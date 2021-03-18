Теперь не дешевле 500 000: 5 самых доступных автомобилей, которые можно купить в РФ

Суперкары из трущоб: копии крутых машин, собранные на свалке

Подборки

Алексей Олефиренко

У суперкаров есть две существенные проблемы: их не получится запарковать на тротуаре и на зарплату посудомойщика такой автомобиль не купишь. Но если с первым ещё как-то можно смириться, то второй пункт многих не оставляет в покое. И они делают себе суперкары из всего, что попадается под руку. Вот несколько ярчайших примеров.

Lamborghini Aventador SVJ

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Предупреждаем: копии Lamborghini составляют почти половину этой подборки! Причины такой любви очевидны. Во-первых, итальянские суперкары ярко выглядят, а во-вторых, за их копиро­вание никто пока не тащит в суд, в отличие, например, от Ferrari.

Что касается этого Aventador SVJ, то его построили два подростка из Вьетнама. У ребят есть канал на YouTube (NHẾT TV), на котором они показывают, как собирают реплики спорт­байков и суперкаров из металли­ческого профиля, металло­лома, плотного картона и стекло­пластика. И этот Aventador — одно из самых ярких их творений.

Не только потому, что этот автомобиль на самодельной трубчатой раме окрашен в яркий зелёный цвет. А и по той причине, что он довольно точно воспроиз­водит формы и пропорции оригинала. Поскольку ребята стараются строить свои проекты с минималь­ными затратами, то ожидать под капотом атмосферный V12 не приходится — его место занял мото­циклетный мотор рабочим объёмом 150 кубических сантиметров.

Ferrari 488 GTB

Ещё одно яркое творение NHẾT TV, на фоне которого даже Авентадор слегка меркнет. Только посмотрите на эту 488 GTB: издалека и не скажешь, что реплика! Остаётся только надеяться, что юристы Ferrari не станут гоняться за энтузи­астами с повестками, как они делали это с компанией Ares Design.

Рецепт создания этого суперкара примерно такой же, как и Aventador SVJ: стальная самодельная рама, панели из стекло­пластика и фанеры… Интересно, что реплика в некоторой степени оказалась примеча­тель­нее оригинала: у вьетнамской Феррари анимиро­ванные свето­диодные ДХО, которые красиво загораются при включении.

Двигатель — дизельный (!), мотоциклет­ный (!!), с воздушным охлажде­нием (!!!). Его мощность в лучшие годы достигала 8 лошадиных сил. Небыстро, но красиво.

Lamborghini Sian

Этот автомобиль, о-о-о-очень отдалённо напоминающий Lamborghini Sian, выглядит небрежно и карикатурно, но за ним стоит заслужи­вающая уважения история.

Его построил Кельвин, 18-летний житель Аккры (Гана, Западная Африка). Не имея ни малейшего инженер­ного образо­вания, он начал создавать машину в возрасте 15 лет, используя металло­лом и те детали, которые мог найти бесплатно или дёшево. Семья Кельвина поддер­живает его хобби, но, увы, не в состоянии оплачивать его увлечение. Поэтому все тонкости автомобиле­строения юноше приходится познавать само­стоятельно, набивая шишки и зарабатывая опыт.

В родной стране Кельвина уже называют местным Илоном Маском. Безымянный авто­мобиль — его первая разработка, но юноша надеется, что в будущем сможет создавать бюджетные электро­мобили для своей родины. Что касается «первенца», то на его создание у парня ушло менее 200 долларов. В движение машину приводит простенький мотоциклетный двигатель.

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Ferrari LaFerrari

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Углядеть в этой самоделке какую-то конкретную модель Ferrari сложно, но, судя по оформ­лению кормы, Джеоване Феликс Рамос Сантос пытался воспроиз­вести редчайшую LaFerrari, выпущенную тиражом 500 экземпляров. 

Идеей постройки суперкара бразилец загорелся в октябре 2016 года, а уже год спустя реплика была готова. На всё у 23-летнего Джеоване ушло 6000 бразиль­ских реалов (около 77 тысяч рублей по нынешнему курсу). Материалы брались отовсюду: со свалок, с заброшенных машин и автобусов… Но сам Джеоване результатом, похоже, доволен.

Как и предыдущие автомобили, этот «суперкар» приводится в движение мото­циклетным двигателем. Мотор расположен за сиденьями седоков. Потому что передне­моторные компромиссы — для слабаков!

Lamborghini Reventon

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На фоне предыдущих машин этот псевдо-Reventon можно даже назвать «премиумом»: его создатель, китаец Ванг Джиан, инвести­ровал в проект 60 000 юаней. Без малого 700 000 рублей по нынешнему курсу!

