Надёжен ли рестайлинговый Peugeot 408 I поколения: все проблемы седана с пробегом

Надёжна ли Toyota Corolla X поколения: все проблемы седана с пробегом

Учебник

Команда Авто.ру

Отчёт о надёжности Toyota Corolla составлен на основе опроса экспертов — сотруд­ников специали­­зированных авто­сервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслужи­вания машин марки Toyota. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности авто­мобиля, которую аналитики Авто.ру рассчиты­вают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подер­жанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Toyota Corolla, X поколение
Годы выпуска: 2006—2012

Седан C-класса с 4-дверным цельно­металли­ческим кузовом, поперечным располо­жением силового агрегата и передним приводом. В России официально продавался только с атмосферными бензиновыми двигателями, но выпускался и с дизелями

Индекс надёжности
?
Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.32/5
Седан 1.6 АМТ
наиболее популярная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.6 л / бензин
Коробка
Робот
Привод
Передний
Мощность
124 л.с.
Расход
6.7 л
Макс. скорость
195 км/ч
Разгон до 100 км/ч
12.1 секунды
Седан 1.6 АТ
наиболее надёжная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.6 л / бензин
Коробка
Автомат
Привод
Передний
Мощность
124 л.с.
Расход
7.2 л
Макс. скорость
195 км/ч
Разгон до 100 км/ч
12.1 секунды
Возможность скрутки пробега: высокая

Как на большинстве автомобилей японского производства, «скрутить» пробег не составляет особой трудности

Криминальная привлекательность: высокая

По статистике, автомобили марки Toyota угоняют довольно часто, и Corolla не является исключением

Сложность восстановления после аварии

Удар в переднюю часть: стойкость передней части автомобиля к ударам средняя, стоимость ремонта сопо­ставима с конкурентами

Удар в заднюю часть: стойкость к ударам средняя, но стоимость восста­новления после несильных ДТП относительно невысокая. Если же пострадали и задние крылья, то их замена уже обойдётся довольно дорого

Попадание в яму или открытый люк: Подвеска неплохо выдер­живает удары, с большой вероятностью повредиться может лишь колесо

650 382 ₽
439 000 – 870 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии специалистов техцентра Оптимум Авто Каширский
1/4

Кузов

Лакокрасочное покрытие кузова вполне долго­вечное, следы затёр­тостей появляются только спустя 5–7 лет эксплуатации. Пластиковые крепежи бамперов не отлича­ются высокой прочностью, при силовом воздей­ствии на них они довольно легко ломаются. Петли капота порой закисают, но проблема устраняется их смазкой. После 200 тыс. км появляется люфт петель водитель­ской двери. Стекла затираются в основном в связи с неаккуратной очисткой их ото льда зимой. В сильный мороз может выйти из строя электро­привод складывания зеркал.

Наверх

Салон

Отделку салона нельзя назвать шикарной, но в целом интерьер долго­вечный и очень долго сохраняет приличный вид. Из проблем можно выделить скрипы в районе центральной пластиковой накладки на передней панели, которые способны появиться даже на новом автомобиле. После проклейки пластикового элемента данная проблема исчезает.

Наверх

Двигатели

Бензиновые двигатели

В России Corolla X поколения продавалась с двумя бензиновыми двигателями – атмо­сферными, объёмом 1,4 литра (97 л.с.) и 1,6 литра (124 л.с.). Конструктивно они почти одинаковые, равно как и предлагав­шиеся в других странах моторы 1.3, 1.5, 1.8. Двигатели очень надёжные, их ресурс до капремонта – более 300 тыс. км. Как правило, траты на их ремонт начинаются лишь после 100 тыс. км – до этого пробега требуется только вовремя проводить ТО.

Подробнее

Дизельные двигатели

Дизельные двигатели (мощностью 90 и 126 л.с.) на российском рынке встречаются редко, в связи с чем информации по их обслужи­ванию мало. В качестве привода ГРМ используется ремень. Среди слабых мест можно выделить клапан EGR, а также трудности с запуском в сильные морозы.

Наверх

Трансмиссия

МКПП

5-ступенчатая механическая коробка отличается высокой надёжностью, её ресурс сопоставим с ресурсом двигателя. Срок службы сцепления – порядка 150 тыс. км.

