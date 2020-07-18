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Toyota Corolla стала спорткаром Corolla Apex Edition

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Артем Шахнович

Компания Toyota представила на северо­американском рынке модифици­рованный седан Corolla Apex Edition со спортивными настройками шасси и измене­ниями в аэродинамике.

Toyota Corolla Apex Edition
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Toyota Corolla Apex Edition

  • Главное изменение — в подвеске. Здесь используются новые пружины и аморти­заторы, уменьшившие дорожный просвет на 15 мм, а также другие стабили­заторы поперечной устойчи­вости. Угловая жёсткость передней подвески увеличена на 47%, а задней — на 33%. Кроме того, снижены неподрес­соренные массы — каждое 18-дюймовое колесо на 1 кг легче стандартного.

  • Corolla Apex Edition отличается также пере­настроенной системой курсовой устойчи­вости: алгоритм её работы теперь допускает более агрессивную езду.

  • Внешне новинка отличается от приспортив­ленных версий SE И XSE аэродинами­ческим обвесом, включающим в себя сплиттер с боковыми секциями на переднем бампере, накладки на порогах и опци­ональный спойлер на крышке багажника.

  • Однако безнаддувный бензиновый двигатель объёмом 2,0 л мощностью 171 л.с. остался прежним, за исключе­нием спортивной выпускной системы. С ним агрегати­руется вариатор с десятью запрограммиро­ванными передачами или шести­ступен­чатая механи­ческая коробка передач iMT.

  • Corolla Apex Edition выйдет тиражом в 6000 экзем­пляров, из которых 120 машин получат механическую коробку передач. Продажи начнутся осенью.

  • Ранее компания Toyota представила спортивную модификацию Corolla Altis GR Sport — такой седан отличается 140-сильным двигателем объёмом 1,8 л, новыми бамперами и спойлером, а также 17-дюймовыми колёсными дисками. Для рынка Тайваня авто­мобиль имеет изменённые настройки шасси, 1,8-литровый мотор (140 л.с.) или гибридную силовую установку, включающую в себя 98-сильную версию этого агрегата и электро­мотор мощностью 72 л.с.

  • В России Toyota Corolla с кузовом седан доступна с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Цены начинаются от 1 273 000 рублей.

Стоит ли привезти в Россию горячую Corolla?

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