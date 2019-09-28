Поколение Ж! Тест вызывающе новой Toyota Supra

Toyota Corolla: в тени старшей сестры. Подробный тест

Тесты

Валерий Арутин

Если немного вольно перевести Corolla как «соцветие», то Toyota Corolla – цветок в российском климате увядающий. Седан отлично продаётся по миру, но на отече­ственном рынке в несколько раз уступает лидерам класса. Есть ли шансы у нового (уже двенадцатого!) поколения стать более морозо­устойчивым?

А ведь были времена! Времена 10-го поколения, когда Corolla и 5-дверный Auris тоже не были лидерами, но продавались хорошо — лучше всех остальных иномарок гольф-класса, что производились за пределами России.

Увы, с годами клеймо «Made in…» (Короллу и Аурис собирали в разных странах) из конкурентного преимущества превратилось в грузило, тянущее японский автомобиль на дно: без локализации он стал слишком дорогим. А разворачивая производство в России, японцы сделали ставку на Camry — и не прогадали. Для понимания выгоды российской сборки: большая Toyota с двухлитровым мотором сейчас стоит дешевле, чем новая Corolla в богатой комплектации. Мы взяли на тест именно такую, чтобы понять, за что ещё, кроме легендарной японской надёжности, нужно заплатить 1 700 000 рублей без учёта цвета и аксессуаров.

Интерьер

Салон красивый, а материалы качественные – кожа, мягкий пластик, окантовки «под металл». Тачскрин по-модному торчит из панели. Если прикрыть эмблему на руле, в первый момент и не верится, что сидишь в массовом японском автомобиле. Потом, правда, Toyota узнаётся — в раскиданных по салону кнопках и мелких буквах на экране. Но посадка водителя удобна, и в целом эргономика хорошая.

Интерьер симпатичный, отделан мягким пластиком и кожей. Мрачность чёрного салона можно разбавить бежевыми вставками на панели и дверях. Но в дешёвых версиях материалы будут проще, а вместо «планшета» — некрасивый «нарост» на панели
Единственный дизайнерский прокол — этот нелепый выступ панели (и единственный элемент из жёсткого пластика). На его место прямо просится подстаканник
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Интерьер симпатичный, отделан мягким пластиком и кожей. Мрачность чёрного салона можно разбавить бежевыми вставками на панели и дверях. Но в дешёвых версиях материалы будут проще, а вместо «планшета» — некрасивый «нарост» на панели

Практичность

Два мира — два детства… Идеологический раздел в Королле проходит по средней стойке кузова. Водитель может и не удивиться цене в 1,7 миллиона, но пассажирам покажется, что они в бюджетном седане вполовину дешевле. Удобств минимум, да и тесновато: Corolla не относится к лидерам класса по части практичности.

Задним пассажирам хватает места для ног, но над головами запаса нет. Откидной подлокотник стал длиннее, но почему-то завален вниз
Кроме подстаканников, второму ряду полагаются пара дефлекторов и подогрев. Да и те не в начальных комплектациях
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Задним пассажирам хватает места для ног, но над головами запаса нет. Откидной подлокотник стал длиннее, но почему-то завален вниз

Техника

По своей конструкции Corolla довольно консервативна, и от поколения к поколению она развивается эволюционно. В этот раз седан почти не изменился в размерах и сохранил прежний силовой агрегат. Но кузов стал жёстче, а главное новшество автомобиля – многорычажная задняя подвеска, сменившая скручи­вающуюся балку.

Несмотря на скромный объём продаж, шасси у машин для России адаптированное – с настройками для плохих дорог. Клиренс – 150 мм (в Европе – на 15 мм ниже)
Двигатель на российской версии всё тот же – атмосферная «четвёрка» с рабочим объёмом 1,6 литра и мощностью 122 л.с.
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Несмотря на скромный объём продаж, шасси у машин для России адаптированное – с настройками для плохих дорог. Клиренс – 150 мм (в Европе – на 15 мм ниже)

Езда

На звание Driver's car Corolla претендовала только во времена версии T-Sport, а сегодня она просто удобное средство передвижения. В городе управлять автомобилем приятно: у него в меру нагруженный и чувствительный руль, и на его поворот Toyota реагирует ожидаемо и спокойно.

