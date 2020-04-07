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Теорема доказана: подробный тест Geely Coolray

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Михаил Конончук

Математика — штука упрямая и безжалостная. Стоило мне на примере Chery Tiggo 4 озвучить теорему о бесконечных китайцах, которые рано или поздно сумеют сделать нормальный автомобиль, как подоспело и доказательство. Да, эта машина выпущена другой компанией, разработана при активном участии Volvo, а собирается вообще в Белоруссии. Но факт остаётся фактом: Geely Coolray — первый китайский автомобиль, который не вызывает испанского стыда.

Geely Coolray 1.5 T DCT
1 289 9991 499 999 ₽
Выбор редакции Комплектация Флагшип (150 л.с.), 1 499 999 ₽
Оценка автора: 4,5 из 5
Плюсы
  • Дорогой и приятный салон
  • Достойная динамика и неплохое шасси
  • Отсутствие серьёзных недостатков
Минусы
  • Крохотный багажник
  • Просчёты в эргономике
  • Слишком кричащая внешность
Стоимость владения в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
11 991 ₽
КАСКО
59 885 ₽
ТО за год
8 540 ₽
Транспортный налог
5 250 ₽
Топливо
81 812 ₽
Итого
167 478 ₽

Не то чтобы этого нельзя было предположить: покупая Volvo десять лет назад, основатель Geely Ли Шуфу прельщался не столько бизнес-потенциалом небольшой сканди­навской компании, сколько её инженерными компе­тенциями. И если бы даже шведам не удалось научить китайцев делать машины, впору было бы признать, что «проклятое место» — это не только Тольятти, но и Поднебесная. Кажется, обошлось.

Главное — пережить первые минуты изучения этой штуковины. Агрес­сивный обвес с «карбо­новым» сплиттером спереди и «раллийным» антикрылом на крышке багажника, четыре выпускных патрубка при трёх (!) цилиндрах под капотом, красные суппорты — неужели Coolray по пути к дилерам проехал через Южно­портовый рынок? Ещё и кривой офици­альный сайт вещает странные штуки вроде этой: «Новый логотип вдох­новлён идеей “Истинного Я” и под­чёрки­вает “безграничные возмож­ности” бренда». Прямо так и написано!

Что же, давайте проявим немного снисхождения. Со своим сайтом марка Geely как-нибудь разберётся, а карика­турный обвес наверняка приглянется молодёжной аудитории: правда, чем не Audi RS Q3 на минималках? На роль семейного автомобиля Coolray всё равно годится не очень, но об этом ниже. А пока обратим внимание, что сам по себе дизайн вышел ладным, а в деталях вроде сложной пластики боковин с острыми гранями выштамповок — даже интересным. И выясним, чем ещё интересна топовая версия Флагшип Спорт (ага, кириллицей) за 1 499 999 рублей.

Интерьер

В последнее время китайцы изрядно поднаторели в этом вопросе, и новый Geely только развивает тенденцию. Да как! Мы имеем дело с прямым конкурентом новых героев рынка вроде Kia Seltos и Skoda Karoq, но салон Кулрея легко пере­игрывает и их, и некоторые кроссоверы из старшего сегмента, за которые придётся отдать на полмиллиона-миллион больше! «Китаец» радует небанальной архи­тектурой (окей, местами имитирующей Porsche) и невиданным в этом классе вниманием к деталям. Чего стоит хотя бы фирменный орнамент в виде стилизо­ванной буквы «G», который украшает «пищалки» в уголках дверей, подрулевые рычажки, резиновые коврики в нишах и так далее.

А подбор материалов — и вовсе царский для автомобиля, продающегося за нынешние полтора миллиона рублей. Обилие уместной «серебрянки» (лучше, чем модный «рояльный лак»), контрастный кожзам по всему салону, а главное — мягко здесь практически везде: и на передней панели, и в верхней части дверных карт. Даже задних, на которых все вечно экономят!

