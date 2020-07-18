Всё про ОСАГО, часть 2: как получить возмещение ущерба

Надёжна ли рестайлинговая Toyota Corolla X поколения: все проблемы седана с пробегом

Учебник

Команда Авто.ру

Отчёт о надёжности Toyota Corolla составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специали­­зированных авто­сервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслужи­вания машин марки Toyota. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности авто­мобиля, которую аналитики Авто.ру рассчиты­вают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подер­жанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Toyota Corolla, X поколение, рестайлинг
Годы выпуска: 2010—2013

Седан C-класса с 4-дверным цельно­металли­ческим кузовом, поперечным располо­жением силового агрегата и передним приводом. В России официально продавался только с атмо­сферными бензиновыми двигателями, но выпускался и с дизелями

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчиты­вается аналитиками Авто.ру по пяти­балльной шкале. При этом учиты­вается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей авто­мобиля – точное коли­чество зависит от сложности его конструкции
4.32/5
Седан 1.6 АТ, 2WD
наиболее популярная и надёжная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.6 л / Бензин
Коробка
Автомат
Привод
Передний
Мощность
124 л.с.
Расход
7.2 л
Макс. скорость
183 км/ч
Разгон до 100 км/ч
11.9 секунды
Возможность скрутки пробега: высокая

Как на большинстве автомобилей японского производ­ства, «скрутить» пробег не составляет особой трудности

Криминальная привлекательность: высокая

По статистике, автомобили марки Toyota угоняют довольно часто, и Corolla не является исключением

Сложность восстановления после аварии

Удар в переднюю часть: стойкость передней части авто­мобиля к ударам средняя, стоимость ремонта сопоставима с конкурентами

Удар в заднюю часть: стойкость к ударам средняя, но стоимость восстанов­ления после несильных ДТП относительно невысокая. Если же пострадали и задние крылья, то их замена уже обойдётся довольно дорого

Попадание в яму или открытый люк: подвеска неплохо выдер­живает удары, с большой вероят­ностью пострадать может лишь колесо

936 540 ₽
720 000 – 1 165 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии специалистов техцентра Оптимум Авто Каширский
1/4

Кузов

Лакокрасочное покрытие кузова вполне долго­вечное, следы затёр­тостей появляются только спустя 5–7 лет эксплу­атации. Пластиковые крепежи бамперов не отличаются высокой проч­ностью, при силовом воздей­ствии довольно легко ломаются. Петли капота порой закисают, но проблема устраня­ется их смазкой. После 200 тыс. км появляется люфт петель водитель­ской двери. Стекла затираются в основном в связи с неаккуратной очисткой их ото льда зимой. В сильный мороз может выйти из строя электро­привод склады­вания зеркал. После рестайлинга авто­мобиль получил новую переднюю и заднюю оптику, а также обнов­лённые бампера, решётку радиатора и указатели поворота в зеркалах заднего вида.

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Салон

Отделку салона нельзя назвать шикарной, но в целом интерьер очень долго сохраняет приличный вид. Из проблем можно выделить скрипы в районе центральной пластиковой накладки на передней панели, которые способны появиться даже на новом авто­мобиле. После проклейки пластико­вого элемента данная проблема исчезает.

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Двигатели

Бензиновые двигатели

После рестайлинга в России Corolla X поколения продавалась с двумя бензиновыми двигателями – атмосферными, объёмом 1,3 литра (101 л.с.) и 1,6 литра (124 л.с.). Конструктивно они почти одинаковые, равно как и предлагав­шиеся в других странах моторы 1.5 и 1.8. Двигатели очень надёжные, их ресурс до капремонта – более 300 тыс. км. Как правило, траты на их ремонт начинаются лишь после 100 тыс. км – до этого пробега требуется только вовремя проводить ТО.

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Дизельные двигатели

Дизельные двигатели (мощностью 90 и 126 л.с.) на россий­ском рынке встречаются редко, в связи с чем информации по их обслужи­ванию мало. В качестве привода ГРМ используется ремень. Среди слабых мест можно выделить клапан EGR, а также трудности с запуском в сильные морозы.

