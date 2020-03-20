Обнуление кредитов и продление прав: как в разных странах водителям помогают справиться с карантином

Шутить про опутавший автомобильный мир коронавирус совсем не хочется. Однако даже в атмосфере всеобщей рецессии и негатива авто­владельцев не бросают — им помогают и автопроизводители, и местные власти разных стран. Как именно? Рассказываем.

Hyundai и Ford откладывают платежи по кредитам

Оба производителя подготовили собственные программы по стимулированию продаж в сложных условиях экономиче­ского спада. Hyundai и Genesis обещают вернуть клиентам «спокойствие на неопределённый срок»: в случае, если покупатель теряет работу, компания готова погасить до шести месяцев его платежей. Кроме того, оба бренда предлагают 90-дневную отсрочку первого платежа за модели Palisade и Elantra.