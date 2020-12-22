7 невероятных дорожных развязок, от которых может укачать

Изюминкой моста является его съезд, который, согласно идее архитектора Хольгера С. Свенссона, напоминает закрученный спиралью хвост дракона. К этому «хвосту» на разных уровнях примыкают допол­нительные дороги, которые обеспечи­вают мосту впечатляющую пропускную способ­ность: ежедневно по нему проезжают более 120 тысяч автомобилей.

Максимальная высота дорожного полотна моста — 46 метров над землёй, так что людям с фобией высоты и слабым вестибулярным аппаратом лучше искать пути объезда.