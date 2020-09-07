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«Молодёжный» кроссовер Geely Coolray внезапно подорожал в России

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Дмитрий Елизаров

Компания Geely на 15 тысяч рублей повысила цены «молодёжного» кроссовера Coolray. Как сообщает портал «Китайские автомобили», базовая цена вседорожника теперь составляет 1 134 990 рублей, топовая версия обойдётся в 1 514 990 рублей. Нынешнее повышение стало вторым за последние пять месяцев. Ранее подорожали и другие вседорожники бренда — Atlas и Emgrand X7.

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  • Продажи кроссовера в России стартовали в марте. Кроссовер вышел на рынок только в дорогих комплектациях, а стоимость базовых была объявлена в мае, но уже в начале июня прайс-лист пере­смотрели в первый раз. Таким образом, с момента начала продаж Coolray подорожал на 45 тысяч рублей.

  • В конце прошлой недели на те же самые 15 тысяч рублей выросли цены и на другие модели компании — Geely Atlas и Emgrand X7. Первый теперь стоит минимум 1 254 990 рублей, второй — от 1 074 990 рублей.

  • Geely Coolray для российского рынка оснащается единственной силовой установкой — это полуторалитровый турбо­мотор, развивающий 150 л.с. и 255 Нм крутящего момента. Привод только передний, коробка передач — семиступенчатый «робот».

  • Базовая комплектация кроссовера включает в себя кондиционер, мульти­медийную систему с 10-дюймовым дисплеем и 6 динамиками, комби­ниро­ванную отделку салона, подогрев передних сидений. В неё также входят фронтальные подушки безопас­ности, свето­диодные противо­туманки и задние парктроники.

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