 8 для российского рынка подтверждён, а запчасти и комплектующие, согласно комментарию, отгружаются в штатном режиме.
Ранее в российском офисе Chery сообщили, что доставка автомобилей из Китая в Россию занимает 30–45 дней, что в несколько раз превышает срок жизни вируса, поэтому поводов для беспокойства нет и у конечных потребителей.
Что у Fiat/Chrysler?
Вероятность серьёзных проблем, связанных с нехваткой комплектующих, группа FCA прогнозировала ещё в первых числах февраля. Со слов исполнительного директора Майка Мэнли, складских запасов на европейском заводе FCA хватит максимум на четыре недели, после чего ситуация с нехваткой комплектующих станет критической: альянс будет вынужден остановить свои европейские конвейеры. На настоящий момент у FCA насчитывается 23 сборочные площадки.
Что у АвтоВАЗа?
Помимо локальных компаний, российский гигант сегодня работает с сетью глобальных поставщиков. Однако в Тольятти не фиксируют сложностей, связанных с дефицитом комплектующих. В комментарии для Журнала Авто.ру представители АвтоВАЗа сообщили, что некоторые из партнёров доставляют им небольшое количество компонентов со своих китайских заводов, но в настоящее время складские запасы достаточны.
При этом в компании отметили, что изучают потенциальные риски и ведут подготовку к различным сценариям развития на ближайшие недели.
Что у Renault?
У французского бренда в России две сборочные площадки: в Москве и в Тольятти, на мощностях АвтоВАЗа. В комментарии Авто.ру представитель Renault Россия сообщил, что у компании имеется пул глобальных поставщиков, осуществляющих ввоз ограниченного количества компонентов с китайских заводов. При этом запас компонентов оценивается как достаточный для бесперебойной работы завода в ближайшей перспективе.
Что у Toyota?
По сообщениям ряда агентств, японский бренд не намерен возобновлять работу своих китайских предприятий до 16 февраля. «Принимая во внимание ряд факторов, рекомендации местных и региональных властей... мы решили продлить остановку на всех заводах Toyota в Китае, — заявил пресс-секретарь компании Аарон Фоулз. — Что касается производства в других странах, то сейчас мы оцениваем, как эта ситуация может на них сказаться».
В российском офисе Toyota прокомментировали, что работа на предприятии в Санкт-Петербурге ведётся в штатном режиме.
Что у Mazda?
Официально автопроизводитель из Хиросимы приостановил производство в Китае до 9 февраля включительно. В ходе пресс-конференции в среду, 5 февраля, директор по маркетингу Mazda Motor Corp Рюичи Умешита сообщил, что простой однозначно повлияет на продажи в Китае. При этом, по словам управляющего директора Mazda Тецуи Фудзимото, объём складских запасов за пределами страны на данный момент оценивается как достаточный, а негативное влияние на производство может оказать более длительная приостановка.
В России у компании Mazda есть завод по сборке автомобилей и площадка, где развёрнуто производство двигателей. Оба предприятия находятся во Владивостоке. Российское представительство компании пока не прокомментировало ситуацию.
На принадлежащем Mazda заводе в китайском Нанкине режим «каникул» продлён до 17 февраля. Изначально запуск предприятий должен был состояться в среду 12 февраля, но на фоне ситуации с коронавирусом, планы были скорректированы.
Российский офис компании Mazda не комментировал ситуацию.
Что у КамАЗа?
Проблемы из-за введённого в Китае карантина затронули и грузовой бренд КамАЗ. Так, по информации пресс-центра, в феврале производство автомобилей полностью обеспечено комплектующими. Однако в случае распространения вируса и введения ограничительных мер риск сбоя может возникнуть уже в марте. В компании уточняют, что большинство деталей, вне зависимости от страны происхождения, имеют в составе китайские элементы, а некоторые производятся только в Поднебесной.
В настоящее время на КамАЗе создан штаб, который будет следить за работой поставщиков и реагировать на изменения.
Что у Nissan?
Оба китайских предприятия компании Nissan – в Даляне и Хуаду – в данный момент не работают: производство комплектующих приостановлено, сотрудники отправлены по домам.
По информации «Ведомостей» от 10 февраля, в связи с этим Nissan решил остановить производство и на японском автозаводе с 14 по 17 февраля.
В комментарии изданию представитель бренда пояснил, что решение было принято
в соответствии с государственными директивами, а возобновление работы обеих площадок в Китае произойдёт не раньше 17 февраля.
«Даты перезапуска для других заводов будут отличаться в зависимости от завода, их мы будем обновлять при необходимости», – сообщил источник.
По запросу Авто.ру российский офис Nissan пока не выступил с комментарием. Однако, по информации «Ведомостей», риск перебоев с поставками компонентов существует и для нашего рынка, поскольку часть автокомплектующих поставляются в Россию. Так, в марте выпуск машин на заводе Nissan в Санкт-Петербурге может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании. «Это произойдёт в случае, если затянется простой на принадлежащих автоконцерну китайских заводах».
При этом, сейчас проблем с деталями для российской сборки моделей Qashqai, X-Trail и Murano нет; предприятие работает в плановом режиме.
Что думают российские аналитики
Представитель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максим Худалов не склонен фокусироваться на пессимистичных сценариях. В комментарии Авто.ру он сообщил, что существенных задержек поставок из Китая не ожидается, а введённый в стране карантин не должен продлиться дольше апреля. Полное же прекращение поставок маловероятно. Однако, если это произойдёт, производители смогут оперативно переориентироваться на корейские, малазийские и индонезийские детали.
Аналитик исследовательской компании JATO Dynamics Сергей Баранов в комментарии Авто.ру допустил, что если ситуация в самом Китае не улучшится, то проблемы с поставками могут создать определённый дефицит машин ряда брендов на рынке. «Ситуация в автопроме остается неопределённой, поскольку непонятно, сколько продлится карантин», — отметил эксперт. При этом, по его мнению, у российских заводов в любом случае есть как минимум месячный запас компонентов. Поэтому в ближайшей перспективе каких-либо проблем с выпуском автомобилей ждать не стоит.
Руководитель по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров заявил Журналу Авто.ру, что «среднее время продолжительности жизни коронавируса вне организма составляет от нескольких минут до нескольких суток. Автомобили и комплектующие, импортируемые из Китая, проходят гораздо более долгий путь, прежде чем попасть на российский рынок, поэтому опасаться проблем с поставками или изменений в логистике не стоит».