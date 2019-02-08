Топовая Corolla нового поколения оказалась на 127 тысяч рублей дороже базовой Camry

Всего комплектаций пять: Стандарт (1 173 000 ₽), Классик (1 261 000 ₽), Комфорт (1 434 000 ₽), Престиж (1 580 000 ₽) и Престиж Safety (1 700 000 ₽).

В базе у седана будут штампованные 15-дюймовые колёса, 4 подушки безопасности, система контроля давления в шинах, аудиоподготовка, подогрев передних сидений, кондиционер и тканевая обивка салона.

Топовой комплектации полагаются легкосплавные 17-дюймовые колёса, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, светодиодная оптика, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфонов и 10-дюймовый проекционный дисплей.

В России у Toyota Corolla будет один мотор: атмосферная «четвёрка» 1.6 Dual VVT-i мощностью 122 л.с. (153 Н·м), которая устанавливалась на седан прошлого поколения. Коробки передач – шестиступенчатая механика (доступен только в комплектациях Стандарт и Классик) или вариатор.