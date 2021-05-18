В кроссоверах Geely Coolray обнаружили проблему с топливными трубками
Кирилл Малышев
В китайских кроссоверах Geely Coolray выявлена проблема с герметичностью топливных трубок. Кампания по бесплатной замене дефектных деталей у дилеров уже начата, пишут «Китайские автомобили».
В распоряжении портала оказался сервисный бюллетень, разосланный производителем по своим дилерам. К нему прилагается перечень с 7865 VIN-кодами машин, подлежащих проверке и бесплатному ремонту. Производитель поясняет: это не отзывная кампания, обязательная для бренда, а сервисная, которую инициирует он сам. Поэтому на сайте Росстандарта информации об отзыве не появилось.
«В некоторых случаях патрубок вентиляционной магистрали топливного бака автомобиля SX-11 Coolray может иметь признаки старения в виде растрескивания резины. Запах топлива может быть результатом субъективных ощущений потребителей. Однако, чтобы устранить сомнения клиентов и сохранить имидж бренда, необходимо выполнить следующие процедуры в отношении соответствующих деталей», — говорится в документе.
Проверить свой автомобиль на предмет участия в отзывных кампаниях можно на Авто.ру.
Ранее компания Geely отзывала в России 18 670 кроссоверов Atlas, проданных с марта 2018 года по февраль 2021-го. При крайне низкой температуре воздуха возможно повреждение топливных трубок, проходящих от топливного модуля к топливному фильтру, из-за воздействия статического электричества. Это способно привести к возгоранию.