Вперёд батьки: тест новой Toyota Corolla – маленькой Камри с ценником от большой
Александр Мирошкин
Toyota Corolla – самая продаваемая машина в мире, но точно не в России: в прошлом году седан расходился почти в пять раз хуже, чем лидер класса Skoda Octavia. Но вряд ли это сильно тяготит Тойоту: локомотивы продаж Camry, RAV4 и Land Cruiser обеспечивают марке безбедное существование. А раз Королла – машина не очень важная для отечественного рынка, то из нового седана попытались сделать Камри.
Я не шучу. Они прямо так и говорят: «Новая Corolla – это маленькая Camry». Однако сходства с флагманским седаном начинаются и заканчиваются на внешности: издалека младшую четырёхдверку и правда можно спутать со старшей. Особенно, если не смотреть дальше громадной пасти решётки радиатора.
Хотя даже этот элемент у Короллы на самом деле гораздо компактнее, чем у Камри. Потому что субординация.
Технически ближайшие родственники новинки – кроссовер C-HR и гибрид Prius. Седан построили на платформе GA-C, собранной из компонентов модульной архитектуры TNGA. Привыкайте, эта аббревиатура теперь будет идти рука об руку со всеми новыми легковушками Тойоты.
Передняя подвеска принципиально не изменилась – это всё ещё МакФерсон, хотя геометрия пересмотрена, а все компоненты полностью новые. А вот сзади форменная революция: вместо балки появилась многорычажка – словно в пику современным трендам, когда даже Mazda переводит новую «трёшку» на упрощённую полузависимую схему. Вот ещё немного потенциально драйверских цифр: на сантиметр опустился центр масс, а жёсткость кузова увеличилась на 60 процентов. При этом колёсная база – без изменений: те же 2700 миллиметров.
И это важный идеологический момент: сзади о Камри напоминает только характерный запах нового японского автомобиля, но никак не простор. Запас для коленей неплохой, но ступни под опущенное в нижнее положение переднее сиденье затолкать не получается, а высокие пассажиры будут ещё и упираться головой в потолок. Регулировок дивана, к слову, тоже не предусмотрено.
Наконец, сам диван довольно узкий, поэтому троим тут тесно, а из ништяков – только дефлекторы вентиляции, электрические стеклоподъёмники и откидной подлокотник. Который, кстати, стал немного длиннее по сравнению с прошлым поколением, если вам это важно.
Интерьер вообще довольно противоречивый. Например, на обшивку центральной консоли ушли килограммы мягкого пластика, да и вообще материалы по большей части хорошие. Но их почему-то не хватило на дверные карты и мощно выпирающий фрагмент консоли слева от руля – всё это простенькое и жёсткое.
Что однозначно стало лучше, так это качество сборки – если сравнивать, например, с соплатформенным C-HR. Прошло больше полугода с момента теста, но у меня в голове до сих пор слышится скрип, который в том кроссовере издавал экран мультимедийки от малейшего прикосновения. Здесь он тоже торчит отдельно, но от такой проблемы избавлен.
Сама мультимедийка – сильно переработанный комплекс Toyota Touch 2. Ну, точнее, переработанный для всех, кроме нас: на российском рынке поменялся только интерфейс, но у комплекса не будет даже навигации, ни за какие деньги. Нет ни Apple CarPlay, ни Android Auto. Они могут появиться, но не раньше 2020-го. Перспективы «Яндекс.Авто» на «Королле» тоже туманны: он полагается машинам, которые собираются в РФ, то есть Camry и RAV4, а производство компактного седана давно развернули в Турции, и перевозить в Россию его не собираются.
Проще говоря, похорошевший дисплей вам пригодится только для того, чтобы прочитать название радиостанции.
А вот сиденья безоговорочно хороши: хватает и боковой поддержки, и длины подушки, и диапазонов регулировок. Разве что тканевая обивка сидений грубовата, но на российских машинах будет другая отделка, в том числе кожаная.
А еще у российских машин будет другая подвеска. Для наших, с позволения сказать, дорог увеличат дорожный просвет на 15 миллиметров (до 150 мм), поставят новые пружины, а спереди – еще и новые амортизаторы. И я пока не спешу радоваться этим новостям.
Потому что европейская версия Короллы едет очень прилично. Не «вау», но баланс между комфортом и управляемостью у седана выдержан неплохо. Машина поворачивает просто, точно и безопасно, усилие на руле при любом угле поворота распределено равномерно и комфортно.
Обратная связь? На мой вкус, ее даже многовато для автомобиля такого класса. Руль охотно рассказывает о мельчайших изменениях качества покрытия, а на шершавом асфальте – так и вовсе бесцеремонно зудит. Не всякий российский владелец Тойоты порадуется такому глубокому эффекту погружения. Но европейцам – самое то.
Зато человека, которому вдруг не понравится подвеска, я представить просто не могу. Классно упругая, она не обращает никакого внимания на мелочёвку, а большие ухабы и выбоины отлично фильтрует даже на 17-дюймовых колёсах: ни раскачки тебе, ни пробоев. И что совсем невиданно для Тойоты – делает она свою работу абсолютно бесшумно.
