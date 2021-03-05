37-летнюю Тойоту оценили дороже новой Toyota Supra. Это культовая Corolla AE86

Выставленный на продажу образец назван «одним из самых достойных примеров» этой модели в мире, оптимально подходящим для коллекци­онеров. Утверждается, что у него полностью оригиналь­ное состояние (включая ЛКП), отсут­ствуют следы износа в салоне, а силовой агрегат работает так, как и должен с завода. Заявленный пробег купе — 24 тысячи километров — плюс полностью прозрачная сервисная история.

Кузов купе выкрашен в каноничное для поклонников модели сочетание белого и чёрного цветов, но салон при этом имеет красные вставки. Автомобиль оснащён 1,6-литровым мотором, развивающим 130 л.с. и 147 Нм крутящего момента, в паре с механической коробкой передач. Тюнингу машина не подвергалась. Единственная доработка — магнитола марки Pioneer в салоне. При этом выставленный на продажу экземпляр — в исполнении GT Apex, основными отличиями которого считались альтер­нативные кресла в салоне и допол­нительные аэро­динами­ческие элементы.

Toyota Corolla Levin и Sprinter Trueno AE86 обрели культовый статус после всплеска их популяр­ности у любителей дрифта: лёгкие и недорогие купе и хэтчбеки с задним приводом активно использо­вались для уличных гонок, а позже превратились в основу для тюнинговых дрифт-проектов. Toyota Corolla AE86 стала ещё и одним из главных героев популярной в Японии манги Initial D, закрепившей культовый статус модели. В среде поклонников «хачироку» машины в заводском состоянии считаются коллекци­онной редкостью.