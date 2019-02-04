Подержанная Toyota Corolla X поколения: берём не глядя?

2. Шум из-под капота

Если в голосе работающего двигателя слышатся металлические звуки – с высокой вероятностью у него изношена цепь. А лёгкий свист говорит о том, что пришло время менять ремень привода вспомогательных агрегатов.

Что делать

Не паниковать. Цепь ГРМ на 1ZR-FE надёжнее, чем у многих нынешних двигателей. При своевременном техобслуживании она сдаётся после 150 тыс. км – данное свойство можно использовать как признак того, с каким реальным пробегом вам продают автомобиль, так как одометр на Королле легко скручивается. Однако если случай запущенный, когда вместе с цепью нужно менять и фазовращатели на распредвалах, то ремонт будет недёшев: одних запчастей потребуется на 25 тысяч рублей и больше.

Ремень сам по себе – мелочь, тем более что продаётся много качественных заменителей оригинальной детали. Но при неправильном его натяжении выходят из строя водяной насос и подшипники генератора.