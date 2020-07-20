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Седану Toyota Corolla добавили «спортивности». Он приедет в Россию

Новости

Кирилл Малышев

Компания Toyota представила «спортивную» версию седана Corolla — GR Sport. Новинка отличается от стандартной четырёх­дверки только внешним декором. Она будет продаваться в России.

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  • Кузов Короллы практически полностью избавили от хрома. Крыша, решётка радиатора, корпуса зеркал и молдинги на дверях покрыты чёрным лаком. Чёрными стали и колёса – базовые 17-дюймовые или опци­ональные на 18 дюймов. На крышке багажника появился скромный спойлер. Фары опционально могут быть свето­диодными.

  • Салон дополнили спортивными передними сиденьями с улучшен­ной боковой поддержкой. Отделка из ткани и экокожи получила красные и белые акценты. Потолок — чёрный. Модель также обзавелась фоновой подсветкой, но за неё тоже придётся доплатить.

  • В зависимости от рынка седан Toyota Corolla GR Sport оснащается атмо­сферником 1.6 или гибридной установкой на базе мотора 1.8. Никаких техниче­ских доработок седан не претерпел. 

  • Ранее Toyota анонсировала выход на российский рынок трёх моделей из линейки GR Sport. Помимо Короллы это вседорожник C-HR и ещё одна, пока неизвестная модель. Старт продаж новинок ожидается в январе 2021 года.

Взяли бы спортивную Короллу?

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