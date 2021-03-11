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Самые крутые автодома, сделанные в России: мой адрес — не дом и не улица

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Михаил Кондратьев

Трейлеры, кемперы, автодома и прочие разновидности жилья на колёсах — уже давно часть не только западной авто­культуры. В России тоже немало поклонников подобного формата путе­шествий (а бывают и рабочие нужды), и, пред­ставьте себе, тоже есть профильные произво­дители, не говоря уж о бесчисленных частных проектах! Рассказы­ваем об очень крутых автодомах отече­ственного произ­водства на базе отече­ственных же машин. Спойлер: стоят они тоже как полноценные дома.

ПАЗы

Виновник нашей подборки — представленный недавно проект компании «Автоуслуги» из Нижнего Новгорода. На базе автобуса «Вектор Next» Павлов­ского автобусного завода там построили кемпер стоимостью от 5,8 миллиона рублей. Но пусть вас не шокирует цена, сопо­ставимая со стоимостью квартиры. Ведь этот «пазик» едва ли в чём-то уступает уютной «евродвушке»!

Автокемпер Вектор Next
Автокемпер Вектор Next
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Автокемпер Вектор Next

В нём всего 7,6 метра длины и почти 2,5 метра ширины, ну а масса превышает шесть тонн. Да, площадь около 18 квадратов маловата для обычной квартиры. Но ведь всё это умеет само­стоятельно перемещаться! А внутри — всё необходимое для длитель­ного проживания: кухня-столовая, шкафы, полноценная спальня с двух­местной кроватью и даже туалетная комната с душевой кабиной.

Создание ПАЗа-автодома начинается с тепло­изоляции, замены заводской внутренней обшивки и установки привычных для человече­ского жилья инженерных сетей. Это два отопителя, пара 80-литровых баков для воды с подогревом, свето­диодное освещение с электро­разводкой (преду­смотрена также возмож­ность подключения к стороннему источнику энергии) и кондиционер.

С прочими удобствами тоже полный порядок. На кухне есть не только раковина и газовая плита на две конфорки, но и вытяжка, отсеки для хранения еды и посуды, а также нормаль­ного размера холодиль­ник с отдельной морозильной камерой. Проект преду­сматривает даже установку стиральной машины.

И это ещё не всё! В ванной комнате присутствует змеевик, для развлечения во время отдыха имеется мульти­медийный комплекс с мониторами и DVD, а для времяпре­провождения на улице — выдвижной тент.

Стоимость складывается следующим образом: от 2,5 миллиона рублей за постройку автодома плюс сам «пазик» (3,3–4 миллиона, в зависимости от моди­фикации). В работу могут взять и уже имеющийся автобус, но с обязатель­ным капиталь­ным ремонтом кузова, что обойдётся минимум в 350 тысяч. Окончатель­ная цена целиком и полностью зависит от пожеланий заказчика, срок исполнения — 120 дней.

Для любителей забраться подальше у той же компании есть предложения с говорящим названием «Вездеход». Это автодома на базе моделей ПАЗ 3205 или 3206 — более суровых «пазиков» (в последнем случае речь о полноприводном автобусе). Согласно описанию, это самые популярные варианты среди заказчиков фирмы.

Автокемпер ПАЗ 3205/3206 «Вездеход»
Автокемпер ПАЗ 3205/3206 «Вездеход»
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Автокемпер ПАЗ 3205/3206 «Вездеход»

«Вездеходы» в целом повторяют оснащение кемпера на базе более совре­менного автобуса, но, помимо более внедорожной основы, комп­лектуются допол­нительным светом и лебёдкой. Стоимость: от 1,6 миллиона за доработку, ещё 1,8–2,5 миллиона за автобус. Примеча­тельно, что в фирме могут установить даже систему центральной подкачки колёс или пневмоподвеску.

Помимо этих вариаций, компания предлагает целую россыпь специали­зированных автобусов ПАЗ: пере­движной пункт питания, звуко­усилитель­ный пункт, фуд-трак, магазин на колёсах, мобильный офис, пере­движная лаборатория, мастерская на колёсах и даже библиобус. Последнее — это мигрирующая библио­тека. Такие используются в трудно­доступных и малонаселённых местах.

