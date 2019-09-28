Toyota Corolla: в тени старшей сестры. Подробный тест

Если немного вольно перевести Corolla как «соцветие», то Toyota Corolla – цветок в российском климате увядающий. Седан отлично продаётся по миру, но на отече­ственном рынке в несколько раз уступает лидерам класса. Есть ли шансы у нового (уже двенадцатого!) поколения стать более морозо­устойчивым?

А ведь были времена! Времена 10-го поколения, когда Corolla и 5-дверный Auris тоже не были лидерами, но продавались хорошо — лучше всех остальных иномарок гольф-класса, что производились за пределами России.