Самые крутые автодома, сделанные в России: мой адрес — не дом и не улица
Михаил Кондратьев
Трейлеры, кемперы, автодома и прочие разновидности жилья на колёсах — уже давно часть не только западной автокультуры. В России тоже немало поклонников подобного формата путешествий (а бывают и рабочие нужды), и, представьте себе, тоже есть профильные производители, не говоря уж о бесчисленных частных проектах! Рассказываем об очень крутых автодомах отечественного производства на базе отечественных же машин. Спойлер: стоят они тоже как полноценные дома.
ПАЗы
Виновник нашей подборки — представленный недавно проект компании «Автоуслуги» из Нижнего Новгорода. На базе автобуса «Вектор Next» Павловского автобусного завода там построили кемпер стоимостью от 5,8 миллиона рублей. Но пусть вас не шокирует цена, сопоставимая со стоимостью квартиры. Ведь этот «пазик» едва ли в чём-то уступает уютной «евродвушке»!
В нём всего 7,6 метра длины и почти 2,5 метра ширины, ну а масса превышает шесть тонн. Да, площадь около 18 квадратов маловата для обычной квартиры. Но ведь всё это умеет самостоятельно перемещаться! А внутри — всё необходимое для длительного проживания: кухня-столовая, шкафы, полноценная спальня с двухместной кроватью и даже туалетная комната с душевой кабиной.
Создание ПАЗа-автодома начинается с теплоизоляции, замены заводской внутренней обшивки и установки привычных для человеческого жилья инженерных сетей. Это два отопителя, пара 80-литровых баков для воды с подогревом, светодиодное освещение с электроразводкой (предусмотрена также возможность подключения к стороннему источнику энергии) и кондиционер.
С прочими удобствами тоже полный порядок. На кухне есть не только раковина и газовая плита на две конфорки, но и вытяжка, отсеки для хранения еды и посуды, а также нормального размера холодильник с отдельной морозильной камерой. Проект предусматривает даже установку стиральной машины.
И это ещё не всё! В ванной комнате присутствует змеевик, для развлечения во время отдыха имеется мультимедийный комплекс с мониторами и DVD, а для времяпрепровождения на улице — выдвижной тент.
Стоимость складывается следующим образом: от 2,5 миллиона рублей за постройку автодома плюс сам «пазик» (3,3–4 миллиона, в зависимости от модификации). В работу могут взять и уже имеющийся автобус, но с обязательным капитальным ремонтом кузова, что обойдётся минимум в 350 тысяч. Окончательная цена целиком и полностью зависит от пожеланий заказчика, срок исполнения — 120 дней.
Для любителей забраться подальше у той же компании есть предложения с говорящим названием «Вездеход». Это автодома на базе моделей ПАЗ 3205 или 3206 — более суровых «пазиков» (в последнем случае речь о полноприводном автобусе). Согласно описанию, это самые популярные варианты среди заказчиков фирмы.
«Вездеходы» в целом повторяют оснащение кемпера на базе более современного автобуса, но, помимо более внедорожной основы, комплектуются дополнительным светом и лебёдкой. Стоимость: от 1,6 миллиона за доработку, ещё 1,8–2,5 миллиона за автобус. Примечательно, что в фирме могут установить даже систему центральной подкачки колёс или пневмоподвеску.
Помимо этих вариаций, компания предлагает целую россыпь специализированных автобусов ПАЗ: передвижной пункт питания, звукоусилительный пункт, фуд-трак, магазин на колёсах, мобильный офис, передвижная лаборатория, мастерская на колёсах и даже библиобус. Последнее — это мигрирующая библиотека. Такие используются в труднодоступных и малонаселённых местах.
КамАЗ и автодом-полуприцеп
Следующие два проекта в нашей подборке созданы подмосковным предприятием «Караванцентр». Фирма специализируется на кемперах разного калибра и на основе совершенно разных машин (включая грузовики MAN, Mercedes-Benz Unimog и даже Гелендваген), но так как нас интересуют максимально российские проекты, то рассмотрим одну из самых свежих моделей на базе полноприводного КАМАЗ 43502-45 («Ковчег 024»).
Снаружи кемпер выглядит как передвижной пункт МЧС — тут вам и «злые» колёса, и обилие светотехники на крыше вместе с багажником с запаской, и металлическое «оперение» жилого модуля. Но внутри всё совсем по-другому — настоящий гостевой домик! Жилая зона скрывается в корпусе из сэндвич-панелей с толщиной стен и пола в 50 и 100 миллиметров соответственно.
Есть жидкостная система отопления (с тёплыми полами!), пара гелиевых аккумуляторов и дизельный генератор, система кондиционирования, проточно-накопительный бойлер и даже шкафы для одежды с обогревом. Как говорится в описании, жилой модуль предназначен для комфортного проживания трёх-четырёх человек (хотя заявленная вместимость — пять персон) в течение длительного времени и при наружной температуре от минус 40 до 40 градусов по Цельсию.