Но стоит поехать побыстрее, и седан выходит из образа «примерного семьянина». В поворотах он сильно кренится, рулевому управлению не хватает информа­тивности, а траекториям — точности. Похожая картина и с тормозами: плавные замедления даются водителю легко, но торможения порезче рассчитать уже сложнее.

И с правой педалью при езде «на грани» нужно обращаться аккуратно. Под сброс газа Corolla уходит в занос – не очень резкий, но он успевает напугать неподготовленного водителя раньше, чем проснётся система стабилизации.

При объезде внезапно возникшего на дороге препятствия Toyota тоже требует крепких нервов и сильной руки. Руль нужно быстро вращать на большие углы и при этом работать на опережение, парируя скольжение задней оси.

В общем, Corolla призывает владельца не гонять сломя голову. Тем более что связка «мотор плюс вариатор» этого тоже не поощряет. Первому просто не хватает лошадиных сил для мощных спуртов, и более-менее приличная тяга у этого атмосферника появляется только к 4000 об./мин. А у второго — манеры вариаторов из прошлого, без жёсткой связи двигателя с колёсами. Даже при разгоне «в полпедали» он заставляет стрелку тахометра скакать по шкале, а пассажиров — слушать занудный вой мотора.

Хотя в целом шумовой фон приемлемый и Corolla явно стала тише. Двигатель солирует только на разгоне, а в крейсерских режимах основной шум идёт от дороги. Но на гладком асфальте и он негромкий.

И плавность хода отличная. С настройками для плохих дорог подвеска седана удачно сочетает комфорт с энергоёмкостью. Она упруго глотает ямы, не раскачивается на волнах и позволяет почти не сбрасывать скорость перед трамвайными путями и стыками асфальта. Приотпустить педаль хочется только ради шин с 45-м профилем — а на машинах средних комплектаций с 16-дюймовыми колёсами (и шинами 205/55 R16) можно будет и этого не делать.

Оснащение

Базовая Corolla (Toyota называет эту комплектацию «Стандарт») — это седан исключительно с 6-ступенчатой МКПП. И совсем аскетичный: стальные диски, галогеновые фары, тканевая обивка, полиуретановый руль и аудиоподготовка. Впрочем, у него есть система стабилизации, светодиодные задние фонари и обогрев передних сидений. Но встретить такой даже в такси шансов мало: цена «Стандарта» — 1 173 000 рублей.

За двухпедальную модификацию нужно отдать минимум 1 318 000 рублей, и у машины уже будут литые диски, простенькая аудиосистема с USB и Bluetooth, руль с кнопками, обогревом и кожаной отделкой, цветной дисплей борткомпьютера.

Оптимальным выбором выглядит комплектация «Престиж» за 1 580 000 рублей. У такого седана есть светодиодные фары, 17-дюймовые колёса, бесключевой доступ, парктроники, комбиниро­ванная обивка, беспроводная зарядка и больше хрома в отделке.

Щиток топ-версии «Престиж Safety» пестрит информацией. В прямом смысле: на дисплее куча мелких цифр, символов и рисок разного цвета. В режиме Sport спидометр краснеет и читается ещё хуже. Выручает проекционный дисплей с крупными цифрами скорости и линейкой тахометра
Двухзонный климат-контроль появляется в комплектации «Комфорт». А вот дополнительный электрический отопитель салона имеет любая Corolla
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Щиток топ-версии «Престиж Safety» пестрит информацией. В прямом смысле: на дисплее куча мелких цифр, символов и рисок разного цвета. В режиме Sport спидометр краснеет и читается ещё хуже. Выручает проекционный дисплей с крупными цифрами скорости и линейкой тахометра

А в топ-версии «Престиж Safety» за дополнительные 120 000 рублей добавляются только пакет безопасности Toyota Safety Sense да проекционный дисплей. Во всех комплектациях нужно доплатить 17 000 рублей за металлик или 25 500 рублей за белый перламутровый цвет. А в разделе аксессуаров есть пункт «Навигационный блок» за 89 200 рублей.