Добавьте к этому фоновую подсветку, которая ночью проступает прямо сквозь серебристые накладки, аккуратную и крепкую сборку — и получите обстановку, которую не назовёшь простенькой или бюджетной. Даже имея серьёзные предубеж­дения относительно «китайцев», как в моём случае. Впрочем, и без предубеж­дений нельзя не заметить несколько эргономических косяков.

В интерьере хватает цитат из Porsche и Audi, но в совокупности выглядит всё стильно и вполне самобытно. Можно ли получить то же самое, только без красных вставок? Нет, если вы хотите максимальную комплектацию. И да — если готовы пожертвовать частью плюшек в обмен на консервативно-чёрную палитру. Впрочем, в Китае предлагается ещё и вариант с коричневыми вставками — может, со временем он доберётся и до нас
Красивые спортивные кресла обладают удачным профилем — пожалуй, это главная новость по сравнению с Geely Atlas, где «сломанные» спинки заставляют сидеть ссутулившись. В двух «верхних» комплектациях водительское сиденье оснащено электрорегулировками, а вот настроить поясничный подпор нельзя. Да и наклонённые вперёд подголовники можно двигать только вверх-вниз. Иными словами, есть вероятность, что лично вам Coolray всё же может не подойти
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В интерьере хватает цитат из Porsche и Audi, но в совокупности выглядит всё стильно и вполне самобытно. Можно ли получить то же самое, только без красных вставок? Нет, если вы хотите максимальную комплектацию. И да — если готовы пожертвовать частью плюшек в обмен на консервативно-чёрную палитру. Впрочем, в Китае предлагается ещё и вариант с коричневыми вставками — может, со временем он доберётся и до нас

Практичность

Редкий отец большого семейства станет расхаживать в рэперских штанах-трубах и с салатовой шевелюрой, да и за трудягами, рассека­ющими на условных Ларгусах, подобного не замечено. Вот и неформальный «прикид» Geely Coolray полностью соответ­ствует его сути: грузовые возможности тут сильно ограничены, а с пассажир­скими всё в порядке. Ну, чтобы можно было отправиться куда-нибудь компанией налегке и благостно там затусить.

Места на втором ряду просто завались — больше, например, чем у Kia Seltos и Skoda Karoq, которые по колёсной базе превосходят Кулрей (2600&nbsp;мм) на 30 и 38 миллиметров соответ&shy;ственно. Китайские автомобили в этом плане часто радуют, и Geely исключением не стал. Центральный тоннель отсутствует как класс, так что и третьему пассажиру здесь вполне рады
У задних пассажиров есть раздельный двухступенчатый обогрев дивана и разъём USB в обрамлении вездесущего фирменного узора. А вот дефлекторов вентиляции не предусмотрено — в климатическом плане Coolray довольно скуп
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Места на втором ряду просто завались — больше, например, чем у Kia Seltos и Skoda Karoq, которые по колёсной базе превосходят Кулрей (2600 мм) на 30 и 38 миллиметров соответ­ственно. Китайские автомобили в этом плане часто радуют, и Geely исключением не стал. Центральный тоннель отсутствует как класс, так что и третьему пассажиру здесь вполне рады

Техника и надёжность

Вам, должно быть, интересно, что же здесь китайского, а что — шведского. Скажем так: маркетинг точно китайский. Взять, например, модульную платформу CMA, на которой построены кроссовер Volvo XC40 и вся линейка Lynk&Co —отдельного бренда Geely для милле­ниалов. Эта «тележка», согласно офици­альным речам, была разработана совместно сканди­навами и азиатами — а уж более свежая архитектура BMA, на которой базируется наш Coolray, и вовсе целиком придумана в Поднебесной. Но… c использо­ванием экспертизы Volvo. Как хотите, так и понимайте.

