Быстрее ветра, выше тротуара: 10 быстрейших кроссоверов, которые можно купить в России
Алексей Олефиренко
Пора признать, что сопротивление бесполезно: кроссоверы победили и будут продолжать наступление до очередной смены моды в автопроме. Например, в сторону электрокаров или водородомобилей, которые, кажется, тоже будут вседорожными. И эти выскочки обнаглели настолько, что бросают вызов святыням петролхэдов — спорткарам! И неплохо с этим справляются.
Mercedes-AMG GLE 63 S
Самое свежее пополнение в списке горячих кроссоверов, доступных в России, — AMG GLE 63 S, который можно приобрести как в обычном, так и в купеобразном варианте.
Вне зависимости от того, какой кузов вам по душе, уже в базе машина получит крутейшую аудиосистему Burmester, пневмоподвеску, камеры кругового обзора, матричные фары и отделку дорогущей кожей. А также топовую силовую установку от AMG, состоящую из четырёхлитрового двигателя V8 и стартер-генератора EQ Boost. Мощность «мягкого гибрида» AMG составляет 612 л.с., а крутящий момент – 850 Н·м. Тяга, как и полагается кроссоверу, раздаётся на обе оси.
Система полного привода, быстрый девятиступенчатый автомат, мощнейший двигатель — всё это позволяет GLE 63 S набирать 100 километров в час за 3,8 секунды. Максимальная скорость в базовой версии находится на уровне 250 километров в час, но с пакетом AMG Driver’s увеличивается до 280.
Стоить братья-GLE будут от 10,5 и 10,6 миллиона рублей. Версия купе, как несложно догадаться, чуточку дороже.
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid — не просто гибрид, а самый быстрый кроссовер-гибрид на российском рынке!
Модель с названием, которое невозможно запомнить полностью, оснащается четырёхлитровым V8 мощностью 550 л.с. Однако, благодаря электродвигателю, суммарная отдача силового агрегата Turbo S
На разгон до 100 километров в час такой Кайен тратит 3,8 секунды (при наличии пакета Sport Chrono), а максимальная скорость достигает 295 километров в час. Для тех, кто терпеть не может кроссоверы и внедорожники, есть версия Coupe с покатой крышей, но начальная цена в таком случае подскочит до
Lamborghini Urus
Ещё одно крайне быстрое детище концерна Volkswagen, которое можно приобрести в России. Urus стал первым кроссовером итальянской марки, первым серийным Lamborghini с турбированным двигателем и одним из немногих кроссоверов, которые с завода могут ехать 300 километров в час. Поэтому неудивительно, что Урусы раскупают как горячую чиабатту.
Несмотря на характерный агрессивный дизайн, кроссовер Lamborghini тесно связан с другими моделями группы Volkswagen. Тут и платформа MLB Evo (как у Кайена), и четырёхлитровый битурбированный двигатель, и управляющая электроника мультимедийного комплекса и блока климат-контроля — всё унифицированное. Но в этом нет ничего зазорного: зачем заново придумывать то, что и так отлично работает?
В случае с Урусом V-образная «восьмёрка» выдаёт 650 лошадиных сил. Несмотря на немалую массу (2200 килограммов) кроссовер разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды. Максимальная скорость при этом составляет 305 километров в час.
Но, как и любой другой автомобиль Lamborghini, Urus не только быстрый, но и баснословно дорогой: цены в России начинаются от 16,5 миллионов рублей.
Bentley Bentayga Speed
Если рассматривать только максимальную скорость, то именно Bentley Bentayga Speed является самым быстрым кроссовером, который можно купить в России. Его максимальная скорость составляет 306 километров в час, что на
При этом двигатель Бентайги не самый мощный в классе: шестилитровый битурбированный W12 развивает «лишь» 635 лошадиных сил и 900 Н·м. Динамика тоже уступает Урусу: со своими 3,9 секунды до «сотни» Bentayga Speed может соревноваться разве что с Cayenne Turbo, который дешевле британца.
Цены на Bentayga Speed стартуют с 20 миллионов рублей. В базовую комплектацию входят активная подвеска с не менее активными стабилизаторами поперечной устойчивости, смачно сдобренный алькантарой интерьер и слегка доработанная внешность с затемнённой радиаторной решёткой, большим спойлером на дверце багажника и обновлённым аэродинамическим обвесом.
Jeep Grand Cherokee Trackhawk
Jeep Grand Cherokee Trackhawk — квинтэссенция мускулинности и тестостерона. Основная характеристика американского психопата — мощность. Его 6,2-литровый V8 с полусферическими камерами сгорания и компрессором развивает невероятные 717 лошадиных сил!
Но и по части динамики Jeep показывает достойные результаты: разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) длится 3,5 секунды, а максимальная скорость доходит до 290 километров в час. Четверть мили Trackhawk проезжает за 11,6 секунды.
