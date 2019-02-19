Автомобили Audi помогут попасть в «зелёную волну»

1014-сильный хэтчбек Toyota Corolla для дрифта выставили на продажу по цене LC Prado

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Гонщик Фредрик Аасбо – чемпион мира по дрифту 2015 года – выставил на продажу свой спортивный автомобиль: заднеприводный хэтчбек Toyota Corolla 2017 года выпуска. 

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  • За основу взяли 2,4-литровый мотор, который развернули на 90 градусов – для переделки с переднего привода на задний. Рабочий объем увеличен до 2,7 литра, добавлен турбонаддув и система впрыска закиси азота. В результате мотор выдаёт 1014 л.с. (1152 Н·м). 

  • Трансмиссия – четырёхступенчатая «секвенталка», позаимствованной у гоночного автомобиля серии NASCAR.

  • От стандартного хэтчбека использованы только некоторые детали кузова и передняя панель в салоне. Внутри – каркас безопасности и гоночные сиденья, а снаружи – расширители колёсных арок и большой спойлер.

  • Автомобиль участвовал в чемптонате Formula Drift в 2017 году – Фредрик Аасбо по итогам сезона стал вице-чемпионом. Позже он пересел на хэтчбек Corolla нового поколения, построенный по такой же конфигурации.

  • Сейчас первая дрифтовая Corolla продаётся на аукционе – на момент публикации за неё предлагали 46 тысяч долларов (3,05 миллиона рублей). В объявлении упоминается, что автомобиль соответствует стандартам нынешнего сезона Formula Drift, который состоится в 2019 году.

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