Также имеются четыре открывающихся окна с антимоскитными сетками, двухъярусная кровать и комфортная обеденная зона, трансформирующаяся в дополнительные спальные места, туалетная комната с удобным душем, бесчисленными шкафами, полками и антресолями.
На кухне — большая газовая плита и отделение для двух 27-литровых газовых баллонов, холодильник и микроволновка, плюс вытяжка и бак для чистой воды на 300 литров. Для пущего комфорта добавили панорамный люк размером 900 на 600 миллиметров. Ну и света внутри тоже навалом.
Цена: от 130 тысяч долларов или от 9,7 миллиона рублей по текущему курсу.
А ведь можно не ограничиваться габаритами грузовика! У того же производителя есть и куда более масштабный проект — тягач КАМАЗ 44108 с колёсной формулой 6х6 и 13-метровый прицеп, жилая зона в котором сопоставима с «однушкой» в многоэтажке.
Здесь вам никаких полумер! 12 окон, четыре люка, два кондиционера, четыре газовых баллона, пара генераторов и аккумуляторы на 420 А·ч, запас воды до трёх тысяч литров и три изолированные зоны: спальня с телевизором и кроватью 160 на 200 сантиметров, зона отдыха с большим «телеком» и столовая с
Думаете, всё? Как бы не так! Уютную ванную комнату продолжает… сауна! Причём рассчитанная на одновременное пребывание 2–3 человек. На борту присутствуют также электрокамин и даже рабочее пространство с компьютером и принтером. Полы — тёплые, с отделкой плиткой, ламинатом и ковровым покрытием, а стены фрагментарно обшиты высококачественным кожзамом. Да что там — у этого автодома-полуприцепа есть даже целая терраса!
Правда, за такое великолепие придётся солидно раскошелиться: от 400 тысяч долларов или 29,8 миллиона рублей.
Урал и КамАЗы
Следующие три автодома разработаны и построены компанией «ВолгаТрейд», которая базируется в Нижнем Новгороде. Линейка моделей у фирмы очень обширная, но мы обратим внимание на два проекта на базе КамАЗов (в том числе на самую дорогую модель производителя) и на один, сделанный из грузовика Урал NEXT.
Начнём с последнего — относительно компактного автодома, который, тем не менее, обладает семью спальными местами, настоящей сауной с дровяной печью (!) и системой подъёма и хранения мотоцикла (вместе с запасным колесом), оснащённой гидроприводом и дистанционным управлением. К слову, снаружи есть и два тента с электроприводом размером пять с половиной на два с половиной метра.
Внутренние размеры жилого модуля следующие: шесть метров длины при 2,4 метра ширины и двух метрах высоты. Стены и пол утеплены пенополистиролом (50 и 100 миллиметров соответственно), снаружи «дом» обшит оцинкованной сталью, а внутри — влагостойкой берёзовой фанерой. В различных зонах использованы также гладкий армированный пластик и искусственная кожа, на полу — кварц-винил.
Само собой, предусмотрены система отопления (газовая), бойлер, кондиционер, ёмкость для воды и 3,5-киловаттный генератор. В кухонной зоне, помимо плиты и мойки со столешницей из искусственного камня, установлены вытяжка, небольшие холодильник с морозильной камерой и микроволновка. В трансформируемой столовой имеется телевизор.
Не устали? Тогда погнали дальше! «Урал» оборудован отопителем салона Webasto и лебёдкой на 8,1 тонны, системой видеосвязи с кабиной и камерой переднего вида. Стоимость такого автодома —
Следующее предложение — автодом на базе внедорожного (6х6) грузовика КамАЗ 43118-50 за
Пожалуй, не будем сильно распространяться о наполнении жилого модуля с внутренними размерами 7,2 на 2,4 метра. Во-первых, во многом оно повторяет описанный выше «Урал» (только в большем масштабе), а во-вторых — вы всё прекрасно видите на фото. Кстати, сауна здесь тоже есть. И тоже с дровяной печью.
Отметим несколько фишек, вроде резервного отопителя почти такой же мощности, как основной, шести солнечных панелей на крыше, тента с одной стороны и тента-палатки — с другой, и даже наличие комплекта посуды на шесть персон плюс кухонной утвари со специальными креплениями.
И если вы думаете, что автодома круче уже просто не существует, то сейчас мы вас удивим!
Встречайте: самый дорогой автодом нижегородской фирмы за
Что делает автодом совсем уж особенным, так это прицеп — со своей кухней и запасом воды, дополнительными солнечными панелями и спальными местами сразу на восемь человек. То есть это прекрасный способ увезти на отдых целую компанию друзей, а когда путешествие проходит ограниченным составом, в модуле можно разместить технику вроде снегоходов-квадроциклов или просто какой-либо груз (рампа имеется). Кстати, построен прицеп тоже на внедорожном шасси.
И вы только посмотрите, какой «квартал» образует автодом вместе с прицепом в режиме стоянки — есть даже выдвижная мачта с освещением территории вокруг. Уже захотели отправиться на таком в путешествие?