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Трансмиссия

МКПП

В ходе рестайлинга 5-ступенчатую механическую коробку заменили на 6-сту­пенчатый агрегат (кроме версий с дизелем 1.4). Как и предше­ственник, он отличается высокой надёж­ностью, его ресурс сопоставим с ресурсом двигателя. Срок службы сцепления – порядка 150 тыс. км.

АКПП

4-ступенчатый «автомат», ещё до рестайлинга заменивший капризную роботизи­рованную КПП, устанав­ливался только с мотором 1.6. Он не самой современной конструкции, зато надёжный. При нормальной эксплуатации проблемы с ним не возникают даже после 300 тыс. км.

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Приводы

Сами элементы приводов долговечны, однако после 100–120 тыс. км могут трескаться и рваться пыльники ШРУСа и сальники приводов. Работа по их замене недорогая и несложная, но если вовремя не осуще­ствить ремонт, из-за течей масла рискуют выйти из строя другие узлы, в частности КПП.

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Подвеска

Подвеска пружинная, передняя – типа McPherson, задняя – полузави­симая, со скручи­ва­ющейся балкой. Передние аморти­заторы служат порядка 150 тыс. км, задние – 200 тысяч. После 70 тыс. км может потребо­ваться замена стоек и втулок переднего стабили­затора. К 120 тысячам не исключены проблемы с передними ступичными подшип­никами, к 150 тыс. км – с задними.

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Рулевое управление

К пробегу в 100 тыс. км изнашива­ются втулки рулевой рейки, при этом появляются стуки на неров­ностях. Также посторон­ние звуки могут доноситься от рулевого вала, но проблема легко решается подтяжкой соединений и крестовин каждые 70–100 тыс. км.

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Тормоза

Передние тормозные колодки служат в среднем 45 тыс. км, задние – 60–70 тысяч. После 100 тыс. км могут выйти из строя датчики АБС. Повышенного внимания требуют тормозные суппорты: в них рвутся уплотни­тельные резинки, что приводит к повышен­ному износу и заклини­ванию механизмов.

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Климатическая система

Corolla продавалась с ручным управлением кондици­онера либо с электронным климат-контролем. Оба варианта надёжны, но после 100 тыс. км могут возникнуть проблемы, вызванные российскими условиями эксплу­атации: дорожные реагенты способ­ствуют коррозии радиатора и трубок кондици­онера, а дренаж отопителя забивается грязью и требует очистки. Не исключено также, что зашумит вентилятор.

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Электроника

Выраженных слабых мест в электронике авто­мобиля нет. Большин­ство систем исправно работают и после 200 тыс. км. Только подогрев сидений часто отказы­вает ещё до 100 тыс. км, особенно при неаккуратной эксплу­атации автомобиля.

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Двигатели

Бензиновые двигатели

Подавляющее большинство автомобилей на россий­ском рынке оснащены двигателем 1ZR-FE объёмом 1,6 литра и мощностью 124 л.с. Двигатель 1.3 (101 л.с.) устанав­ливался только в базовой комплектации, по конструкции он почти не отличается от 1ZR-FE. Двигатели эксперты считают надёжными, их ресурс составляет более 300 тыс. км. Капитальному ремонту фактически не подлежат из-за тонко­стенного блока цилиндров, не допуска­ющего расточки. Поэтому чаще всего вышедший из строя мотор меняют на «контрактный». На пробеге 150 тыс. км нужно обновлять цепь ГРМ и водяной насос, что обойдётся владельцу в 30–35 тыс. рублей. Также на данном пробеге может потребо­ваться замена шестерён распред­валов с фазо­вращателями, а в случае повышенного расхода масла – масло­съёмных колец и колпачков. За уровнем масла важно следить, поскольку его недо­статочное количе­ство в двигателе может привести к довольно серьёзным послед­ствиям. Раз в 100 тыс. км необходимо производить замену свечей зажигания – в двигателе 1ZR-FE устанав­ливаются недешёвые «иридиевые», через 70–100 тысяч специ­алисты рекомендуют промывать радиатор. После 100 тыс. км пробега могут начаться проблемы со стартером и генератором. У стартера первым делом выходит из строя обгонная муфта («бендикс»), у генератора – щётки и подшипники. Средний ресурс опор силового агрегата – 110–120 тыс. км.

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