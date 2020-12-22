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7 невероятных дорожных развязок, от которых может укачать

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Алексей Олефиренко

Совсем недавно мы рассказывали вам о самых невероятных автомо­бильных тоннелях. Но тоннель — это же так просто: как заехал, так и выехал. Поэтому мы решили рассказать вам про автомобиль­ные развязки, от которых даже у опытных автомо­билистов начнут потеть ладошки. Готовы? Начинаем движение!

Перекрёсток на дне Атлантики

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Про это чудо автомобильной инфраструктуры мы уже рассказывали несколько раз. Поэтому просто напомним: совсем недавно список необычных дорожных развязок пополнился подводным пере­крёстком на глубине 180 метров. Он возник в ходе строитель­ства тоннеля с непроизно­симым названием Эстуройар­туннлинн, который связывает часть Фарерских островов. Открытие тоннеля для гражданских автомо­билей запланиро­вано на конец текущего года.

Спиральный мост в Шанхае

А это мост Нанпу, открытый в декабре 1991 года. Он довольно быстро стал одной из достопримеча­тель­ностей Шанхая. Но дело вовсе не в восьмикило­метровой длине. Ведь в Шанхае есть мост и подлиннее.

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Изюминкой моста является его съезд, который, согласно идее архитектора Хольгера С. Свенссона, напоминает закрученный спиралью хвост дракона. К этому «хвосту» на разных уровнях примыкают допол­нительные дороги, которые обеспечи­вают мосту впечатляющую пропускную способ­ность: ежедневно по нему проезжают более 120 тысяч автомобилей.

Максимальная высота дорожного полотна моста — 46 метров над землёй, так что людям с фобией высоты и слабым вестибулярным аппаратом лучше искать пути объезда.

Аэропорт Гибралтара

Расположенный у подножия Гибралтарской скалы, одноимённый аэропорт не может похвастать большим пассажиро­потоком, зато выделяется яркой особен­ностью: его взлётно-посадочная полоса в прямом смысле пересекает автомо­бильную дорогу, тем самым обеспечивая самую необычную транспортную развязку в мире.

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Подобный перекрёсток функционировал в штатном режиме до конца 2018 года, пока не были достроены давно обещанные объездные пути. Сейчас прямиком через двухкило­метровую ВПП пускают только спецтехнику (машины полиции, скорой помощи, пожарных служб и служб аэропорта), а также пешеходов. Но и им по-прежнему нужно ждать разреша­ющего сигнала светофора, дабы не поймать помеху справа в виде какого-нибудь Боинга или Сесны.

«Волшебный перекрёсток»

Этот инженерный шедевр появился в начале 1970-х в Суиндоне — крупном британском городе недалеко от Бристоля. Технически он представляет собой пять островков для кругового движения, которые окружают большой центральный остров.

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Своё название развязка получила в честь одноимённой детской теле­передачи, которая выходила на британском теле­видении в конце 1960-х. «Волшебство» перекрёстка заключается не только в его сложной структуре, но и в том, что трафик относительно «большого круга» двигается как по часовой стрелке, так и против часовой, что нетипично для перекрёстков с круговым движением.

Мнения местных жителей насчёт такой развязки разделились. Кто-то считает её очень удобной, где никогда не бывает пробок, а кто-то думает, что перекрёсток излишне сложный и запутанный. Кстати, у «волшебного перекрёстка» уже появились подражатели в других городах Великобритании.

Развязка «Спагетти» в Бирмингеме

Многоуровневые развязки стали нормой для большинства мегаполисов. А началось всё с неё — Gravelly Hill Interchange, также известной как «Спагетти». Ведь когда-то она стала первой крупноузловой автомо­бильной развязкой в мире.

Идея постройки этого ада молодого водителя появилась в конце 1950-х. Когда проект вынесли на общественные слушания, журналист Birmingham Mail Рой Смит назвал развязку «Спагетти», и это неофициальное название прижилось.

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Строительство узла, соединяющего Астон Экспрессуэй с Грэйвли-Хилл, началось в 1968 году. Спустя четыре года и почти 10 миллионов фунтов дорога была открыта. 6 уровней, 18 направ­лений и 560 колонн, удержи­вающих эту громадину… Пропустишь один съезд, и увлекатель­ные приключения на полдня обеспечены.

Мост цветка Лотуса

Наверняка вы когда-нибудь задумывались, как осуще­ствляется переход от право­стороннего движения к лево­стороннему, и наоборот. В случае с Великобританией и Францией всё довольно обыденно: две секции Евро­тоннеля просто перекрещи­ваются на определённом этапе, что и приводит к смене стороны движения. А вот «лево­сторонний» район Макао с «право­сторонним» Китаем связывается очень оригинально — с помощью Ponte Flor de Lótus.

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Португальское название моста связано с тем, что Макао — бывшая португаль­ская колония. Но красивое название далеко не главная его фишка. С одной стороны мост имеет элегантную систему смены стороны движения, которая позволяет сразу трём полосам перейти на «правильную сторону», без лишних перекрёстков и сужений. То есть это не только красивое, но ещё и невероятно полезное сооружение.

Развязка имени судьи Гарри Преджерсона

Если вы смотрели фильмы «Скорость» и «Ла-ла Ленд», а также играли в Grand Theft Auto San Andreas и V, то наверняка узнаете эту много­уровневую развязку, располо­женную в южном Лос-Анджелесе. Она до сих пор наводит ужас на невнима­тельных водителей не только своей пятиуровне­востью и приличной высотой (до 40 метров), но ещё и обилием развилок и знаков, в которых запросто запутаться.

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Развязка образовалась на пересечении шоссе I-105 и I-110, а остальное — ответв­ления, ведущие к разным районам города. Однако развязка, строитель­ство которой было завершено в 1993 году, оказалась настолько массивной, что на ней нашлось место для линии метро, автобусных остановок, выделенных полос для грузовиков и другой инфраструктуры, вроде связующих уровни лифтов.

Своё название развязка получила в честь федерального судьи, по решению которого строительство дорожного узла и началось.

Нервничаете на сложных перекрёстках?

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