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Посмотрите, как оживают двигатели в работах художника в Инстаграме

Новости

Евгений Костин

Корбан Корбет, увлечённый автомобилями и анимацией, запустил новый проект: он «оживляет» на бумаге двигатели и работу различных узлов автомобилей — в том числе детали машин своих подписчиков. В настоящий момент в его Инстаграме опубликованы уже 12 работ.

В портфолио, например, есть анимация работы дроссельной заслонки роторного двигателя FC3S от Mazda RX-7.

В комментариях к этой публикации Корбет ответил на вопрос о том, каков алгоритм создания: «Сначала я рисую изображение, а затем нахожу звуки, которые подходят для него».

В других постах Корбан показал работу подвески пикапа с двигателем Honda F20C  и то, как работают колёсные диски типа Turbofan, которые улучшают охлаждение тормозных механизмов.

Иногда художник позволяет себе похулиганить. Например, он «оснастил» купе Toyota MR2 двигателем от Subaru Boxter.

Как вам хобби Корбана?

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