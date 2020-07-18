Надёжна ли рестайлинговая Toyota Corolla X поколения: все проблемы седана с пробегом
Команда Авто.ру
Отчёт о надёжности Toyota Corolla составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслуживания машин марки Toyota. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Седан C-класса с 4-дверным цельнометаллическим кузовом, поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. В России официально продавался только с атмосферными бензиновыми двигателями, но выпускался и с дизелями
наиболее популярная и надёжная модификация
Как на большинстве автомобилей японского производства, «скрутить» пробег не составляет особой трудностиКриминальная привлекательность: высокая
По статистике, автомобили марки Toyota угоняют довольно часто, и Corolla не является исключениемСложность восстановления после аварии
Удар в переднюю часть: стойкость передней части автомобиля к ударам средняя, стоимость ремонта сопоставима с конкурентами
Удар в заднюю часть: стойкость к ударам средняя, но стоимость восстановления после несильных ДТП относительно невысокая. Если же пострадали и задние крылья, то их замена уже обойдётся довольно дорого
Попадание в яму или открытый люк: подвеска неплохо выдерживает удары, с большой вероятностью пострадать может лишь колесо
Кузов
Лакокрасочное покрытие кузова вполне долговечное, следы затёртостей появляются только спустя 5–7 лет эксплуатации. Пластиковые крепежи бамперов не отличаются высокой прочностью, при силовом воздействии довольно легко ломаются. Петли капота порой закисают, но проблема устраняется их смазкой. После 200 тыс. км появляется люфт петель водительской двери. Стекла затираются в основном в связи с неаккуратной очисткой их ото льда зимой. В сильный мороз может выйти из строя электропривод складывания зеркал. После рестайлинга автомобиль получил новую переднюю и заднюю оптику, а также обновлённые бампера, решётку радиатора и указатели поворота в зеркалах заднего вида.
Салон
Отделку салона нельзя назвать шикарной, но в целом интерьер очень долго сохраняет приличный вид. Из проблем можно выделить скрипы в районе центральной пластиковой накладки на передней панели, которые способны появиться даже на новом автомобиле. После проклейки пластикового элемента данная проблема исчезает.
Двигатели
Бензиновые двигатели
После рестайлинга в России Corolla X поколения продавалась с двумя бензиновыми двигателями – атмосферными, объёмом 1,3 литра (101 л.с.) и 1,6 литра (124 л.с.). Конструктивно они почти одинаковые, равно как и предлагавшиеся в других странах моторы 1.5 и 1.8. Двигатели очень надёжные, их ресурс до капремонта – более 300 тыс. км. Как правило, траты на их ремонт начинаются лишь после 100 тыс. км – до этого пробега требуется только вовремя проводить ТО.
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Дизельные двигатели
Дизельные двигатели (мощностью 90 и 126 л.с.) на российском рынке встречаются редко, в связи с чем информации по их обслуживанию мало. В качестве привода ГРМ используется ремень. Среди слабых мест можно выделить клапан EGR, а также трудности с запуском в сильные морозы.
Трансмиссия
МКПП
В ходе рестайлинга 5-ступенчатую механическую коробку заменили на
АКПП
4-ступенчатый «автомат», ещё до рестайлинга заменивший капризную роботизированную КПП, устанавливался только с мотором 1.6. Он не самой современной конструкции, зато надёжный. При нормальной эксплуатации проблемы с ним не возникают даже после 300 тыс. км.
Подвеска
Подвеска пружинная, передняя – типа McPherson, задняя – полузависимая, со скручивающейся балкой. Передние амортизаторы служат порядка 150 тыс. км, задние – 200 тысяч. После
Климатическая система
Corolla продавалась с ручным управлением кондиционера либо с электронным климат-контролем. Оба варианта надёжны, но после 100 тыс. км могут возникнуть проблемы, вызванные российскими условиями эксплуатации: дорожные реагенты способствуют коррозии радиатора и трубок кондиционера, а дренаж отопителя забивается грязью и требует очистки. Не исключено также, что зашумит вентилятор.
Двигатели
Бензиновые двигатели
Подавляющее большинство автомобилей на российском рынке оснащены двигателем