Любовь, COV1D, велосипед: семь несуразных новостей прошедшей недели

Быстрее ветра, выше тротуара: 10 быстрейших кроссоверов, которые можно купить в России

Подборки

Алексей Олефиренко

Пора признать, что сопротивление бесполезно: кроссоверы победили и будут продолжать наступ­ление до очередной смены моды в автопроме. Например, в сторону электрокаров или водородо­мобилей, которые, кажется, тоже будут вседорожными. И эти выскочки обнаглели настолько, что бросают вызов святыням петролхэдов — спорткарам! И неплохо с этим справляются.

Mercedes-AMG GLE 63 S

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Самое свежее пополнение в списке горячих кроссоверов, доступных в России, — AMG GLE 63 S, который можно приобрести как в обычном, так и в купе­образном варианте.

Вне зависимости от того, какой кузов вам по душе, уже в базе машина получит крутейшую аудио­систему Burmester, пневмо­подвеску, камеры кругового обзора, матричные фары и отделку дорогущей кожей. А также топовую силовую установку от AMG, состоящую из четырёх­литрового двигателя V8 и стартер-генератора EQ Boost. Мощность «мягкого гибрида» AMG составляет 612 л.с., а крутящий момент – 850 Н·м. Тяга, как и полагается кроссоверу, раздаётся на обе оси.

Система полного привода, быстрый девятиступен­чатый автомат, мощнейший двигатель — всё это позволяет GLE 63 S набирать 100 километров в час за 3,8 секунды. Максимальная скорость в базовой версии находится на уровне 250 километров в час, но с пакетом AMG Driver’s увеличивается до 280.

Стоить братья-GLE будут от 10,5 и 10,6 миллиона рублей. Версия купе, как несложно догадаться, чуточку дороже.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

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Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid — не просто гибрид, а самый быстрый кроссовер-гибрид на российском рынке!

Модель с названием, которое невозможно запомнить полностью, оснащается четырёх­литровым V8 мощностью 550 л.с. Однако, благодаря электро­двигателю, суммарная отдача силового агрегата Turbo S E-Hybrid составляет 680 лошадиных сил и 900 Н·м.

На разгон до 100 километров в час такой Кайен тратит 3,8 секунды (при наличии пакета Sport Chrono), а максимальная скорость достигает 295 кило­метров в час. Для тех, кто терпеть не может кроссоверы и внедорож­ники, есть версия Coupe с покатой крышей, но начальная цена в таком случае подскочит до 12 863 000 рублей. Базовый Cayenne Turbo S чего-то там встанет в 12 342 000 рублей.

Lamborghini Urus

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Ещё одно крайне быстрое детище концерна Volkswagen, которое можно приобрести в России. Urus стал первым кроссовером итальянской марки, первым серийным Lamborghini с турбиро­ванным двигателем и одним из немногих кроссоверов, которые с завода могут ехать 300 километров в час. Поэтому неудиви­тельно, что Урусы раскупают как горячую чиабатту.

Несмотря на характерный агрессивный дизайн, кроссовер Lamborghini тесно связан с другими моделями группы Volkswagen. Тут и платформа MLB Evo (как у Кайена), и четырёх­литровый битурбиро­ванный двигатель, и управляющая электро­ника мульти­медийного комплекса и блока климат-контроля — всё унифициро­ванное. Но в этом нет ничего зазорного: зачем заново придумывать то, что и так отлично работает?

В случае с Урусом V-образная «восьмёрка» выдаёт 650 лошадиных сил. Несмотря на немалую массу (2200 кило­граммов) кроссовер разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды. Максимальная скорость при этом состав­ляет 305 километров в час.

Но, как и любой другой автомобиль Lamborghini, Urus не только быстрый, но и басно­словно дорогой: цены в России начинаются от 16,5 миллионов рублей.

Bentley Bentayga Speed

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Если рассматривать только максимальную скорость, то именно Bentley Bentayga Speed является самым быстрым крос­совером, который можно купить в России. Его максимальная скорость состав­ляет 306 километров в час, что на 1 км/ч (!!!) больше, чем у Уруса.

При этом двигатель Бентайги не самый мощный в классе: шести­литровый битурби­рованный W12 развивает «лишь» 635 лошадиных сил и 900 Н·м. Динамика тоже уступает Урусу: со своими 3,9 секунды до «сотни» Bentayga Speed может соревно­ваться разве что с Cayenne Turbo, который дешевле британца.

Цены на Bentayga Speed стартуют с 20 миллионов рублей. В базовую комп­лектацию входят активная подвеска с не менее активными стабили­заторами поперечной устойчи­вости, смачно сдобренный алькантарой интерьер и слегка дорабо­танная внешность с затемнённой радиаторной решёткой, большим спойлером на дверце багажника и обнов­лённым аэродина­мическим обвесом.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk

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Jeep Grand Cherokee Trackhawk — квинтэссенция мускулин­ности и тесто­стерона. Основная характе­ристика американ­ского психопата — мощность. Его 6,2-литровый V8 с полусфери­ческими камерами сгорания и компрес­сором развивает невероятные 717 лошадиных сил!

Но и по части динамики Jeep показывает достойные результаты: разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) длится 3,5 секунды, а максимальная скорость доходит до 290 километров в час. Четверть мили Trackhawk проезжает за 11,6 секунды.

Дабы немолодой Grand Cherokee смог переварить всю эту мощность, авто­мобиль получил усиленную коробку передач, самоблоки­рующийся дифференциал на задней оси, а также мощную тормозную систему от Brembo с шести­поршневыми суппортами на передней оси и четырёх­поршневыми на задней. Стоит такой Jeep минимум 10 160 000 рублей. Совсем немного по меркам этой подборки.

