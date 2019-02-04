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Подержанная Toyota Corolla X поколения: берём не глядя?

Разбор

Автомобили Toyota давно имеют в России репутацию максимально надёжных. Вот и Corolla десятого поколения (а также родственный хэтчбек Auris), в целом, тоже «держит марку». Но есть несколько моментов, на которые обязательно стоит обратить внимание перед покупкой автомобиля с пробегом, даже с не очень большим.

650 382 ₽
439 000 – 870 000 ₽

1. Дым из трубы

Вообще, Corolla этого поколения оснащалась двигателями с большим ресурсом – в основном, 1,6-литровым атмосферником 1ZR-FE. Но если уж мотор изношен, отремонтировать его сложно: у двигателей «одноразовый» тонкостенный блок цилиндров, не поддающийся расточке.

Что делать

При покупке машины необходимо обязательно проверить, не дымит ли двигатель, в каком состоянии находятся свечи зажигания, нет ли на стенках цилиндров задиров (посмотреть на сервисе с помощью эндоскопа). А в эксплуатации лучше использовать качественное масло, следить за его уровнем и менять не реже чем раз в 10 тыс. км (столь короткий межсервисный интервал Toyota установила не просто так!). И тогда мотор прослужит больше 300 тысяч километров.

2. Шум из-под капота

Если в голосе работающего двигателя слышатся металлические звуки – с высокой вероятностью у него изношена цепь. А лёгкий свист говорит о том, что пришло время менять ремень привода вспомогательных агрегатов.

Что делать

Не паниковать. Цепь ГРМ на 1ZR-FE надёжнее, чем у многих нынешних двигателей. При своевременном техобслуживании она сдаётся после 150 тыс. км – данное свойство можно использовать как признак того, с каким реальным пробегом вам продают автомобиль, так как одометр на Королле легко скручивается. Однако если случай запущенный, когда вместе с цепью нужно менять и фазовращатели на распредвалах, то ремонт будет недёшев: одних запчастей потребуется на 25 тысяч рублей и больше.

Ремень сам по себе – мелочь, тем более что продаётся много качественных заменителей оригинальной детали. Но при неправильном его натяжении выходят из строя водяной насос и подшипники генератора.

3. Переключение передач

Toyota с «механикой» (устанавливались 5- и 6-ступенчатые агрегаты) обычно не доставляют хлопот, даже сцепления хватает на 150 тыс. км и больше. Но при выборе двухпедальной машины стоит обратить самое пристальное внимание на работу коробки передач – на рывки при переключениях или задумчивость. Чтобы потом не жалеть о покупке.

Что делать

Corolla или Auris оснащались двумя видами автоматической трансмиссии – роботизированной коробкой с одним сцеплением или классическим «автоматом». Понять, какая именно система установлена на автомобиль, легко: у них разные селекторы. Робот печально известен быстрым износом сцепления и его актуатора (актуатор стоит около 35 тыс. рублей) и глюками «мозгов» – редкая машина проезжает без проблем хотя бы 50–60 тыс. км.

В 2009 году робот заменили на «автомат» – старенький по конструкции, зато надёжный. Он без проблем проработает и 300 тысяч километров, но в этой коробке всего 4 передачи, и динамика такого автомобиля заметно скромнее, чем с «механикой»: например, до 100 км/ч он разгоняется на 1,5 секунды медленнее.

4. Стук в рулевом управлении

Toyota Corolla этого поколения не способна похвастаться сверхнадёжным рулевым управлением – в отличие от подвески. Источников стука может быть несколько – шлицы и шарниры рулевого вала, наконечники тяг и сама рейка. Сложность и стоимость устранения неисправности в каждом случае свои.

Что делать

Виновника люфта руля или посторонних звуков лучше определить ещё при пробной поездке. Рулевые наконечники меняются легко и обойдутся относительно недорого – 4–5 тыс. рублей за штуку. Причиной люфта в рулевой колонке часто бывают просто ослабшие болты. Но если износились крестовины вала, то новый узел выльется уже тысяч в десять. А цена новой рейки измеряется десятками тысяч рублей, но в неофициальных сервисах её стук устраняют заменой недорогих пластиковых втулок.

5. Отсутствие ржавчины

В Японии традиционно красят автомобили не очень толстым слоем краски. Corolla и Auris – не исключение. В экстремальных условиях российских дорог, грязных и поливаемых зимой реагентами, краске хватает стойкости лишь на несколько лет. И сразу после появления сколов начинается коррозия.

Что делать

Внимательно смотреть на места «повышенного риска» – низ кузова, куда достаёт «пескоструй» из-под колёс, днище, кромки крыльев и капота, крышу у лобового стекла. При эксплуатации лучше избегать грубой мойки машины и подкрашивать сколы, не дожидаясь появления ржавчины.

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Оптимум Авто Каширский

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Отзывы реальных владельцев Toyota Corolla

Все Toyota Corolla поколения X на Авто.ру

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