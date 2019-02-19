1014-сильный хэтчбек Toyota Corolla для дрифта выставили на продажу по цене LC Prado
Гонщик Фредрик Аасбо – чемпион мира по дрифту 2015 года – выставил на продажу свой спортивный автомобиль: заднеприводный хэтчбек Toyota Corolla 2017 года выпуска.
За основу взяли 2,4-литровый мотор, который развернули на 90 градусов – для переделки с переднего привода на задний. Рабочий объем увеличен до 2,7 литра, добавлен турбонаддув и система впрыска закиси азота. В результате мотор выдаёт 1014 л.с. (1152 Н·м).
Трансмиссия – четырёхступенчатая «секвенталка», позаимствованной у гоночного автомобиля серии NASCAR.
От стандартного хэтчбека использованы только некоторые детали кузова и передняя панель в салоне. Внутри – каркас безопасности и гоночные сиденья, а снаружи – расширители колёсных арок и большой спойлер.
Автомобиль участвовал в чемптонате Formula Drift в 2017 году – Фредрик Аасбо по итогам сезона стал вице-чемпионом. Позже он пересел на хэтчбек Corolla нового поколения, построенный по такой же конфигурации.
Сейчас первая дрифтовая Corolla продаётся на аукционе – на момент публикации за неё предлагали 46 тысяч долларов (3,05 миллиона рублей). В объявлении упоминается, что автомобиль соответствует стандартам нынешнего сезона Formula Drift, который состоится в 2019 году.