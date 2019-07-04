Посмотрите на самое странное антикрыло. Оно сделано из Lego

На седан Toyota Corolla установили антикрыло, сделанное из деталей Lego. Похоже, что владелец решил улучшить прижимную силу автомобиля, но под рукой был только конструктор. Антикрыло получилось необычным — деталь такой сложной формы не встретить даже на самых крутых суперкарах.