Aston Martin DBX

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Телеграфируем в бункер. Aston Martin тоже «скатился» и начал делать кроссоверы. Первенец дебюти­ровал совсем недавно, называется DBX и уже доехал до России.

DBX построен на полностью новой платформе, внутри которой живут электро­ника и механика производ­ства Mercedes-Benz. Под капотом первого кроссовера Aston Martin установ­лен четырёх­литровый V8 М177 с турбинами в развале блока. Причём его мощность меньше, чем у AMG GLE 63 S: если двигатель Aston Martin выдаёт всего 550 сил, то мотор GLE – все 612! Правда, у Мерседесов в запасе есть ещё и стартер-генератор EQ Boost.

По динамическим показателям DBX похож на V8 Vantage начала XXI века: разгон до 100 километров в час случается за не очень быстрые 4,5 секунды, а макси­мальная скорость состав­ляет 292 километра в час. У род­ственного GLE 63 от AMG, напомним, цифры следующие: максималка – 280 километров в час (при наличии AMG Driver’s Package), разгон до «сотни» — 3,8 секунды. Как так получилось? Вопрос риторический.

Расценки на DBX именно такие, как и ожидаешь от Aston Martin, — космические. Базовый кроссовер стоит от 14,5 миллионов рублей, но внушительный список опций и программа индивиду­ализации Q могут увеличить цифру чуть ли не вдвое.

Maserati Levante Trofeo

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Автомобиль, на который инженеры Aston Martin DBX смотрели с опаской. Ведь у Levante есть всё: яркая внешность, громкое имя, харизма­тичные двигатели. Однако эффект разорвав­шейся бомбы модель не произвела, хотя свой вклад в бюджет Maserati делает.

Trofeo — это флагманская модификация Levante, которая на россий­ском рынке стоит от 13,5 миллионов рублей. Она оснащается 3,8-литровым битурби­рованным двигателем V6 на 580 лошадиных сил и 730 Н·м. На первый взгляд, показатели не самые выдающиеся, но их достаточно для того, чтобы кроссовер достигал первой сотни спустя 4,1 секунды, а его максимальная скорость доходила до 305 километров в час.

Среди конкурентных преимуществ Levante Trofeo, помимо внушительной динамики, называется отточенная управ­ляемость: в Maserati заявляют, что кроссовер обладает идеальной раз­весовкой по осям 50:50, а также макси­мально низким центром масс.

BMW X5 M/X6 M Competition

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В этой подборке попросту не могло не быть X5 и X6 от подраз­деления M GmbH. Они не просто старожилы класса, но и один из главных тренд­сеттеров. Потому что уже не раз успели сменить поколение и совсем недавно приехали в Россию в самом свежем обличии.

До сотни базовые модификации Х5 М и Х6 М — с 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 600 л.с. — разгоняются за 3,9 секунды, а их макси­мальная скорость ограничена электроникой на 290 кило­метрах в час. Причём добраться до этой отметки на законных основаниях можно будет только на закрытой терри­тории и после первого ТО, которое должно быть проведено после 2000 километров.

В исполнении Competition тот же мотор выдаёт уже 625 лошадиных сил и 750 Н·м, а разгон до ста километров в час сокращается до 3,8 секунды. В базовую комп­лектацию кроссоверов входят лазерные фары, аудио­система Harman/Kardon, адаптивная М-подвеска. Минимальная стоимость Х5 М Competition составляет 9 920 000 рублей, Х6 М Competition — 10 310 000 рублей.

Range Rover Sport SVR

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Подумать только, каких-то десять лет назад макси­мальную скорость Range Rover ограни­чивали на 210 километрах в час, потому что ехать больше на них было просто опасно для себя и окружающих. Сейчас же в линейке Рэйнджей есть автомобиль, чья макси­мальная скорость составляет 283 километра в час.

На фоне предыдущих машин этой подборки максималка Range Rover Sport SVR может показаться не такой уж большой. Да и разгонная динамика у него тоже не рекордная: 4,5 секунды до 100 километров в час. Но нельзя забывать, что, в отличие от большин­ства других авто­мобилей в этом списке, Sport SVR не беспомощен на настоящем бездорожье. Благодаря пневмати­ческой подвеске его дорожный просвет может достигать 278 милли­метров — это больше, чем у УАЗ Патриот! И модели не страшен брод глубиной до 850 миллиметров.

Под капотом SVR — классика, олдскул и хардкор: пяти­литровый V8 с компрес­сором, мощность которого состав­ляет 575 лошадиных сил, а крутящий момент — 700 Н·м. Стоит этот фьюжн от 9 миллионов 353 тысяч рублей.

Audi RS Q8

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Напоследок — пара слов про RS Q8. Купеобразный крос­совер, построенный на платформе MLB Evo, обойдётся в России примерно в 8 милли­онов рублей — точные цены назовут позже. В стан­дартное оснащение автомобиля входят адаптивная пневмо­подвеска, полно­управ­ляемое шасси, тормозные композитные диски и, конечно же, четырёх­литровый двигатель V8 TFSI, который развивает 600 лошадиных сил и 800 Н·м.

С ним, а также постоянным полным приводом quattro RS Q8 разгоняется до 100 километров в час за 3,8 секунды, до 200 километров в час – за 13,7. В базовом испол­нении максимальная скорость ограничена 250 километрами в час, но пакет Dynamic поднимает эту планку до 305 километров в час. Уже хотите его? Увы, придётся подождать.

Быстрый кроссовер – это...

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