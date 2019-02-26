У Toyota Corolla теперь есть спортивная и вседорожная версии
Николай Андреев
Компания Toyota представила две новые модификации модели Corolla – «спортивную» GR Sport для хэтчбека и универсала, и вседорожную Trek, доступную только для «сарая».
Toyota Corolla GR Sport отличается 18-дюймовыми дисками, изменённым передним бампером с сетчатой решёткой радиатора, увеличенными порогами и задним бампером с хромированными деталями, имитирующими выхлопные трубы. В салоне – спортивные сиденья, а сам интерьер отделан тканью и кожей с красной прострочкой.
Toyota Corolla Trek – совместный проект с американским производителем велосипедов Trek Bicycles. Вседорожный универсал отличается 17-дюймовыми дисками, увеличенным на 20 миллиметров дорожным просветом, накладками на бамперах и колёсных арках из некрашеного пластика.
Обе версии оснащаются только гибридными силовыми установками – 122-сильной с бензиновым 1.8 и 180-сильный с двухлитровым бензиновым двигателем. Коробка передач – электромеханический вариатор, привод – только передний.
Новинки покажут на мартовском автосалоне в Женеве, а продажи в Европе начнутся в августе 2019 года – с версии Corolla Trek. Версию GR Sport покупателям придется подождать до января 2020 года.