Так что у меня есть всего одна просьба к людям, которые будут адаптировать это шасси для России: пожалуйста, не сделайте хуже. По-жа-луй-ста!
Что точно уже не станет хуже, так это мотор – потому что он старый и трогать его никто не собирается. На нашем рынке Corolla будет доступна только с атмосферной бензиновой «четвёркой» 1.6 серии 1ZR-FE. Этой старушке уже больше десяти лет, и она ставилась ещё на седан пред-предыдущего поколения, про надёжность которого мы недавно писали.
И сначала о хорошем. Двигатель неплохо тянет снизу, питается 92-м бензином, причём во вменяемых количествах – за время теста получилось примерно 8,5 литра на сотню, пусть и преимущественно по шоссе. А главное, при своевременном и правильном обслуживании этот мотор надёжен, как наковальня.
Из неприятного: невыразительная динамика даже по ТТХ (10,8 секунды до сотни) и громкий заунывный вой благодаря задумчивому вариатору, крадущему последние остатки радости и позитива. Конечно, у вас есть альтернатива в виде механики – но положена она только базовым версиям, которые в России все равно никто не будет покупать.
С другой стороны, купив самую доступную Короллу, вы получите столько же шумоизоляции, что и в самой дорогой – то есть, почти нисколько. Если верить слайдам презентации, то звукоизолирующего материала стало больше, но по факту кажется, будто он исчез совсем. Гула от колес нет только на черепашьих скоростях, мотор невкусно звучит уже на средних оборотах, а на загородных скоростях подпевают зеркала, переехавшие после смены поколения с боковых окон на двери.
Зато радость для дилеров: на дополнительной шумке можно будет сколотить неплохую кассу!
Тем более, что хорошо заработать на самой Королле будет непросто. Цены на седан начинаются с 1 173 000 рублей: за эти деньги будут продавать машину с механической коробкой передач, на стальных дисках, с галогеновыми фарами, аудиоподготовкой, полиуретановым рулем, кондиционером и двухцветным экраном бортового компьютера. Короче, примерно с таким же оснащением, что и базовый Солярис, только почти вдвое дороже.
За двухпедальную «Короллу» придется отдать минимум 1 318 000 рублей. И это все еще будет машина без мультимедийной системы, с кондиционером вместо климат-контроля, с тканевым салоном и 16-дюймовыми колесами – спасибо, хоть легкосплавными. Ну и 17 000 рублей придется докинуть за любой цвет, кроме белого.
И получается вот какая ситуация: за эти же деньги можно взять драйверский Kia Cerato, который мало того, что неплохо выглядит, так ведь еще оснащается 150-сильным мотором, двухзонным климатом, восьмидюймовой мультимедийкой, камерой заднего вида и парктрониками по кругу.
В эту же цену помещается и 150-сильная Октавия в средненькой комплектации. У такой машины с завода есть два USB-порта сзади, розетка на 230-вольт и круиз-контроль.
Но ведь никто не берет дешевые «Тойоты», так?! Поэтому для тех, кто вообще не признает компромиссов и забывает вовремя принимать лекарства, есть версия за 1,7 миллиона рублей. МИЛЛИОН СЕМЬСОТ ТЫСЯЧ. Да, это дороже не самой пустой Камри – и очень даже полной Kia Optima.
Такая Corolla получит двухзонный климат, восьмидюймовую мультимедийку, подогрев всех сидений и руля, 17-дюймовые колеса, полностью светодиодную оптику, комбинированную отделку сидений, 10-дюймовый проекционный дисплей, беспроводную зарядку и богатый набором систем активной безопасности и электронных помощников.
Тут и адаптивный круиз, и распознавание дорожных знаков, и автоматический дальний свет, и система удержания в полоcе, и даже предупреждение о возможном столкновении спереди с экстренным торможением и распознаванием пешеходов. Вот только получить внятного объяснения, при каких условиях и на какой скорости машина начинает тормозить сама, мы так и не смогли. Поэтому проверили...
В пробочном темпе я был сбит трижды. И еще один раз, когда попросил коллегу поехать чуть быстрее. Зато на парковочном месте, ограниченным спереди бетонным блоком, электроника сработала и остановила машину, хотя до препятствия оставалось еще сантиметров двадцать, да и я сам уже готов был ударить по тормозам.
Короче говоря, за эти прибамбасы я бы не доплачивал.
Сильные стороны Короллы все еще при ней: высокая надежность и почти такая же высокая ликвидность. Вдобавок, теперь седан действительно неплохо выглядит и очень приятно едет, по крайней мере с европейской подвеской. Но у нас пересечение по цене с Камри – смерти подобно. Ведь именно поэтому мы потеряли Avensis – тоже неплохую Тойоту, ценник которой начал пересекаться с прайсом Самого Главного Седана. Так что, Королла, – удачи тебе!
Машина за 1,7 миллиона рублей:
Новые и подержанные «Короллы» на Авто.ру
Комплектация1.6 CVT (122 л.с.)
Двигатель1.6 / 122 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива6.3
Разгон до 100 км/ч10.8
Цена, ₽1 434 000