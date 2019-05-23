Летний лайфхак: индийский метод защиты автомобиля от жары с помощью навоза

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Седжал Шах из индийского города Ахмедабад использовала коровий навоз для того, чтобы защитить седан Toyota Corolla от 45-градусной жары. Фотографии автомобиля опубликовал в своём Facebook Рупеш Гауранга Гас.
В индийских деревнях местные жители часто покрывают навозом полы и стены в домах — высохнув, он образует защитный слой, не позволяющий помещению перегреваться в жару. Народный метод и решила опробовать Седжал, полностью обмазав Короллу навозом. Чистыми остались только стёкла, зеркала, оптика и шильдики автомобиля.