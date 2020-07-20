Седану Toyota Corolla добавили «спортивности». Он приедет в Россию
Кирилл Малышев
Компания Toyota представила «спортивную» версию седана Corolla — GR Sport. Новинка отличается от стандартной четырёхдверки только внешним декором. Она будет продаваться в России.
Кузов Короллы практически полностью избавили от хрома. Крыша, решётка радиатора, корпуса зеркал и молдинги на дверях покрыты чёрным лаком. Чёрными стали и колёса – базовые
17-дюймовыеили опциональные на 18 дюймов. На крышке багажника появился скромный спойлер. Фары опционально могут быть светодиодными.
Салон дополнили спортивными передними сиденьями с улучшенной боковой поддержкой. Отделка из ткани и экокожи получила красные и белые акценты. Потолок — чёрный. Модель также обзавелась фоновой подсветкой, но за неё тоже придётся доплатить.
В зависимости от рынка седан Toyota Corolla GR Sport оснащается атмосферником 1.6 или гибридной установкой на базе мотора 1.8. Никаких технических доработок седан не претерпел.
Ранее Toyota анонсировала выход на российский рынок трёх моделей из линейки GR Sport. Помимо Короллы это вседорожник
C-HRи ещё одна, пока неизвестная модель. Старт продаж новинок ожидается в январе 2021 года.