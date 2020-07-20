Седану Toyota Corolla добавили «спортивности». Он приедет в Россию

Кузов Короллы практически полностью избавили от хрома. Крыша, решётка радиатора, корпуса зеркал и молдинги на дверях покрыты чёрным лаком. Чёрными стали и колёса – базовые 17-дюймовые или опци­ональные на 18 дюймов. На крышке багажника появился скромный спойлер. Фары опционально могут быть свето­диодными.

Салон дополнили спортивными передними сиденьями с улучшен­ной боковой поддержкой. Отделка из ткани и экокожи получила красные и белые акценты. Потолок — чёрный. Модель также обзавелась фоновой подсветкой, но за неё тоже придётся доплатить.

В зависимости от рынка седан Toyota Corolla GR Sport оснащается атмо­сферником 1.6 или гибридной установкой на базе мотора 1.8. Никаких техниче­ских доработок седан не претерпел.