Мы же оставим за скобками тот факт, что продажи одного XC40 находятся на том же уровне, что и всех пяти моделей Lynk&Co вместе взятых — примерно по 130 тысяч машин ежегодно — и скон­центри­руемся на технике. Архитектурно и идеологически «чисто китайская» BMA очень похожа на «китайско-шведскую» CMA — разве что вместо задней много­рычажки тут использу­ется полузависимая балка, а размер колёсной базы варьиру­ется от 2500 до 2700 милли­метров. CMA рассчитана на диапазон от 2650 до 2850 мм, но архитектура переднего «МакФерсона» и, например, панелей пола здесь практически такая же. Иными словами, BMA — это та же CMA, только попроще и подешевле.

Под капотом — безальтернативный трёх­цилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра, который с конца 2018 года ставится на европейские версии XC40. Правда, здесь есть небольшая игра в форсировку: у Volvo этот агрегат развивает 156 лошадиных сил, а для Geely Coolray отдача увеличена до 177 «лошадей» — это если брать китайские и белорусские специ­фикации. В России же мощность снижена до стандартных «налоговых» 150 сил, и это отража­ется на паспортной динамике: разгон до сотни вырос с 7,9 до 8,4 секунды. Примеча­тельно, что сертифи­цирован мотор под бензин АИ-92 — на лючке бензобака есть соответ­ствующая маркировка. Но много ли найдётся тех, кто решится ей следовать, вопрос открытый. Мы вот не отважились: мало ли...

Ведь именно с надёжностью в случае Кулрея возникает наибольшее количе­ство вопросов. Двигателю нет и двух лет, платформа совсем свежая, а трансмиссия — и вовсе тёмная лошадка. Семиступен­чатый «робот» с двумя «мокрыми» сцепле­ниями разработан собствен­ными силами Geely с использо­ванием зарубежных компонентов — например, от компании LuK, но пред­сказать его живу­честь сейчас не возьмётся ни один оракул. Превратится ли дерзкий кроссовер в металло­лом через 100–200–300 тысяч кило­метров, или же останется автомо­билем? Понятия не имеем. Но сейчас он — точно автомобиль.

Езда

Согласитесь, до этого момента рассказ вполне соответ­ствовал усреднённой китайской машине последних лет. Неплохой дизайн, интересные электронные фишки, нарядный салон, хороший второй ряд, плохой багажник, смешные просчёты по эргоно­мике… В той или иной степени всё это можно сказать про современ­ные Chery, Changan и хоть тот же Geely Atlas, который был у нас на тесте в прошлом году. В статике всё сносно, плюсы более-менее уравно­веши­ваются минусами — но как только дело доходит до езды, всякий «китаец» выкиды­вает что-то такое, что лишает смысла все дальнейшие разговоры. Так было всегда, но теперь времена изменились. Потому что Geely Coolray и правда неплохо едет!

Нет, и вполовину не так дерзко, как выглядит: рявкнуть выхлопом, обдать преследо­вателей пылью и скрыться за горизонтом — это не про него. Да и рявкать трёхцилин­дровый моторчик совсем не умеет. Жужжит он откровенно блёкло, но дело своё знает — тянет уверенно, не скисает после 120 километров в час и почти не досаждает «нечётными» вибрациями.

Трансмиссия тоже обучена манерам: в большинстве случаев «робот» действует логично и без рывков, хотя скоро­стрель­ности DSG тут, пожалуй, не сыскать. Характер ближе к аналогичным коробкам, которые ставятся на Hyundai и Kia — меньше суеты, больше заботы о сцеплениях. А в целом инструкция по эксплу­атации довольно проста: на свободе катаемся в спортивном режиме, по пробкам ползаем в обычном, «эко» не трогаем никогда. И будет вам счастье.

