В кроссоверах Geely Coolray обнаружили проблему с топливными трубками

В распоряжении портала оказался сервисный бюллетень, разосланный производителем по своим дилерам. К нему прилагается перечень с 7865 VIN-кодами машин, подлежащих проверке и бесплатному ремонту. Производитель поясняет: это не отзывная кампания, обязательная для бренда, а сервисная, которую инициирует он сам. Поэтому на сайте Росстандарта информации об отзыве не появилось.

«В некоторых случаях патрубок вентиляционной магистрали топливного бака автомобиля SX-11 Coolray может иметь признаки старения в виде растрескивания резины. Запах топлива может быть результатом субъективных ощущений потребителей. Однако, чтобы устранить сомнения клиентов и сохранить имидж бренда, необходимо выполнить следующие процедуры в отношении соответствующих деталей», — говорится в документе.

Проверить свой автомобиль на предмет участия в отзывных кампаниях можно на Авто.ру.