Суперкары из трущоб: копии крутых машин, собранные на свалке
Алексей Олефиренко
У суперкаров есть две существенные проблемы: их не получится запарковать на тротуаре и на зарплату посудомойщика такой автомобиль не купишь. Но если с первым ещё как-то можно смириться, то второй пункт многих не оставляет в покое. И они делают себе суперкары из всего, что попадается под руку. Вот несколько ярчайших примеров.
Lamborghini Aventador SVJ
Предупреждаем: копии Lamborghini составляют почти половину этой подборки! Причины такой любви очевидны. Во-первых, итальянские суперкары ярко выглядят, а во-вторых, за их копирование никто пока не тащит в суд, в отличие, например, от Ferrari.
Что касается этого Aventador SVJ, то его построили два подростка из Вьетнама. У ребят есть канал на YouTube (NHẾT TV), на котором они показывают, как собирают реплики спортбайков и суперкаров из металлического профиля, металлолома, плотного картона и стеклопластика. И этот Aventador — одно из самых ярких их творений.
Не только потому, что этот автомобиль на самодельной трубчатой раме окрашен в яркий зелёный цвет. А и по той причине, что он довольно точно воспроизводит формы и пропорции оригинала. Поскольку ребята стараются строить свои проекты с минимальными затратами, то ожидать под капотом атмосферный V12 не приходится — его место занял мотоциклетный мотор рабочим объёмом 150 кубических сантиметров.
Ferrari 488 GTB
Ещё одно яркое творение NHẾT TV, на фоне которого даже Авентадор слегка меркнет. Только посмотрите на эту 488 GTB: издалека и не скажешь, что реплика! Остаётся только надеяться, что юристы Ferrari не станут гоняться за энтузиастами с повестками, как они делали это с компанией Ares Design.
Рецепт создания этого суперкара примерно такой же, как и Aventador SVJ: стальная самодельная рама, панели из стеклопластика и фанеры… Интересно, что реплика в некоторой степени оказалась примечательнее оригинала: у вьетнамской Феррари анимированные светодиодные ДХО, которые красиво загораются при включении.
Двигатель — дизельный (!), мотоциклетный (!!), с воздушным охлаждением (!!!). Его мощность в лучшие годы достигала 8 лошадиных сил. Небыстро, но красиво.
Lamborghini Sian
Этот автомобиль, о-о-о-очень отдалённо напоминающий Lamborghini Sian, выглядит небрежно и карикатурно, но за ним стоит заслуживающая уважения история.
Его построил Кельвин, 18-летний житель Аккры (Гана, Западная Африка). Не имея ни малейшего инженерного образования, он начал создавать машину в возрасте 15 лет, используя металлолом и те детали, которые мог найти бесплатно или дёшево. Семья Кельвина поддерживает его хобби, но, увы, не в состоянии оплачивать его увлечение. Поэтому все тонкости автомобилестроения юноше приходится познавать самостоятельно, набивая шишки и зарабатывая опыт.
В родной стране Кельвина уже называют местным Илоном Маском. Безымянный автомобиль — его первая разработка, но юноша надеется, что в будущем сможет создавать бюджетные электромобили для своей родины. Что касается «первенца», то на его создание у парня ушло менее 200 долларов. В движение машину приводит простенький мотоциклетный двигатель.
Ferrari LaFerrari
Углядеть в этой самоделке какую-то конкретную модель Ferrari сложно, но, судя по оформлению кормы, Джеоване Феликс Рамос Сантос пытался воспроизвести редчайшую LaFerrari, выпущенную тиражом 500 экземпляров.
Идеей постройки суперкара бразилец загорелся в октябре 2016 года, а уже год спустя реплика была готова. На всё у 23-летнего Джеоване ушло 6000 бразильских реалов (около 77 тысяч рублей по нынешнему курсу). Материалы брались отовсюду: со свалок, с заброшенных машин и автобусов… Но сам Джеоване результатом, похоже, доволен.
Как и предыдущие автомобили, этот «суперкар» приводится в движение мотоциклетным двигателем. Мотор расположен за сиденьями седоков. Потому что переднемоторные компромиссы — для слабаков!
Lamborghini Reventon
На фоне предыдущих машин этот псевдо-Reventon можно даже назвать «премиумом»: его создатель, китаец Ванг Джиан, инвестировал в проект 60 000 юаней. Без малого 700 000 рублей по нынешнему курсу!
