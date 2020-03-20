«Газель»-кабриолет, «Волга»-купе и другие: самые странные разработки ГАЗа

Обнуление кредитов и продление прав: как в разных странах водителям помогают справиться с карантином

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Константин Новацкий

Шутить про опутавший автомобильный мир коронавирус совсем не хочется. Однако даже в атмосфере всеобщей рецессии и негатива авто­владельцев не бросают — им помогают и автопроизводители, и местные власти разных стран. Как именно? Рассказываем.

Hyundai и Ford откладывают платежи по кредитам

Оба производителя подготовили собственные программы по стимулированию продаж в сложных условиях экономиче­ского спада. Hyundai и Genesis обещают вернуть клиентам «спокойствие на неопределённый срок»: в случае, если покупатель теряет работу, компания готова погасить до шести месяцев его платежей. Кроме того, оба бренда предлагают 90-дневную отсрочку первого платежа за модели Palisade и Elantra.

У компании Ford схожий подход к стимулированию спроса. Для миними­зации падения продаж марка предлагает американ­ским клиентам отсрочку по своей кредитной программе, включая 90-дневный срок ожидания первого платежа.

GM предлагает беспроцентный кредит на «Кадиллаки» и «Корветы»

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Концерн General Motors тоже подготовился к падению спроса на фоне пандемии, предложив клиентам беспроцентное финанси­рование при покупке машин 2019 и 2020 модельных годов. Так, «высоко­квалифици­рованные покупатели» могут рассчитывать на 84-месячный (7 лет) кредит с нулевым процентом на модели GMC и Chevrolet, включая спорткар Corvette. Правда, купе будет моделью предыдущего, седьмого поколения — среднемоторный Corvette C8 в программу не попадает. 

Помимо этого, без финансовой поблажки оказались большинство базовых комплектаций, а также ряд версий, сконфигури­рованных покупателями самостоятельно. Что касается семейства Cadillac, то на модели этой марки также распро­страняются особые условия: но вместо семи­летнего беспро­центного периода покупателям «Кадиллаков» положен более скромный пятилетний.

В Австралии и США запускают Drive-Thru клиники

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Вариант услуг с закусочными для водителей решили обкатать на более востребованных заведениях. В минув­ший понедельник в австралийском штате Виктория открылась клиника, которую можно навестить прямо на машине. И речь не о привычных пандусах, куда въезжают кареты скорой помощи — на своей машине можно подъехать к дверям заведения, дождаться медсестру в противо­вирусном костюме и пройти скрининг-тестиро­вание на злосчастный Covid-19. Если эксперимент признают удачным, подобный Drive-Thru сервис распро­странят на другие города континентальной части. 

В американском Мичигане тоже решили работать с пациентами прямо в машинах: у госпиталя в Роял-Оук ежедневно выстраиваются автомобильные очереди с желающими пройти экспресс-тести­рование на вирус. Современные проблемы требуют… ну, вы поняли.

В Штатах продлевают срок действия прав

Неожиданно полезный автомобильный бонус из солнечной Флориды стал результатом вполне логичного нежелания местных властей форми­ровать людские очереди и разбираться с пере­оформ­лением документов. Поэтому для водителей, у которых срок действия прав истекает в период с 16 марта по 15 апреля, автоматически получают продление лицензии на месяц. Важно понимать, что 30-дневную «добавку» Департамент дорожной безопасности штата считает исключением — из-за временного закрытия офисов. И настаивает на оформ­лении документов и платежей через онлайн-сервисы. Аналогично поступили и в штате Монтана, где тоже продлили сроки действия водитель­ских прав и передвинули на месяц сдачу практических экзаменов. 

А что в России? В Москве предлагают отменить плату за парковку

В пока ещё не очень длинном списке предложений по облегчению жизни водителей в России есть вот такое: мэра столицы Сергея Собянина попросили временно отменить плату за парковку в Москве. С такой инициативой выступили зампред комитета Госдумы Вячеслав Лысаков и вице-спикер Пётр Толстой. По мнению последнего, недешёвые парковки в центре столицы в своё время освободили город от пробок, но в настоящий момент отмена или снижение платы поможет сократить количество москвичей, спускающихся в пере­полненное метро.

«Направил письмо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой рассмотреть возможность временно сделать городские парковки бесплатными либо значительно снизить их стоимость», — написал в Facebook Толстой. Даже интересно, чем всё кончится...

Уже почувствовали на себе изменения в жизни из-за настырного вируса?

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