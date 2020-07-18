Toyota Corolla стала спорткаром Corolla Apex Edition
Артем Шахнович
Компания Toyota представила на североамериканском рынке модифицированный седан Corolla Apex Edition со спортивными настройками шасси и изменениями в аэродинамике.
Главное изменение — в подвеске. Здесь используются новые пружины и амортизаторы, уменьшившие дорожный просвет на 15 мм, а также другие стабилизаторы поперечной устойчивости. Угловая жёсткость передней подвески увеличена на 47%, а задней — на 33%. Кроме того, снижены неподрессоренные массы — каждое 18-дюймовое колесо на 1 кг легче стандартного.
Corolla Apex Edition отличается также перенастроенной системой курсовой устойчивости: алгоритм её работы теперь допускает более агрессивную езду.
Внешне новинка отличается от приспортивленных версий SE И XSE аэродинамическим обвесом, включающим в себя сплиттер с боковыми секциями на переднем бампере, накладки на порогах и опциональный спойлер на крышке багажника.
Однако безнаддувный бензиновый двигатель объёмом 2,0 л мощностью 171 л.с. остался прежним, за исключением спортивной выпускной системы. С ним агрегатируется вариатор с десятью запрограммированными передачами или шестиступенчатая механическая коробка передач iMT.
Corolla Apex Edition выйдет тиражом в 6000 экземпляров, из которых 120 машин получат механическую коробку передач. Продажи начнутся осенью.
Ранее компания Toyota представила спортивную модификацию Corolla Altis GR Sport — такой седан отличается 140-сильным двигателем объёмом 1,8 л, новыми бамперами и спойлером, а также 17-дюймовыми колёсными дисками. Для рынка Тайваня автомобиль имеет изменённые настройки шасси, 1,8-литровый мотор (140 л.с.) или гибридную силовую установку, включающую в себя
98-сильнуюверсию этого агрегата и электромотор мощностью 72 л.с.
В России Toyota Corolla с кузовом седан доступна с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Цены начинаются от
1 273 000рублей.