РКПП

В первые годы выпуска в качестве альтернативы МКПП предлагалась роботи­зированная коробка передач. Конструктивно это та же 5-ступенчатая «механика», с автомати­ческим управлением пере­ключениями передач и выжимом одно­дискового сцепления. По плавности «робот» уступает АКПП, кроме того, его автоматика не отличается безотказ­ностью: проблемы с пере­ключениями (вплоть до аварийного режима) могут начаться к 40–50 тыс. км пробега. Ремонт – как правило, замена сцепления и актуатора – обойдётся в 35–40 тыс. рублей. Механиче­ская часть КПП намного надёжнее, она без проблем работает 150–200 тыс. км.

АКПП

После многочисленных рекламаций РКПП компания Toyota на седанах для российского рынка заменила «робот» обычной АКПП. 4-ступенчатый «автомат» не самой современной конструкции, зато надёжный. При нормальной эксплуатации проблемы с ним не возникают даже после 300 тыс. км.

Наверх

Приводы

Сами элементы приводов долговечны, однако после 100–120 тыс. км. могут трескаться и рваться пыльники ШРУСа и сальники приводов. Работа по их замене недорогая и несложная, но если вовремя не осуществить ремонт, из-за течей масла могут выйти из строя другие узлы, в частности, КПП.

Наверх

Подвеска

Подвеска пружинная, передняя – типа McPherson, задняя – полу­зависимая, со скручива­ющейся балкой. Передние аморти­заторы служат порядка 150 тыс. км, задние – 200 тысяч. После 70 тыс. км может потребо­ваться замена стоек и втулок переднего стабили­затора. К 120 тысячам могут возникнуть проблемы с передними ступичными подшип­никами, к 150 тыс. км – с задними.

Наверх

Рулевое управление

К пробегу в 100 тыс. км изнашиваются втулки рулевой рейки, при этом появляются стуки на неров­ностях. Также посторон­ние звуки могут доноситься от рулевого вала, но проблема легко решается подтяжкой соединений и крестовин каждые 70–100 тыс. км.

Наверх

Тормоза

Передние тормозные колодки служат в среднем порядка 45 тыс. км, задние – 60–70 тысяч. После 100 тыс. км могут выйти из строя датчики АБС. Повышенного внимания требуют тормозные суппорты: в них рвутся уплотни­тельные резинки, что приводит к повышенному износу и заклини­ванию механизмов.

Наверх

Климатическая система

Corolla продавалась с ручным управлением кондици­онера либо с электронным климат-контролем. Оба варианта надёжны, но после 100 тыс. км могут возникнуть проблемы, вызванные россий­скими условиями эксплуатации: дорожные реагенты вызывают коррозию радиатора и трубок кондици­онера, а дренаж отопителя забивается грязью и требует очистки. Также может зашуметь вентилятор.

Наверх

Электроника

Помимо актуатора роботизированной коробки, слабых мест в электронике авто­мобиля нет. Большинство систем исправно работают и после 200 тыс. км. Только подогрев сидений часто отказывает ещё до 100 тыс. км, особенно при неаккуратной эксплуатации автомобиля.

Наверх

Двигатели

Бензиновые двигатели

Подавляющее большинство автомобилей на российском рынке оснащены двигателем 1ZR-FE объёмом 1,6 литра и мощностью 124 л.с. Гораздо реже можно встретить моторы объёмом 1,3, 1,4, 1,5 и 1,8 литра. Все пере­численные силовые агрегаты имеют схожие конструкцию и ресурс. Двигатели эксперты считают надёжными, их ресурс составляет более 300 тыс. км. Капитальному ремонту фактически не подлежат из-за тонко­стенного блока цилиндров, не допускающего расточки. Поэтому чаще всего вышедший из строя мотор меняют на «контрактный». На пробеге 150 тыс. км нужно обновлять цепь ГРМ и водяной насос, что обойдётся владельцу в 30–35 тыс. рублей. Также на данном пробеге может потребоваться замена шестерён распред­валов с фазо­вращателями, а в случае повышенного расхода масла – маслосъёмных колец и колпачков. За уровнем масла важно следить, поскольку его недостаточное количество в двигателе способно привести к довольно серьёзным послед­ствиям. Раз в 100 тыс. км необходимо ставить новые свечи зажигания – для двигателя 1ZR-FE потребуются недешёвые «иридиевые», через 70–100 тысяч специалисты рекомендуют промывать радиатор. После 100 тыс. км пробега могут начаться проблемы со стартером и генератором. У стартера первым делом выходит из строя обгонная муфта («бендикс»), у генератора – щётки и подшипники. Средний ресурс опор силового агрегата – 110–120 тыс. км.

Вернуться назад
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение