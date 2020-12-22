7 невероятных дорожных развязок, от которых может укачать
Алексей Олефиренко
Совсем недавно мы рассказывали вам о самых невероятных автомобильных тоннелях. Но тоннель — это же так просто: как заехал, так и выехал. Поэтому мы решили рассказать вам про автомобильные развязки, от которых даже у опытных автомобилистов начнут потеть ладошки. Готовы? Начинаем движение!
Перекрёсток на дне Атлантики
Про это чудо автомобильной инфраструктуры мы уже рассказывали несколько раз. Поэтому просто напомним: совсем недавно список необычных дорожных развязок пополнился подводным перекрёстком на глубине 180 метров. Он возник в ходе строительства тоннеля с непроизносимым названием Эстуройартуннлинн, который связывает часть Фарерских островов. Открытие тоннеля для гражданских автомобилей запланировано на конец текущего года.
Спиральный мост в Шанхае
А это мост Нанпу, открытый в декабре 1991 года. Он довольно быстро стал одной из достопримечательностей Шанхая. Но дело вовсе не в восьмикилометровой длине. Ведь в Шанхае есть мост и подлиннее.
Изюминкой моста является его съезд, который, согласно идее архитектора Хольгера С. Свенссона, напоминает закрученный спиралью хвост дракона. К этому «хвосту» на разных уровнях примыкают дополнительные дороги, которые обеспечивают мосту впечатляющую пропускную способность: ежедневно по нему проезжают более 120 тысяч автомобилей.
Максимальная высота дорожного полотна моста — 46 метров над землёй, так что людям с фобией высоты и слабым вестибулярным аппаратом лучше искать пути объезда.
Аэропорт Гибралтара
Расположенный у подножия Гибралтарской скалы, одноимённый аэропорт не может похвастать большим пассажиропотоком, зато выделяется яркой особенностью: его взлётно-посадочная полоса в прямом смысле пересекает автомобильную дорогу, тем самым обеспечивая самую необычную транспортную развязку в мире.
Подобный перекрёсток функционировал в штатном режиме до конца 2018 года, пока не были достроены давно обещанные объездные пути. Сейчас прямиком через двухкилометровую ВПП пускают только спецтехнику (машины полиции, скорой помощи, пожарных служб и служб аэропорта), а также пешеходов. Но и им по-прежнему нужно ждать разрешающего сигнала светофора, дабы не поймать помеху справа в виде какого-нибудь Боинга или Сесны.
«Волшебный перекрёсток»
Этот инженерный шедевр появился в начале
Своё название развязка получила в честь одноимённой детской телепередачи, которая выходила на британском телевидении в конце
Мнения местных жителей насчёт такой развязки разделились. Кто-то считает её очень удобной, где никогда не бывает пробок, а кто-то думает, что перекрёсток излишне сложный и запутанный. Кстати, у «волшебного перекрёстка» уже появились подражатели в других городах Великобритании.
Развязка «Спагетти» в Бирмингеме
Многоуровневые развязки стали нормой для большинства мегаполисов. А началось всё с неё — Gravelly Hill Interchange, также известной как «Спагетти». Ведь когда-то она стала первой крупноузловой автомобильной развязкой в мире.
Идея постройки этого ада молодого водителя появилась в конце
Строительство узла, соединяющего Астон Экспрессуэй с Грэйвли-Хилл, началось в 1968 году. Спустя четыре года и почти 10 миллионов фунтов дорога была открыта. 6 уровней, 18 направлений и 560 колонн, удерживающих эту громадину… Пропустишь один съезд, и увлекательные приключения на полдня обеспечены.
Мост цветка Лотуса
Наверняка вы когда-нибудь задумывались, как осуществляется переход от правостороннего движения к левостороннему, и наоборот. В случае с Великобританией и Францией всё довольно обыденно: две секции Евротоннеля просто перекрещиваются на определённом этапе, что и приводит к смене стороны движения. А вот «левосторонний» район Макао с «правосторонним» Китаем связывается очень оригинально — с помощью Ponte Flor de Lótus.
Португальское название моста связано с тем, что Макао — бывшая португальская колония. Но красивое название далеко не главная его фишка. С одной стороны мост имеет элегантную систему смены стороны движения, которая позволяет сразу трём полосам перейти на «правильную сторону», без лишних перекрёстков и сужений. То есть это не только красивое, но ещё и невероятно полезное сооружение.
Развязка имени судьи Гарри Преджерсона
Если вы смотрели фильмы «Скорость» и «Ла-ла Ленд», а также играли в Grand Theft Auto San Andreas и V, то наверняка узнаете эту многоуровневую развязку, расположенную в южном Лос-Анджелесе. Она до сих пор наводит ужас на невнимательных водителей не только своей пятиуровневостью и приличной высотой (до 40 метров), но ещё и обилием развилок и знаков, в которых запросто запутаться.
Развязка образовалась на пересечении шоссе
Своё название развязка получила в честь федерального судьи, по решению которого строительство дорожного узла и началось.