Главная причина серьёзных вложений: этот проект создавался не на пустом месте, в качестве основы Ванг использовал старенький Volkswagen Santana — популяр­нейший в КНР авто­мобиль. Поверх него был сварен новый трубчатый каркас, на который навесили стальные кузовные панели.

Хотя внешне реплика получилась не особо презентабель­ной, внимание к деталям чувству­ется: передний бампер имеет все необходимые углы, выхлоп выведен в центр… Даже двери открыва­ются вперёд и вверх. Осталась лишь пара незначи­тельных штрихов, вроде стёкол, зеркал, оптики...

Ferrari Enzo

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Увидеть оригинальную Ferrari Enzo во всём её карбоновом велико­лепии — огромная удача. Не только потому, что её тираж составил 400 экзем­пляров, но и по той причине, что эти итальян­ские красотки обладают сумасшедшим инвестици­онным потенциалом. Поэтому владельцы стараются не выезжать на них без крайней необхо­димости. Но встретить эту стальную Enzo — ещё большая удача! Потому что она такая одна!

Подробности создания монстра доподлинно неизвестны, но есть информация, что при сотворении этого чуда использо­валась не только ржавая сталь со свалки, но и компоненты General Motors (например, мотор V6). Возможно, именно из-за заим­ство­ванной базы у машины непропорци­онально узкая относительно кузова колея.

В 2013 году это чудовище пытались продать за 13 тысяч долларов на Craigslist. Состоялась ли сделка — неизвестно. В объяв­лении было указано, что на произ­водство машины ушло 3 тысячи человеко-часов. Ну что же, зато, наверное, не скучно было.

Lamborghini Sesto Elemento

Lamborghini Sesto Elemento — один из самых экстремальных суперкаров итальянской марки. В 2011-м было изготов­лено лишь 20 этих полно­приводных истреби­телей массой 999 кило­граммов и мощностью 570 лошадиных сил. Позволить себе такой автомобиль могут единицы. А вот построить похожий…

Этот самодельный Sesto Elemento базируется в Бишкеке. Его создала студия «Новый формат», используя как детали от старых Volvo и BMW X5, так и универсаль­ные компоненты, которые можно купить в любом магазине запчастей. 

Как заявил представитель студии Медер Койлубаев, будущие проекты студии пере­станут копировать известные авто­мобили, а станут само­стоятель­ными концепт-карами.

Bugatti Chiron

Недавнее пополнение в семействе самодельных суперкаров — Bugatti Chiron, созданный компанией Scrap Metal Art из Таиланда. И его можно купить: каких-то 30 тысяч долларов — и машина ваша. Отличная сделка, потому что реальный Широн в десятки раз дороже!

Scrap Metal Art занимается созданием скуль­птур и реплик суперкаров из металло­лома. На их счету — копия Бамблби из «Транс­формеров», Термина­тора, Робокопа, Mercedes 300 SL, а также Ferrari 250 GTO. Большин­ство этих творений создаются на продажу — тайские поделки уже разъехались в 40 стран мира!

Помимо Широна, фирма продаёт реплику Lamborghini Veneno, который, как и Bugatti, был сделан из кусков металла, болтов, гаек и других деталей списанной техники. Кажется, это един­ственные Chiron и Veneno, внутри которых можно встретить серийный номер от микро­волновки.

McLaren F1

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Из всех реплик, представленных здесь, эта получилась самой «супер­каровской». Ведь благодаря восьми­цилин­дровому мотору Audi польский McLaren F1 может разгоняться до 300 километров в час. Если у водителя хватит смелости, конечно.

Автомобиль, названный Hamonda (в честь ведущего Top Gear и Grand Tour Ричарда Хаммонда), построил поляк Яцек Мазур. На создание машины у него ушло 8 лет, и, как можно заметить, F1 получился достаточно убедитель­ным (особенно если смотреть сзади, в три четверти). У машины фирменные двери «крылья бабочки», мощная тормозная система от Мерседеса… Однако почти все детали Яцек брал со свалки. Тот самый момент, когда руки действительно золотые!

Бюджет проекта составил около 25 тысяч евро. Реальный McLaren F1 стоит минимум в 100 раз больше.

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Инсталляции Мариуша Олейника

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Ещё один польский талант — художник Мариуш Олейник, который своими работами может составить серьёзную конкуренцию Scrap Metal Art. Да, у его скуль­птур нет двигате­лей и пере­двигаться само­стоятельно они могут, только если катятся с горы. Но деталировка экспонатов просто поражает: даже интерьеры воспроиз­ведены с невероятной щепетиль­ностью!

Детали для своих экспонатов Мариуш берёт в гаражах и на свалках. Таким вот нехитрым способом он связы­вает миры бедных и богатых, создавая из хлама объекты обожания богачей. В списке скульптур Олейника есть Mercedes 300 SLR Coupe, Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron, Maserati GranTurismo, а также Pagani Zonda R.

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