Вперёд батьки: тест новой Toyota Corolla – маленькой Камри с ценником от большой

Toyota Corolla – самая продаваемая машина в мире, но точно не в России: в прошлом году седан расходился почти в пять раз хуже, чем лидер класса Skoda Octavia. Но вряд ли это сильно тяготит Тойоту: локомотивы продаж Camry, RAV4 и Land Cruiser обеспечивают марке безбедное существование. А раз Королла – машина не очень важная для отечественного рынка, то из нового седана попытались сделать Камри.

Я не шучу. Они прямо так и говорят: «Новая Corolla – это маленькая Camry». Однако сходства с флагманским седаном начинаются и заканчиваются на внешности: издалека младшую четырёхдверку и правда можно спутать со старшей. Особенно, если не смотреть дальше громадной пасти решётки радиатора.