КамАЗ и автодом-полуприцеп

Следующие два проекта в нашей подборке созданы подмосковным пред­приятием «Караван­центр». Фирма специали­зируется на кемперах разного калибра и на основе совер­шенно разных машин (включая грузовики MAN, Mercedes-Benz Unimog и даже Геленд­ваген), но так как нас интересуют максимально россий­ские проекты, то рассмотрим одну из самых свежих моделей на базе полноприводного КАМАЗ 43502-45 («Ковчег 024»).

КамАЗ 43502-45 «Ковчег 024»
КамАЗ 43502-45 «Ковчег 024»
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КамАЗ 43502-45 «Ковчег 024»

Снаружи кемпер выглядит как передвижной пункт МЧС — тут вам и «злые» колёса, и обилие свето­техники на крыше вместе с багажником с запаской, и металли­ческое «оперение» жилого модуля. Но внутри всё совсем по-другому — настоящий гостевой домик! Жилая зона скрывается в корпусе из сэндвич-панелей с толщиной стен и пола в 50 и 100 милли­метров соответственно. 

Есть жидкостная система отопления (с тёплыми полами!), пара гелиевых аккуму­ляторов и дизельный генератор, система кондици­онирования, проточно-накопи­тельный бойлер и даже шкафы для одежды с обогревом. Как говорится в описании, жилой модуль предназ­начен для комфортного проживания трёх-четырёх человек (хотя заявленная вместимость — пять персон) в течение длитель­ного времени и при наружной температуре от минус 40 до 40 градусов по Цельсию.

Также имеются четыре открывающихся окна с анти­москитными сетками, двухъярусная кровать и комфортная обеденная зона, транс­формиру­ющаяся в допол­нительные спальные места, туалетная комната с удобным душем, бесчислен­ными шкафами, полками и антресолями.

На кухне — большая газовая плита и отделение для двух 27-литровых газовых баллонов, холодиль­ник и микро­волновка, плюс вытяжка и бак для чистой воды на 300 литров. Для пущего комфорта добавили панорамный люк размером 900 на 600 милли­метров. Ну и света внутри тоже навалом.

Цена: от 130 тысяч долларов или от 9,7 миллиона рублей по текущему курсу.

А ведь можно не ограничиваться габаритами грузовика! У того же произво­дителя есть и куда более масштабный проект — тягач КАМАЗ 44108 с колёсной формулой 6х6 и 13-метровый прицеп, жилая зона в котором сопо­ставима с «однушкой» в многоэтажке.

Жилой модуль на базе полуприцепа НЕФАЗ, тягач КамАЗ 44108
Жилой модуль на базе полуприцепа НЕФАЗ, тягач КамАЗ 44108
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Жилой модуль на базе полуприцепа НЕФАЗ, тягач КамАЗ 44108

Здесь вам никаких полумер! 12 окон, четыре люка, два кондици­онера, четыре газовых баллона, пара генераторов и аккуму­ляторы на 420 А·ч, запас воды до трёх тысяч литров и три изолиро­ванные зоны: спальня с теле­визором и кроватью 160 на 200 санти­метров, зона отдыха с большим «телеком» и столовая с П-образным диваном. Кухня мало чем отличается от той, что у вас дома, а на входе есть прихожая.

Думаете, всё? Как бы не так! Уютную ванную комнату продолжает… сауна! Причём рассчитанная на одно­временное пребывание 2–3 человек. На борту присут­ствуют также электро­камин и даже рабочее простран­ство с компьютером и принтером. Полы — тёплые, с отделкой плиткой, ламинатом и ковровым покрытием, а стены фрагментарно обшиты высоко­качественным кожзамом. Да что там — у этого автодома-полуприцепа есть даже целая терраса!

Правда, за такое великолепие придётся солидно раскошелиться: от 400 тысяч долларов или 29,8 миллиона рублей.

Урал и КамАЗы

Следующие три автодома разработаны и построены компанией «ВолгаТрейд», которая базируется в Нижнем Новгороде. Линейка моделей у фирмы очень обширная, но мы обратим внимание на два проекта на базе КамАЗов (в том числе на самую дорогую модель производителя) и на один, сделанный из грузовика Урал NEXT.

Начнём с последнего — относительно компактного автодома, который, тем не менее, обладает семью спальными местами, настоящей сауной с дровяной печью (!) и системой подъёма и хранения мотоцикла (вместе с запасным колесом), оснащённой гидро­приводом и дистанци­онным управлением. К слову, снаружи есть и два тента с электро­приводом размером пять с половиной на два с половиной метра.