Но не драйверское, нет. В поворотах Coolray точен и понятен, крены далеки от неприличных — только вот активную езду «китаец» совсем не воз­награж­дает. Он довольно рано поскаль­зы­вается передними колёсами и безопасно, но уныло сползает на внешнюю траекторию — и что-то подсказы­вает, что замена «липучки» Nokian на более цепкое «лето» на баланс особо не повлияет. Ведь в целом манеры Geely очень похожи на XC40, а генетика — штука сильная. Ей же, видимо, объясня­ется и странное, неесте­ственное усилие на руле — хотя сама рейка тут покороче, и вращать «баранку» приходится на меньшие углы.

Впрочем, сносно поворачивающих «китайцев» мы уже видели — например, тот же Chery Tiggo 4, который не стесняется за это требовать оплату вашими костями и зубами. Комфортных машин из Поднебесной — пруд пруди, но каждая из них, включая Geely Atlas, управ­ляется не лучше подтаяв­шего желе. А Coolray действи­тельно адекватно сбалан­сирован, и именно в этом заключается главное открове­ние теста.

Шасси здесь довольно плотное, но Geely не позволяет себе жёстких ударов — даже оголённые швы на Третьем транспорт­ном, способные заставить кого угодно потерять лицо, он умудря­ется передавать в салон скруглён­ными и не такими болезнен­ными. Да и вообще, с энерго­ёмкостью здесь полный порядок — притом, что тестовый экзем­пляр стоит на крупных 18-дюймовых дисках. В целом характер Кулрея напоминает Kia Seltos, но запаса прочности у него побольше, а внимания к мелочам поменьше. Кто бы мог такое ожидать от китайского автомобиля?

Должен, ну должен же здесь быть хоть один крупный косяк, который разрушил бы общую картину! Может, шумо­изоляция? Нет, с ней всё тоже нормально! Не превос­ходно, как у Skoda Karoq, но прием­лемо. Как у того же Селтоса — основную партию играют шины, и гул от них точно не назвать раздража­ющим. Но сколько же стоит вся эта радость?

Оснащение

В комплектациях Geely Coolray не разгуляться: формально их три, а факти­чески две с поло­виной. Выбор двигателя и транс­миссии не преду­смотрен вовсе, а прайс-лист начинается сразу с громкого слова Лакшери — так называется самая скромная на данный момент версия, за которую просят 1 289 999 рублей.

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Оснащение тут далеко не бедное: есть электро­ручник, большая мульти­медийка, как на тестовой машине, кожзам на передней панели и дверях (сиденья, правда, тканевые и с механиче­скими регули­ровками), панорамная крыша, климат-контроль, полный набор подогревов, бесключевой доступ, задние парк­троники и камера заднего вида, круиз-контроль, четыре подушки безопас­ности и автомати­ческий режим всех стекло­подъёмников.

Следующая версия называется Флагшип, и отдать за неё придётся 1 449 999 рублей. Оснащение фактически копирует то, которое вы видите на фото­графиях: полностью свето­диодные фары (у Лакшери — галоген), круговой обзор, передние парктроники, искус­ственная кожа на сиденьях, авто­парковщик, система контроля мёртвых зон, цифровая приборка, фоновая подсветка салона, чёрный потолок, шторки безопасности — и, конечно же, красная отделка салона.

Ещё 50 тысяч рублей сверху — и вы обладатель самой топовой версии Флагшип Спорт. Отличия мини­мальны: зеркала «под карбон», двух­цветная окраска кузова, заднее антикрыло с гордой литерой «S» — автозамена пред­лагает написать «Ы», и в этом есть опреде­лённый смысл. А вот надо ли доплачи­вать за такие цацки, мы не уверены. Давайте лучше посмотрим, где находится Geely Coolray относительно конкурентов.

