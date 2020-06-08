Быстрее ветра, выше тротуара: 10 быстрейших кроссоверов, которые можно купить в России

Самое свежее пополнение в списке горячих кроссоверов, доступных в России, — AMG GLE 63 S, который можно приобрести как в обычном, так и в купе­образном варианте.

Вне зависимости от того, какой кузов вам по душе, уже в базе машина получит крутейшую аудио­систему Burmester, пневмо­подвеску, камеры кругового обзора, матричные фары и отделку дорогущей кожей. А также топовую силовую установку от AMG, состоящую из четырёх­литрового двигателя V8 и стартер-генератора EQ Boost. Мощность «мягкого гибрида» AMG составляет 612 л.с., а крутящий момент – 850 Н·м. Тяга, как и полагается кроссоверу, раздаётся на обе оси.

Система полного привода, быстрый девятиступен­чатый автомат, мощнейший двигатель — всё это позволяет GLE 63 S набирать 100 километров в час за 3,8 секунды. Максимальная скорость в базовой версии находится на уровне 250 километров в час, но с пакетом AMG Driver’s увеличивается до 280.

Стоить братья-GLE будут от 10,5 и 10,6 миллиона рублей. Версия купе, как несложно догадаться, чуточку дороже.