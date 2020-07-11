Надёжна ли Toyota Corolla X поколения: все проблемы седана с пробегом
Команда Авто.ру
Отчёт о надёжности Toyota Corolla составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслуживания машин марки Toyota. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Седан C-класса с 4-дверным цельнометаллическим кузовом, поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. В России официально продавался только с атмосферными бензиновыми двигателями, но выпускался и с дизелями
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
Как на большинстве автомобилей японского производства, «скрутить» пробег не составляет особой трудностиКриминальная привлекательность: высокая
По статистике, автомобили марки Toyota угоняют довольно часто, и Corolla не является исключениемСложность восстановления после аварии
Удар в переднюю часть: стойкость передней части автомобиля к ударам средняя, стоимость ремонта сопоставима с конкурентами
Удар в заднюю часть: стойкость к ударам средняя, но стоимость восстановления после несильных ДТП относительно невысокая. Если же пострадали и задние крылья, то их замена уже обойдётся довольно дорого
Попадание в яму или открытый люк: Подвеска неплохо выдерживает удары, с большой вероятностью повредиться может лишь колесо
Кузов
Лакокрасочное покрытие кузова вполне долговечное, следы затёртостей появляются только спустя 5–7 лет эксплуатации. Пластиковые крепежи бамперов не отличаются высокой прочностью, при силовом воздействии на них они довольно легко ломаются. Петли капота порой закисают, но проблема устраняется их смазкой. После 200 тыс. км появляется люфт петель водительской двери. Стекла затираются в основном в связи с неаккуратной очисткой их ото льда зимой. В сильный мороз может выйти из строя электропривод складывания зеркал.
Салон
Отделку салона нельзя назвать шикарной, но в целом интерьер долговечный и очень долго сохраняет приличный вид. Из проблем можно выделить скрипы в районе центральной пластиковой накладки на передней панели, которые способны появиться даже на новом автомобиле. После проклейки пластикового элемента данная проблема исчезает.
Двигатели
Бензиновые двигатели
В России Corolla X поколения продавалась с двумя бензиновыми двигателями – атмосферными, объёмом 1,4 литра (97 л.с.) и 1,6 литра (124 л.с.). Конструктивно они почти одинаковые, равно как и предлагавшиеся в других странах моторы 1.3, 1.5, 1.8. Двигатели очень надёжные, их ресурс до капремонта – более 300 тыс. км. Как правило, траты на их ремонт начинаются лишь после 100 тыс. км – до этого пробега требуется только вовремя проводить ТО.
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Дизельные двигатели
Дизельные двигатели (мощностью 90 и 126 л.с.) на российском рынке встречаются редко, в связи с чем информации по их обслуживанию мало. В качестве привода ГРМ используется ремень. Среди слабых мест можно выделить клапан EGR, а также трудности с запуском в сильные морозы.
Трансмиссия
МКПП
5-ступенчатая механическая коробка отличается высокой надёжностью, её ресурс сопоставим с ресурсом двигателя. Срок службы сцепления – порядка 150 тыс. км.
РКПП
В первые годы выпуска в качестве альтернативы МКПП предлагалась роботизированная коробка передач. Конструктивно это та же
АКПП
После многочисленных рекламаций РКПП компания Toyota на седанах для российского рынка заменила «робот» обычной АКПП.
Подвеска
Подвеска пружинная, передняя – типа McPherson, задняя – полузависимая, со скручивающейся балкой. Передние амортизаторы служат порядка 150 тыс. км, задние – 200 тысяч. После
Климатическая система
Corolla продавалась с ручным управлением кондиционера либо с электронным климат-контролем. Оба варианта надёжны, но после 100 тыс. км могут возникнуть проблемы, вызванные российскими условиями эксплуатации: дорожные реагенты вызывают коррозию радиатора и трубок кондиционера, а дренаж отопителя забивается грязью и требует очистки. Также может зашуметь вентилятор.
Двигатели
Бензиновые двигатели
Подавляющее большинство автомобилей на российском рынке оснащены двигателем 1ZR-FE объёмом 1,6 литра и мощностью 124 л.с. Гораздо реже можно встретить моторы объёмом 1,3, 1,4, 1,5 и 1,8 литра. Все перечисленные силовые агрегаты имеют схожие конструкцию и ресурс. Двигатели эксперты считают надёжными, их ресурс составляет более 300 тыс. км. Капитальному ремонту фактически не подлежат