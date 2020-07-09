Toyota Corolla стала кроссовером

Toyota Corolla Cross — не приподнятая версия обычной Короллы, а полноценный кроссовер. Но построен он на той же модульной платформе TNGA в версии GA-C для компактных авто­мобилей. Длина — 4460 мм, колёсная база — 2640 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1620 мм. Таким образом, новинка чуть меньше кроссовера Toyota RAV4, чья длина состав­ляет 4600 мм при расстоянии между осями 2690 мм.

Паркетник предложат с атмосферным бензиновым мотором объёмом 1,8 л (140 л.с. и 175 Нм) в сочетании с вариатором, а также в гибридной версии с 98-сильным двигателем объёмом 1,8 л (142 Нм), электро­мотором (72 л.с. и 163 Нм) и электро­механическим вариатором.