Дабы немолодой Grand Cherokee смог переварить всю эту мощность, автомобиль получил усиленную коробку передач, самоблокирующийся дифференциал на задней оси, а также мощную тормозную систему от Brembo с шестипоршневыми суппортами на передней оси и четырёхпоршневыми на задней. Стоит такой Jeep минимум
Aston Martin DBX
Телеграфируем в бункер. Aston Martin тоже «скатился» и начал делать кроссоверы. Первенец дебютировал совсем недавно, называется DBX и уже доехал до России.
DBX построен на полностью новой платформе, внутри которой живут электроника и механика производства Mercedes-Benz. Под капотом первого кроссовера Aston Martin установлен четырёхлитровый V8 М177 с турбинами в развале блока. Причём его мощность меньше, чем у AMG GLE 63 S: если двигатель Aston Martin выдаёт всего 550 сил, то мотор GLE – все 612! Правда, у Мерседесов в запасе есть ещё и стартер-генератор EQ Boost.
По динамическим показателям DBX похож на V8 Vantage начала XXI века: разгон до 100 километров в час случается за не очень быстрые 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 292 километра в час. У родственного GLE 63 от AMG, напомним, цифры следующие: максималка – 280 километров в час (при наличии AMG Driver’s Package), разгон до «сотни» — 3,8 секунды. Как так получилось? Вопрос риторический.
Расценки на DBX именно такие, как и ожидаешь от Aston Martin, — космические. Базовый кроссовер стоит от 14,5 миллионов рублей, но внушительный список опций и программа индивидуализации Q могут увеличить цифру чуть ли не вдвое.
Maserati Levante Trofeo
Автомобиль, на который инженеры Aston Martin DBX смотрели с опаской. Ведь у Levante есть всё: яркая внешность, громкое имя, харизматичные двигатели. Однако эффект разорвавшейся бомбы модель не произвела, хотя свой вклад в бюджет Maserati делает.
Trofeo — это флагманская модификация Levante, которая на российском рынке стоит от 13,5 миллионов рублей. Она оснащается 3,8-литровым битурбированным двигателем V6 на 580 лошадиных сил и 730 Н·м. На первый взгляд, показатели не самые выдающиеся, но их достаточно для того, чтобы кроссовер достигал первой сотни спустя 4,1 секунды, а его максимальная скорость доходила до 305 километров в час.
Среди конкурентных преимуществ Levante Trofeo, помимо внушительной динамики, называется отточенная управляемость: в Maserati заявляют, что кроссовер обладает идеальной развесовкой по осям 50:50, а также максимально низким центром масс.
BMW X5 M/X6 M Competition
В этой подборке попросту не могло не быть X5 и X6 от подразделения M GmbH. Они не просто старожилы класса, но и один из главных трендсеттеров. Потому что уже не раз успели сменить поколение и совсем недавно приехали в Россию в самом свежем обличии.
До сотни базовые модификации Х5 М и Х6 М — с 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 600 л.с. — разгоняются за 3,9 секунды, а их максимальная скорость ограничена электроникой на 290 километрах в час. Причём добраться до этой отметки на законных основаниях можно будет только на закрытой территории и после первого ТО, которое должно быть проведено после 2000 километров.
В исполнении Competition тот же мотор выдаёт уже 625 лошадиных сил и 750 Н·м, а разгон до ста километров в час сокращается до 3,8 секунды. В базовую комплектацию кроссоверов входят лазерные фары, аудиосистема Harman/Kardon, адаптивная
Range Rover Sport SVR
Подумать только, каких-то десять лет назад максимальную скорость Range Rover ограничивали на 210 километрах в час, потому что ехать больше на них было просто опасно для себя и окружающих. Сейчас же в линейке Рэйнджей есть автомобиль, чья максимальная скорость составляет 283 километра в час.
На фоне предыдущих машин этой подборки максималка Range Rover Sport SVR может показаться не такой уж большой. Да и разгонная динамика у него тоже не рекордная: 4,5 секунды до 100 километров в час. Но нельзя забывать, что, в отличие от большинства других автомобилей в этом списке, Sport SVR не беспомощен на настоящем бездорожье. Благодаря пневматической подвеске его дорожный просвет может достигать 278 миллиметров — это больше, чем у УАЗ Патриот! И модели не страшен брод глубиной до 850 миллиметров.
Под капотом SVR — классика, олдскул и хардкор: пятилитровый V8 с компрессором, мощность которого составляет 575 лошадиных сил, а крутящий момент — 700 Н·м. Стоит этот фьюжн от 9 миллионов 353 тысяч рублей.
Audi RS Q8
Напоследок — пара слов про RS Q8. Купеобразный кроссовер, построенный на платформе MLB Evo, обойдётся в России примерно в 8 миллионов рублей — точные цены назовут позже. В стандартное оснащение автомобиля входят адаптивная пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, тормозные композитные диски и, конечно же, четырёхлитровый двигатель V8 TFSI, который развивает 600 лошадиных сил и 800 Н·м.
С ним, а также постоянным полным приводом quattro RS Q8 разгоняется до 100 километров в час за 3,8 секунды, до 200 километров в час – за 13,7. В базовом исполнении максимальная скорость ограничена 250 километрами в час, но пакет Dynamic поднимает эту планку до 305 километров в час. Уже хотите его? Увы, придётся подождать.