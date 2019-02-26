Житель Висконсина уехал с заправки, не заплатив за топливо. И так – 23 раза

У Toyota Corolla теперь есть спортивная и вседорожная версии

Новости

Николай Андреев

Компания Toyota представила две новые модификации модели Corolla – «спортивную» GR Sport для хэтчбека и универсала, и вседорожную Trek, доступную только для «сарая».

Toyota Corolla GR Sport
Toyota Corolla GR Sport
1/4
Toyota Corolla GR Sport

  • Toyota Corolla GR Sport отличается 18-дюймовыми дисками, изменённым передним бампером с сетчатой решёткой радиатора, увеличенными порогами и задним бампером с хромированными деталями, имитирующими выхлопные трубы. В салоне – спортивные сиденья, а сам интерьер отделан тканью и кожей с красной прострочкой.

  • Toyota Corolla Trek – совместный проект с американским производителем велосипедов Trek Bicycles. Вседорожный универсал отличается 17-дюймовыми дисками, увеличенным на 20 миллиметров дорожным просветом, накладками на бамперах и колёсных арках из некрашеного пластика.

  • Обе версии оснащаются только гибридными силовыми установками – 122-сильной с бензиновым 1.8 и 180-сильный с двухлитровым бензиновым двигателем. Коробка передач – электромеханический вариатор, привод – только передний.

  • Новинки покажут на мартовском автосалоне в Женеве, а продажи в Европе начнутся в августе 2019 года – с версии Corolla Trek. Версию GR Sport покупателям придется подождать до января 2020 года.

Какая из двух новинок нравится больше?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение