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Игрушечные машинки, которые захотят купить даже взрослые: фотопост

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Александр Мирошкин

Компания Schuco — один из самых старых и почитаемых коллекционерами произво­дителей масштабных моделей. Она была основана в 1912 году и с тех пор выпускает модели из пластика и металла. Хотя в её истории есть продолжи­тельная чёрная полоса — с 1976 до 1993 года компания была банкротом.

К счастью, сегодня фирма с нами, и мы заглянули в её Инстаграм, чтобы показать вам самые интересные примеры их работы. Но будьте осторожны! Такие вещи обычно очень затягивают.

Вот, к примеру, великолепная BMW CSL 3.5 в масштабе 1:87. В нормальном размере сделали всего четыре гоночные CSL 3.5. Их придумало американское представи­тельство BMW для серии International Motor Sports Association (IMSA).

Этот Porsche 356A в исполнении для горнолыжного отдыха Skiurlaub в масштабе 1:18 выглядит на фото так натурально, что можно без труда принять его за настоящую машину.

Ну а там, где Porsche, не может не быть классического VW Beetle, также известного как Käfer.

Для любителей хэтчбеков восьмидесятых и девяностых есть Peugeot 205 GTI. Самая мощная версия этой модели развивала 132 л.с. Сегодня не сильно впечатляет, но в своё время это был настоящий горячий хэтч безо всяких скидок.

В Инстаграме Schuco эта моделька не подписана — ребята уверены, что их подписчики и так без труда угадают производителя и владельца. Ну а в наших читателях мы не сомнева­емся ни на секунду.

Фотографии: @schuco_official

Коллекционируете машинки?

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