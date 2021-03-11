Самые крутые автодома, сделанные в России: мой адрес — не дом и не улица

В нём всего 7,6 метра длины и почти 2,5 метра ширины, ну а масса превышает шесть тонн. Да, площадь около 18 квадратов маловата для обычной квартиры. Но ведь всё это умеет само­стоятельно перемещаться! А внутри — всё необходимое для длитель­ного проживания: кухня-столовая, шкафы, полноценная спальня с двух­местной кроватью и даже туалетная комната с душевой кабиной.

Создание ПАЗа-автодома начинается с тепло­изоляции, замены заводской внутренней обшивки и установки привычных для человече­ского жилья инженерных сетей. Это два отопителя, пара 80-литровых баков для воды с подогревом, свето­диодное освещение с электро­разводкой (преду­смотрена также возмож­ность подключения к стороннему источнику энергии) и кондиционер.

С прочими удобствами тоже полный порядок. На кухне есть не только раковина и газовая плита на две конфорки, но и вытяжка, отсеки для хранения еды и посуды, а также нормаль­ного размера холодиль­ник с отдельной морозильной камерой. Проект преду­сматривает даже установку стиральной машины.

И это ещё не всё! В ванной комнате присутствует змеевик, для развлечения во время отдыха имеется мульти­медийный комплекс с мониторами и DVD, а для времяпре­провождения на улице — выдвижной тент.

Стоимость складывается следующим образом: от 2,5 миллиона рублей за постройку автодома плюс сам «пазик» (3,3–4 миллиона, в зависимости от моди­фикации). В работу могут взять и уже имеющийся автобус, но с обязатель­ным капиталь­ным ремонтом кузова, что обойдётся минимум в 350 тысяч. Окончатель­ная цена целиком и полностью зависит от пожеланий заказчика, срок исполнения — 120 дней.



Для любителей забраться подальше у той же компании есть предложения с говорящим названием «Вездеход». Это автодома на базе моделей ПАЗ 3205 или 3206 — более суровых «пазиков» (в последнем случае речь о полноприводном автобусе). Согласно описанию, это самые популярные варианты среди заказчиков фирмы.