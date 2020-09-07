«Молодёжный» кроссовер Geely Coolray внезапно подорожал в России

Продажи кроссовера в России стартовали в марте. Кроссовер вышел на рынок только в дорогих комплектациях, а стоимость базовых была объявлена в мае, но уже в начале июня прайс-лист пере­смотрели в первый раз. Таким образом, с момента начала продаж Coolray подорожал на 45 тысяч рублей.

В конце прошлой недели на те же самые 15 тысяч рублей выросли цены и на другие модели компании — Geely Atlas и Emgrand X7. Первый теперь стоит минимум 1 254 990 рублей, второй — от 1 074 990 рублей.

Geely Coolray для российского рынка оснащается единственной силовой установкой — это полуторалитровый турбо­мотор, развивающий 150 л.с. и 255 Нм крутящего момента. Привод только передний, коробка передач — семиступенчатый «робот».