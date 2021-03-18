Суперкары из трущоб: копии крутых машин, собранные на свалке

Предупреждаем: копии Lamborghini составляют почти половину этой подборки! Причины такой любви очевидны. Во-первых, итальянские суперкары ярко выглядят, а во-вторых, за их копиро­вание никто пока не тащит в суд, в отличие, например, от Ferrari.

Что касается этого Aventador SVJ, то его построили два подростка из Вьетнама. У ребят есть канал на YouTube (NHẾT TV), на котором они показывают, как собирают реплики спорт­байков и суперкаров из металли­ческого профиля, металло­лома, плотного картона и стекло­пластика. И этот Aventador — одно из самых ярких их творений.