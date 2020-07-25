Крутая копия шестиколёсного Гелика продаётся втрое дешевле оригинала

В основу клона G63 AMG 6x6 лёг стандартный G55 AMG 2003 года выпуска, которому удлинили заднюю часть рамы. Мосты, как и у ориги­нального внедорож­ника, портальные, но от армейского грузовика Volvo Laplander.

Двигатель V8 объёмом 5,4 литра с механиче­ским нагнета­телем, развивающий 476 л.с., остался стандартным. Коробка передач — автомати­ческая пятиступенчатая. Серийный внедорожник Mercedes-Benz G55 AMG способен разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды и развивать до 210 км/ч, но модифици­рованный будет явно медленнее. Официальные динами­ческие характери­стики не приводятся.

Снаружи проект VIP-LIM практически полностью копирует заводской трёхосник. Расшири­тели колёсных арок, капот с воздухо­заборником, козырёк на крыше с дополни­тельной оптикой, дуга в кузове и другие элементы полностью повторяют такие же у G63 AMG 6x6. Отличия прослежива­ются в мелочах — например, у украинской копии прутья радиаторной решётки вертикальные, в то время как у серийного пикапа широкая гори­зонтальная полоса. Салон обтянут кожей и украшен угле­пластиковыми накладками. Сзади установ­лены сиденья от BMW 7 серии E65.

Внедорожник находится в американском штате Флорида, его пробег — 97 800 миль (157 394 километра). Последняя ставка на онлайн-аукционе Cars&Bids составила 167 000 долларов. Для сравнения: оригинальный 6x6, будучи новым, стоил около 480 000 евро (560 000 долларов).