Конкуренты

<h3>Skoda Octavia</h3> Бестселлер класса, Octavia продаётся в России с тремя моторами мощностью 110, 150 и 180 л.с., механической коробкой, «автоматом» (для 110 л.с.) или DSG (150 и 180 л.с.). Три уровня оснащения плюс богатый выбор опций. Диапазон цен – от <nobr>1 119 000</nobr> до <nobr>1 578 000</nobr> рублей. Кроме того, предлагается универсал Octavia Combi по цене от <nobr>1 502 000</nobr> рублей
<h3>Kia Cerato</h3> Корейский седан имеет два двигателя – 1.6 (128 л.с.) или 2.0 (150 л.с.), для базового помимо АКПП доступна и «механика». Четыре версии оснащения, самый дешёвый Cerato 1.6 MT Comfort — <nobr>1 134 900</nobr> рублей, самый дорогой 2.0 AT Premium+ обойдётся в <nobr>1 444 900</nobr> рублей. Также пока официально продаётся и седан прошлого поколения Cerato Classic по цене от <nobr>1 019 900</nobr> рублей
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Skoda Octavia

Бестселлер класса, Octavia продаётся в России с тремя моторами мощностью 110, 150 и 180 л.с., механической коробкой, «автоматом» (для 110 л.с.) или DSG (150 и 180 л.с.). Три уровня оснащения плюс богатый выбор опций. Диапазон цен – от 1 119 000 до 1 578 000 рублей. Кроме того, предлагается универсал Octavia Combi по цене от 1 502 000 рублей

Вывод

Покупать, не покупать или посмотреть конкурентов? На стандартный вопрос нашего теста в этот раз у каждого будет свой ответ.

Потому что для одних новая Corolla — просто скучный седан. Не самый удобный, не самый практичный, не очень быстрый. Да ещё и довольно дорогой. Для других — прежде всего Toyota, и одного этого факта достаточно, чтобы поставить её на первое место в шорт-листе будущей покупки. Потому что Toyota — это проверено, это надёжно, а для многих — ещё и престижно.

Только тут есть одно довольно большое НО — Toyota Camry, которая тоже проверена и надёжна. И даже в базовой версии она престижнее, чем Corolla, просторнее, чем Corolla, и при этом дешевле, чем Corolla. Наверняка именно Camry, а не прямые конкуренты, — главная причина «увядания» Короллы в России.

Но если не впадать в крайности, а спокойно взвесить все сильные и слабые стороны конкурентов, сравнить их с возможностями Короллы, наложить на это собственные приоритеты — то пазл может и сойтись. Ведь несколько тысяч покупателей японского седана каждый год как-то решают эту задачку. Заодно поймёте, что будущему владельцу отвечать на постоянный вопрос «А чего не взял Camry?»

Оценка: 3,5/5

Хорошо
  • — Внешнее сходство с Camry
  • — Экономичность
  • — Ездовой комфорт
  • — Дизайн и отделка интерьера
  • — Передние сиденья
  • — Богатое оснащение топовых комплектаций
Плохо
  • — Цена
  • — Бедная базовая комплектация
  • — Настройки вариатора
  • — Теснота сзади
  • — Неудобная мультимедиа
  • — Не самый большой багажник

Лучший на сегодня седан гольф-класса?

Toyota Corolla на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
Характеристики Toyota Corolla XII (E210)

  • Комплектация

    1.6 CVT (122 л.с.)

  • Двигатель

    1.6 / 122 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Вариатор

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Седан

  • Расход топлива

    6.3

  • Разгон до 100 км/ч

    10.8

  • Цена, ₽

    1 700 000
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