Крутая копия шестиколёсного Гелика продаётся втрое дешевле оригинала
Артем Шахнович
Трёхосный внедорожник от украинского ателье VIP-LIM, полностью копирующий легендарный Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, продаётся в три с половиной раза дешевле оригинала. Цена — 167 000 долларов.
В основу клона G63 AMG 6x6 лёг стандартный G55 AMG 2003 года выпуска, которому удлинили заднюю часть рамы. Мосты, как и у оригинального внедорожника, портальные, но от армейского грузовика Volvo Laplander.
Двигатель V8 объёмом 5,4 литра с механическим нагнетателем, развивающий 476 л.с., остался стандартным. Коробка передач — автоматическая пятиступенчатая. Серийный внедорожник Mercedes-Benz G55 AMG способен разгоняться до
100 км/чза 5,6 секунды и развивать до 210 км/ч,но модифицированный будет явно медленнее. Официальные динамические характеристики не приводятся.
Снаружи проект VIP-LIM практически полностью копирует заводской трёхосник. Расширители колёсных арок, капот с воздухозаборником, козырёк на крыше с дополнительной оптикой, дуга в кузове и другие элементы полностью повторяют такие же у G63 AMG 6x6. Отличия прослеживаются в мелочах — например, у украинской копии прутья радиаторной решётки вертикальные, в то время как у серийного пикапа широкая горизонтальная полоса. Салон обтянут кожей и украшен углепластиковыми накладками. Сзади установлены сиденья от BMW 7 серии E65.
Внедорожник находится в американском штате Флорида, его пробег — 97 800 миль (157 394 километра). Последняя ставка на онлайн-аукционе Cars&Bids составила 167 000 долларов. Для сравнения: оригинальный 6x6, будучи новым, стоил около 480 000 евро (560 000 долларов).
Mercedes-AMG G63 6x6 выпускался с 2013 по 2015 год на мощностях австрийской компании Magna Steyr. Тираж едва превысил сотню экземпляров. Внедорожник оснащён двигателем V8 с двумя турбонагнетателями мощностью 544 л.с. в паре
7-ступенчатым «автоматом». Предусмотрена система дистанционной регулировки давления в шинах и блокировки всех пяти дифференциалов. Дорожный просвет — 460 миллиметров.