У Toyota Corolla теперь есть спортивная и вседорожная версии

Toyota Corolla GR Sport отличается 18-дюймовыми дисками, изменённым передним бампером с сетчатой решёткой радиатора, увеличенными порогами и задним бампером с хромированными деталями, имитирующими выхлопные трубы. В салоне – спортивные сиденья, а сам интерьер отделан тканью и кожей с красной прострочкой.

Toyota Corolla Trek – совместный проект с американским производителем велосипедов Trek Bicycles. Вседорожный универсал отличается 17-дюймовыми дисками, увеличенным на 20 миллиметров дорожным просветом, накладками на бамперах и колёсных арках из некрашеного пластика.

Обе версии оснащаются только гибридными силовыми установками – 122-сильной с бензиновым 1.8 и 180-сильный с двухлитровым бензиновым двигателем. Коробка передач – электромеханический вариатор, привод – только передний.