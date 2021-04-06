Игрушечные машинки, которые захотят купить даже взрослые: фотопост
Александр Мирошкин
Компания Schuco — один из самых старых и почитаемых коллекционерами производителей масштабных моделей. Она была основана в 1912 году и с тех пор выпускает модели из пластика и металла. Хотя в её истории есть продолжительная чёрная полоса — с 1976 до 1993 года компания была банкротом.
К счастью, сегодня фирма с нами, и мы заглянули в её Инстаграм, чтобы показать вам самые интересные примеры их работы. Но будьте осторожны! Такие вещи обычно очень затягивают.
Вот, к примеру, великолепная BMW CSL 3.5 в масштабе 1:87. В нормальном размере сделали всего четыре гоночные CSL 3.5. Их придумало американское представительство BMW для серии International Motor Sports Association (IMSA).
Этот Porsche 356A в исполнении для горнолыжного отдыха Skiurlaub в масштабе 1:18 выглядит на фото так натурально, что можно без труда принять его за настоящую машину.
Ну а там, где Porsche, не может не быть классического VW Beetle, также известного как Käfer.
Для любителей хэтчбеков восьмидесятых и девяностых есть Peugeot 205 GTI. Самая мощная версия этой модели развивала 132 л.с. Сегодня не сильно впечатляет, но в своё время это был настоящий горячий хэтч безо всяких скидок.
В Инстаграме Schuco эта моделька не подписана — ребята уверены, что их подписчики и так без труда угадают производителя и владельца. Ну а в наших читателях мы не сомневаемся ни на секунду.