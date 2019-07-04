Обновлённый Opel Astra: 9-ступенчатый «автомат» GM и старые фары

Посмотрите на самое странное антикрыло. Оно сделано из Lego

Новости

Николай Андреев

В США на обычной парковке замечен очередной «шедевр» тюнинга. Фотографию опубликовали на сайте Reddit.

На седан Toyota Corolla установили антикрыло, сделанное из деталей Lego. Похоже, что владелец решил улучшить прижимную силу автомобиля, но под рукой был только конструктор. Антикрыло получилось необычным — деталь такой сложной формы не встретить даже на самых крутых суперкарах.

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