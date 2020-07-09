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Toyota Corolla стала кроссовером

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Артем Шахнович

Компания Toyota представила новый кроссовер для рынков Азии и Южной Америки — Corolla Cross. По габаритам он чуть компактнее RAV4 и использует многие агрегаты от модели Corolla.

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  • Toyota Corolla Cross — не приподнятая версия обычной Короллы, а полноценный кроссовер. Но построен он на той же модульной платформе TNGA в версии GA-C для компактных авто­мобилей. Длина — 4460 мм, колёсная база — 2640 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1620 мм. Таким образом, новинка чуть меньше кроссовера Toyota RAV4, чья длина состав­ляет 4600 мм при расстоянии между осями 2690 мм.

  • Паркетник предложат с атмосферным бензиновым мотором объёмом 1,8 л (140 л.с. и 175 Нм) в сочетании с вариатором, а также в гибридной версии с 98-сильным двигателем объёмом 1,8 л (142 Нм), электро­мотором (72 л.с. и 163 Нм) и электро­механическим вариатором.

  • Спереди у Corolla Cross стойки МакФерсон, сзади — полузави­симая подвеска. Таким образом, привод преду­смотрен только на переднюю ось. В оснащение входят семь подушек безопас­ности, комплекс активной безопас­ности Toyota Safety Sense, двухзонный климат-контроль, колёсные диски диаметром 17 и 18 дюймов с покрышками 215/60 и 225/50 соответ­ственно.

  • Объём багажника варьируется от 440 до 487 литров в зави­симости от наличия набора для ремонта шин или запасного колеса-докатки.

  • С обычной Короллой новинку роднят не только имя и агрегаты, но и — частично — оформ­ление интерьера. Так, передняя панель с отдельно стоящим дисплеем мульти­медийной системы фактически такая же, что и в легковой версии.

  • Cross-версия представлена в Таиланде. Планируется, что она появится и в других странах, включая Австралию. Россий­ские перспективы пока неизвестны.

Стоит ли продавать Corolla Cross в России?

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