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/kiaseltosforrussia/">Kia Seltos</a></h3> Главный соперник Кулрея — неоднократно помянутый здесь Селтос, тоже делающий ставку на современные примочки и молодёжный имидж. Салон у Kia подешевле, мультимедийка покруче, а эргономика почти безупречна. Едут оба кроссовера похоже, а вот по гибкости комплектаций Seltos уходит в отрыв. Два атмосферных мотора на 121 и 149 л.с., 177-сильная «турбочетвёрка», выбор из механики, автомата и вариатора, передний и полный привод — и бешеный разброс цен от <nobr>1 119 900</nobr> до <nobr>1 999 900</nobr> рублей. Coolray попадает примерно в середину этого диапазона, и если сравнивать оснащение сопоставимых по цене версий, то оно у Geely и Kia будет примерно одинаковым. Иными словами, если вам не нужен полноприводный Seltos «в максималке», есть смысл рассмотреть и «китайца»
<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/skodakaroqforrussiafirsttest/">Skoda Karoq</a></h3> Вместительный, практичный и неожиданно плавный на ходу, кроссовер Skoda продвигается на российском рынке под слоганом «Особенный путь». Что ж, пути у Карока и Кулрея пока похожи — например, оба лишены полного привода. Только у чешского кроссовера он со временем появится, а вот китайскому не положен конструктивно. Мотор и коробку пока выбирать тоже нельзя — доступна только связка 150-сильного турбомотора 1.4 и восьмиступенчатого автомата. Комплектаций доступно три: от 1 387 000 до 1 673 000 рублей, но с учётом опций цену можно загнать за 1,8 миллиона, при этом не получив какого-то космического оснащения
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Kia Seltos

Главный соперник Кулрея — неоднократно помянутый здесь Селтос, тоже делающий ставку на современные примочки и молодёжный имидж. Салон у Kia подешевле, мультимедийка покруче, а эргономика почти безупречна. Едут оба кроссовера похоже, а вот по гибкости комплектаций Seltos уходит в отрыв. Два атмосферных мотора на 121 и 149 л.с., 177-сильная «турбочетвёрка», выбор из механики, автомата и вариатора, передний и полный привод — и бешеный разброс цен от 1 119 900 до 1 999 900 рублей. Coolray попадает примерно в середину этого диапазона, и если сравнивать оснащение сопоставимых по цене версий, то оно у Geely и Kia будет примерно одинаковым. Иными словами, если вам не нужен полноприводный Seltos «в максималке», есть смысл рассмотреть и «китайца»

Вывод

Итак, Geely Coolray стоит примерно столько же, сколько и ближайшие конкуренты, — и в других обстоятель­ствах мы бы признали это слишком оптими­стичным подходом для китайского авто­мобиля. Но штука состоит в том, что объективно требовать дисконта тут не за что! У этого кроссовера яркая внеш­ность, едва ли не лучший в классе салон и более чем адекватные ездовые повадки. Да, он не самый практичный, а несколько эргономи­ческих просчётов чуть смазывают впечат­ление от интерьера, но скажите: какой бюджетник нынче не без греха? И главное здесь то, что тяжесть этих грехов — нет, даже грешков — не больше, чем у конку­рентов.

Да, Кулрей — это всё ещё китайский автомобиль. К тому же оснащённый маленьким турбо­мотором и потенци­ально капризным «роботом». И мы соврём, если скажем, что это не может и не должно вызывать опреде­лённый скепсис. С другой стороны, Geely Atlas прямо сейчас является самым популярным «китайцем» на россий­ском рынке и мало-помалу завоёвы­вает репутацию — не только для себя, но и для бренда в целом. Вполне возможно, что это поможет и его младшему родствен­нику. Тем более, что как автомобиль Coolray намного, намного лучше.

Характеристики Geely Coolray I

  • Комплектация

    1.5 AMT (150 л.с.)

  • Двигатель

    1.5 / 150 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Роботизированная

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    5.7

  • Разгон до 100 км/ч

    8.4

  • Цена, ₽

    1 449 999
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Готовы купить Coolray или конкурентам всё же больше веры? 

Geely Coolray на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
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