Обнуление кредитов и продление прав: как в разных странах водителям помогают справиться с карантином
Константин Новацкий
Шутить про опутавший автомобильный мир коронавирус совсем не хочется. Однако даже в атмосфере всеобщей рецессии и негатива автовладельцев не бросают — им помогают и автопроизводители, и местные власти разных стран. Как именно? Рассказываем.
Hyundai и Ford откладывают платежи по кредитам
Оба производителя подготовили собственные программы по стимулированию продаж в сложных условиях экономического спада. Hyundai и Genesis обещают вернуть клиентам «спокойствие на неопределённый срок»: в случае, если покупатель теряет работу, компания готова погасить до шести месяцев его платежей. Кроме того, оба бренда предлагают 90-дневную отсрочку первого платежа за модели Palisade и Elantra.
У компании Ford схожий подход к стимулированию спроса. Для минимизации падения продаж марка предлагает американским клиентам отсрочку по своей кредитной программе, включая 90-дневный срок ожидания первого платежа.
GM предлагает беспроцентный кредит на «Кадиллаки» и «Корветы»
Концерн General Motors тоже подготовился к падению спроса на фоне пандемии, предложив клиентам беспроцентное финансирование при покупке машин 2019 и 2020 модельных годов. Так, «высококвалифицированные покупатели» могут рассчитывать на 84-месячный (7 лет) кредит с нулевым процентом на модели GMC и Chevrolet, включая спорткар Corvette. Правда, купе будет моделью предыдущего, седьмого поколения — среднемоторный Corvette C8 в программу не попадает.
Помимо этого, без финансовой поблажки оказались большинство базовых комплектаций, а также ряд версий, сконфигурированных покупателями самостоятельно. Что касается семейства Cadillac, то на модели этой марки также распространяются особые условия: но вместо семилетнего беспроцентного периода покупателям «Кадиллаков» положен более скромный пятилетний.
В Австралии и США запускают Drive-Thru клиники
Вариант услуг с закусочными для водителей решили обкатать на более востребованных заведениях. В минувший понедельник в австралийском штате Виктория открылась клиника, которую можно навестить прямо на машине. И речь не о привычных пандусах, куда въезжают кареты скорой помощи — на своей машине можно подъехать к дверям заведения, дождаться медсестру в противовирусном костюме и пройти скрининг-тестирование на злосчастный
В американском Мичигане тоже решили работать с пациентами прямо в машинах: у госпиталя в Роял-Оук ежедневно выстраиваются автомобильные очереди с желающими пройти экспресс-тестирование на вирус. Современные проблемы требуют… ну, вы поняли.
В Штатах продлевают срок действия прав
Неожиданно полезный автомобильный бонус из солнечной Флориды стал результатом вполне логичного нежелания местных властей формировать людские очереди и разбираться с переоформлением документов. Поэтому для водителей, у которых срок действия прав истекает в период с 16 марта по 15 апреля, автоматически получают продление лицензии на месяц. Важно понимать, что 30-дневную «добавку» Департамент дорожной безопасности штата считает исключением — из-за временного закрытия офисов. И настаивает на оформлении документов и платежей через онлайн-сервисы. Аналогично поступили и в штате Монтана, где тоже продлили сроки действия водительских прав и передвинули на месяц сдачу практических экзаменов.
А что в России? В Москве предлагают отменить плату за парковку
В пока ещё не очень длинном списке предложений по облегчению жизни водителей в России есть вот такое: мэра столицы Сергея Собянина попросили временно отменить плату за парковку в Москве. С такой инициативой выступили зампред комитета Госдумы Вячеслав Лысаков и вице-спикер Пётр Толстой. По мнению последнего, недешёвые парковки в центре столицы в своё время освободили город от пробок, но в настоящий момент отмена или снижение платы поможет сократить количество москвичей, спускающихся в переполненное метро.
«Направил письмо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой рассмотреть возможность временно сделать городские парковки бесплатными либо значительно снизить их стоимость», — написал в Facebook Толстой. Даже интересно, чем всё кончится...