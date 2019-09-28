Toyota Corolla: в тени старшей сестры. Подробный тест
Валерий Арутин
Если немного вольно перевести Corolla как «соцветие», то Toyota Corolla – цветок в российском климате увядающий. Седан отлично продаётся по миру, но на отечественном рынке в несколько раз уступает лидерам класса. Есть ли шансы у нового (уже двенадцатого!) поколения стать более морозоустойчивым?
А ведь были времена! Времена 10-го поколения, когда Corolla и 5-дверный Auris тоже не были лидерами, но продавались хорошо — лучше всех остальных иномарок гольф-класса, что производились за пределами России.
Увы, с годами клеймо «Made in…» (Короллу и Аурис собирали в разных странах) из конкурентного преимущества превратилось в грузило, тянущее японский автомобиль на дно: без локализации он стал слишком дорогим. А разворачивая производство в России, японцы сделали ставку на Camry — и не прогадали. Для понимания выгоды российской сборки: большая Toyota с двухлитровым мотором сейчас стоит дешевле, чем новая Corolla в богатой комплектации. Мы взяли на тест именно такую, чтобы понять, за что ещё, кроме легендарной японской надёжности, нужно заплатить
Интерьер
Салон красивый, а материалы качественные – кожа, мягкий пластик, окантовки «под металл». Тачскрин по-модному торчит из панели. Если прикрыть эмблему на руле, в первый момент и не верится, что сидишь в массовом японском автомобиле. Потом, правда, Toyota узнаётся — в раскиданных по салону кнопках и мелких буквах на экране. Но посадка водителя удобна, и в целом эргономика хорошая.
Практичность
Два мира — два детства… Идеологический раздел в Королле проходит по средней стойке кузова. Водитель может и не удивиться цене в 1,7 миллиона, но пассажирам покажется, что они в бюджетном седане вполовину дешевле. Удобств минимум, да и тесновато: Corolla не относится к лидерам класса по части практичности.
Техника
По своей конструкции Corolla довольно консервативна, и от поколения к поколению она развивается эволюционно. В этот раз седан почти не изменился в размерах и сохранил прежний силовой агрегат. Но кузов стал жёстче, а главное новшество автомобиля – многорычажная задняя подвеска, сменившая скручивающуюся балку.
Езда
На звание Driver's car Corolla претендовала только во времена версии T-Sport, а сегодня она просто удобное средство передвижения. В городе управлять автомобилем приятно: у него в меру нагруженный и чувствительный руль, и на его поворот Toyota реагирует ожидаемо и спокойно.
Но стоит поехать побыстрее, и седан выходит из образа «примерного семьянина». В поворотах он сильно кренится, рулевому управлению не хватает информативности, а траекториям — точности. Похожая картина и с тормозами: плавные замедления даются водителю легко, но торможения порезче рассчитать уже сложнее.
И с правой педалью при езде «на грани» нужно обращаться аккуратно. Под сброс газа Corolla уходит в занос – не очень резкий, но он успевает напугать неподготовленного водителя раньше, чем проснётся система стабилизации.
При объезде внезапно возникшего на дороге препятствия Toyota тоже требует крепких нервов и сильной руки. Руль нужно быстро вращать на большие углы и при этом работать на опережение, парируя скольжение задней оси.
В общем, Corolla призывает владельца не гонять сломя голову. Тем более что связка «мотор плюс вариатор» этого тоже не поощряет. Первому просто не хватает лошадиных сил для мощных спуртов, и более-менее приличная тяга у этого атмосферника появляется только к
Хотя в целом шумовой фон приемлемый и Corolla явно стала тише. Двигатель солирует только на разгоне, а в крейсерских режимах основной шум идёт от дороги. Но на гладком асфальте и он негромкий.
И плавность хода отличная. С настройками для плохих дорог подвеска седана удачно сочетает комфорт с энергоёмкостью. Она упруго глотает ямы, не раскачивается на волнах и позволяет почти не сбрасывать скорость перед трамвайными путями и стыками асфальта. Приотпустить педаль хочется только ради шин
Оснащение
Базовая Corolla (Toyota называет эту комплектацию «Стандарт») — это седан исключительно с 6-ступенчатой МКПП. И совсем аскетичный: стальные диски, галогеновые фары, тканевая обивка, полиуретановый руль и аудиоподготовка. Впрочем, у него есть система стабилизации, светодиодные задние фонари и обогрев передних сидений. Но встретить такой даже в такси шансов мало: цена «Стандарта» —
За двухпедальную модификацию нужно отдать минимум
Оптимальным выбором выглядит комплектация «Престиж» за
А в топ-версии «Престиж Safety» за дополнительные 120 000 рублей добавляются только пакет безопасности Toyota Safety Sense да проекционный дисплей. Во всех комплектациях нужно доплатить 17 000 рублей за металлик или 25 500 рублей за белый перламутровый цвет. А в разделе аксессуаров есть пункт «Навигационный блок» за 89 200 рублей.
Конкуренты
Вывод
Покупать, не покупать или посмотреть конкурентов? На стандартный вопрос нашего теста в этот раз у каждого будет свой ответ.
Потому что для одних новая Corolla — просто скучный седан. Не самый удобный, не самый практичный, не очень быстрый. Да ещё и довольно дорогой. Для других — прежде всего Toyota, и одного этого факта достаточно, чтобы поставить её на первое место в шорт-листе будущей покупки. Потому что Toyota — это проверено, это надёжно, а для многих — ещё и престижно.
Только тут есть одно довольно большое НО — Toyota Camry, которая тоже проверена и надёжна. И даже в базовой версии она престижнее, чем Corolla, просторнее, чем Corolla, и при этом дешевле, чем Corolla. Наверняка именно Camry, а не прямые конкуренты, — главная причина «увядания» Короллы в России.
Но если не впадать в крайности, а спокойно взвесить все сильные и слабые стороны конкурентов, сравнить их с возможностями Короллы, наложить на это собственные приоритеты — то пазл может и сойтись. Ведь несколько тысяч покупателей японского седана каждый год как-то решают эту задачку. Заодно поймёте, что будущему владельцу отвечать на постоянный вопрос «А чего не взял Camry?»
Оценка: 3,5/5
- — Внешнее сходство с Camry
- — Экономичность
- — Ездовой комфорт
- — Дизайн и отделка интерьера
- — Передние сиденья
- — Богатое оснащение топовых комплектаций
- — Цена
- — Бедная базовая комплектация
- — Настройки вариатора
- — Теснота сзади
- — Неудобная мультимедиа
- — Не самый большой багажник
Лучший на сегодня седан гольф-класса?
Toyota Corolla на Авто.ру
Фотографии Вячеслава Крылова
Комплектация1.6 CVT (122 л.с.)
Двигатель1.6 / 122 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива6.3
Разгон до 100 км/ч10.8
Цена, ₽1 700 000