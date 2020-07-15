Посмотрите, как оживают двигатели в работах художника в Инстаграме

Корбан Корбет, увлечённый автомобилями и анимацией, запустил новый проект: он «оживляет» на бумаге двигатели и работу различных узлов автомобилей — в том числе детали машин своих подписчиков. В настоящий момент в его Инстаграме опубликованы уже 12 работ.