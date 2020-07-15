Посмотрите, как оживают двигатели в работах художника в Инстаграме
Евгений Костин
Корбан Корбет, увлечённый автомобилями и анимацией, запустил новый проект: он «оживляет» на бумаге двигатели и работу различных узлов автомобилей — в том числе детали машин своих подписчиков. В настоящий момент в его Инстаграме опубликованы уже 12 работ.
В портфолио, например, есть анимация работы дроссельной заслонки роторного двигателя FC3S от Mazda RX-7.
В комментариях к этой публикации Корбет ответил на вопрос о том, каков алгоритм создания: «Сначала я рисую изображение, а затем нахожу звуки, которые подходят для него».
В других постах Корбан показал работу подвески пикапа с двигателем Honda F20C и то, как работают колёсные диски типа Turbofan, которые улучшают охлаждение тормозных механизмов.
Иногда художник позволяет себе похулиганить. Например, он «оснастил» купе Toyota MR2 двигателем от Subaru Boxter.