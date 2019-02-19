1014-сильный хэтчбек Toyota Corolla для дрифта выставили на продажу по цене LC Prado

За основу взяли 2,4-литровый мотор, который развернули на 90 градусов – для переделки с переднего привода на задний. Рабочий объем увеличен до 2,7 литра, добавлен турбонаддув и система впрыска закиси азота. В результате мотор выдаёт 1014 л.с. (1152 Н·м).

Трансмиссия – четырёхступенчатая «секвенталка», позаимствованной у гоночного автомобиля серии NASCAR.

От стандартного хэтчбека использованы только некоторые детали кузова и передняя панель в салоне. Внутри – каркас безопасности и гоночные сиденья, а снаружи – расширители колёсных арок и большой спойлер.

Автомобиль участвовал в чемптонате Formula Drift в 2017 году – Фредрик Аасбо по итогам сезона стал вице-чемпионом. Позже он пересел на хэтчбек Corolla нового поколения, построенный по такой же конфигурации.