Toyota Corolla стала кроссовером
Артем Шахнович
Компания Toyota представила новый кроссовер для рынков Азии и Южной Америки — Corolla Cross. По габаритам он чуть компактнее RAV4 и использует многие агрегаты от модели Corolla.
Toyota Corolla Cross — не приподнятая версия обычной Короллы, а полноценный кроссовер. Но построен он на той же модульной платформе TNGA в версии
GA-Cдля компактных автомобилей. Длина — 4460 мм, колёсная база — 2640 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1620 мм. Таким образом, новинка чуть меньше кроссовера Toyota RAV4, чья длина составляет 4600 мм при расстоянии между осями 2690 мм.
Паркетник предложат с атмосферным бензиновым мотором объёмом 1,8 л (140 л.с. и 175 Нм) в сочетании с вариатором, а также в гибридной версии с 98-сильным двигателем объёмом 1,8 л (142 Нм), электромотором (72 л.с. и 163 Нм) и электромеханическим вариатором.
Спереди у Corolla Cross стойки МакФерсон, сзади — полузависимая подвеска. Таким образом, привод предусмотрен только на переднюю ось. В оснащение входят семь подушек безопасности, комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense, двухзонный климат-контроль, колёсные диски диаметром 17 и 18 дюймов с покрышками
215/60и 225/50соответственно.
Объём багажника варьируется от 440 до 487 литров в зависимости от наличия набора для ремонта шин или запасного колеса-докатки.
С обычной Короллой новинку роднят не только имя и агрегаты, но и — частично — оформление интерьера. Так, передняя панель с отдельно стоящим дисплеем мультимедийной системы фактически такая же, что и в легковой версии.
Cross-версия представлена в Таиланде. Планируется, что она появится и в других странах, включая Австралию. Российские перспективы пока неизвестны.