Главная причина серьёзных вложений: этот проект создавался не на пустом месте, в качестве основы Ванг использовал старенький Volkswagen Santana — популярнейший в КНР автомобиль. Поверх него был сварен новый трубчатый каркас, на который навесили стальные кузовные панели.
Хотя внешне реплика получилась не особо презентабельной, внимание к деталям чувствуется: передний бампер имеет все необходимые углы, выхлоп выведен в центр… Даже двери открываются вперёд и вверх. Осталась лишь пара незначительных штрихов, вроде стёкол, зеркал, оптики...
Ferrari Enzo
Увидеть оригинальную Ferrari Enzo во всём её карбоновом великолепии — огромная удача. Не только потому, что её тираж составил 400 экземпляров, но и по той причине, что эти итальянские красотки обладают сумасшедшим инвестиционным потенциалом. Поэтому владельцы стараются не выезжать на них без крайней необходимости. Но встретить эту стальную Enzo — ещё большая удача! Потому что она такая одна!
Подробности создания монстра доподлинно неизвестны, но есть информация, что при сотворении этого чуда использовалась не только ржавая сталь со свалки, но и компоненты General Motors (например, мотор V6). Возможно, именно
В 2013 году это чудовище пытались продать за 13 тысяч долларов на Craigslist. Состоялась ли сделка — неизвестно. В объявлении было указано, что на производство машины ушло 3 тысячи человеко-часов. Ну что же, зато, наверное, не скучно было.
Lamborghini Sesto Elemento
Lamborghini Sesto Elemento — один из самых экстремальных суперкаров итальянской марки.
Этот самодельный Sesto Elemento базируется в Бишкеке. Его создала студия «Новый формат», используя как детали от старых Volvo и BMW X5, так и универсальные компоненты, которые можно купить в любом магазине запчастей.
Как заявил представитель студии Медер Койлубаев, будущие проекты студии перестанут копировать известные автомобили, а станут самостоятельными концепт-карами.
Bugatti Chiron
Недавнее пополнение в семействе самодельных суперкаров — Bugatti Chiron, созданный компанией Scrap Metal Art из Таиланда. И его можно купить: каких-то 30 тысяч долларов — и машина ваша. Отличная сделка, потому что реальный Широн в десятки раз дороже!
Scrap Metal Art занимается созданием скульптур и реплик суперкаров из металлолома. На их счету — копия Бамблби из «Трансформеров», Терминатора, Робокопа, Mercedes 300 SL, а также Ferrari 250 GTO. Большинство этих творений создаются на продажу — тайские поделки уже разъехались в 40 стран мира!
Помимо Широна, фирма продаёт реплику Lamborghini Veneno, который, как и Bugatti, был сделан из кусков металла, болтов, гаек и других деталей списанной техники. Кажется, это единственные Chiron и Veneno, внутри которых можно встретить серийный номер от микроволновки.
McLaren F1
Из всех реплик, представленных здесь, эта получилась самой «суперкаровской». Ведь благодаря восьмицилиндровому мотору Audi польский McLaren F1 может разгоняться до 300 километров в час. Если у водителя хватит смелости, конечно.
Автомобиль, названный Hamonda (в честь ведущего Top Gear и Grand Tour Ричарда Хаммонда), построил поляк Яцек Мазур. На создание машины у него ушло 8 лет, и, как можно заметить, F1 получился достаточно убедительным (особенно если смотреть сзади, в три четверти). У машины фирменные двери «крылья бабочки», мощная тормозная система от Мерседеса… Однако почти все детали Яцек брал со свалки. Тот самый момент, когда руки действительно золотые!
Бюджет проекта составил около 25 тысяч евро. Реальный McLaren F1 стоит минимум в 100 раз больше.
Инсталляции Мариуша Олейника
Ещё один польский талант — художник Мариуш Олейник, который своими работами может составить серьёзную конкуренцию Scrap Metal Art. Да, у его скульптур нет двигателей и передвигаться самостоятельно они могут, только если катятся с горы. Но деталировка экспонатов просто поражает: даже интерьеры воспроизведены с невероятной щепетильностью!
Детали для своих экспонатов Мариуш берёт в гаражах и на свалках. Таким вот нехитрым способом он связывает миры бедных и богатых, создавая из хлама объекты обожания богачей. В списке скульптур Олейника есть Mercedes 300 SLR Coupe, Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron, Maserati GranTurismo, а также Pagani Zonda R.