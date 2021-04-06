Игрушечные машинки, которые захотят купить даже взрослые: фотопост

Компания Schuco — один из самых старых и почитаемых коллекционерами произво­дителей масштабных моделей. Она была основана в 1912 году и с тех пор выпускает модели из пластика и металла. Хотя в её истории есть продолжи­тельная чёрная полоса — с 1976 до 1993 года компания была банкротом.

К счастью, сегодня фирма с нами, и мы заглянули в её Инстаграм, чтобы показать вам самые интересные примеры их работы. Но будьте осторожны! Такие вещи обычно очень затягивают.