Автодом на базе Урал NEXT
Автодом на базе Урал NEXT
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Автодом на базе Урал NEXT

Внутренние размеры жилого модуля следующие: шесть метров длины при 2,4 метра ширины и двух метрах высоты. Стены и пол утеплены пено­полистиролом (50 и 100 милли­метров соответ­ственно), снаружи «дом» обшит оцинко­ванной сталью, а внутри — влаго­стойкой берёзовой фанерой. В различных зонах использо­ваны также гладкий армиро­ванный пластик и искус­ственная кожа, на полу — кварц-винил.

Само собой, предусмотрены система отопления (газовая), бойлер, кондици­онер, ёмкость для воды и 3,5-кило­ваттный генератор. В кухонной зоне, помимо плиты и мойки со столешницей из искус­ственного камня, установлены вытяжка, небольшие холодиль­ник с морозиль­ной камерой и микро­волновка. В транс­формируемой столовой имеется телевизор.

Не устали? Тогда погнали дальше! «Урал» оборудован отопителем салона Webasto и лебёдкой на 8,1 тонны, системой видео­связи с кабиной и камерой переднего вида. Стоимость такого автодома — 8 470 000 рублей, а жилой модуль без шасси обойдётся в 4 450 000 рублей.

Автодом на базе КамАЗ 43118
Автодом на базе КамАЗ 43118
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Автодом на базе КамАЗ 43118

Следующее предложение — автодом на базе внедорожного (6х6) грузовика КамАЗ 43118-50 за 11 650 000 рублей (5 850 000 рублей без шасси). Для начала пере­числим доработки самой машины: установка пассажир­ского пневмати­ческого сиденья и допол­нитель­ного складного кресла, анти­коррозийная обработка и покрытие кабины составом Raptor, гидравли­ческая 15-тонная лебёдка в допол­нение к штатной механи­ческой, Webasto, аудио­система и кондици­онер, виброшумо­изоляция, электро­стекло­подъёмники, камеры заднего вида и рация, а также замена одного из топливных баков на ёмкость большего размера (500 литров), защита обоих и подогрев топливной системы. Неплохо, да?

Пожалуй, не будем сильно распространяться о наполнении жилого модуля с внутренними размерами 7,2 на 2,4 метра. Во-первых, во многом оно повторяет описанный выше «Урал» (только в большем масштабе), а во-вторых — вы всё прекрасно видите на фото. Кстати, сауна здесь тоже есть. И тоже с дровяной печью.

Отметим несколько фишек, вроде резервного отопителя почти такой же мощности, как основной, шести солнечных панелей на крыше, тента с одной стороны и тента-палатки — с другой, и даже наличие комплекта посуды на шесть персон плюс кухонной утвари со специальными креплениями.

И если вы думаете, что автодома круче уже просто не существует, то сейчас мы вас удивим!

Автодом на базе КамАЗ 43118 с жилым прицепом
Автодом на базе КамАЗ 43118 с жилым прицепом
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Автодом на базе КамАЗ 43118 с жилым прицепом

Встречайте: самый дорогой автодом нижегородской фирмы за 14 760 000 рублей или 9 930 000 рублей без учёта автомобиля в основе (тот же КамАЗ 43118). Сам грузовик доработан аналогичным предыдущей модели образом, и жилой модуль в целом такой же. Основное отличие лишь в отсут­ствии сауны, но зато здесь… раздельный санузел!

Что делает автодом совсем уж особенным, так это прицеп — со своей кухней и запасом воды, допол­нитель­ными солнечными панелями и спальными местами сразу на восемь человек. То есть это прекрасный способ увезти на отдых целую компанию друзей, а когда путе­шествие проходит ограни­ченным составом, в модуле можно разместить технику вроде снегоходов-квадроциклов или просто какой-либо груз (рампа имеется). Кстати, построен прицеп тоже на внедорожном шасси.

И вы только посмотрите, какой «квартал» образует автодом вместе с прицепом в режиме стоянки — есть даже выдвижная мачта с освещением территории вокруг. Уже захотели отправиться на таком в путешествие?

Вторая-третья квартира или крутейший автодом вроде этих?

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