Теорема доказана: подробный тест Geely Coolray
Михаил Конончук
Математика — штука упрямая и безжалостная. Стоило мне на примере Chery Tiggo 4 озвучить теорему о бесконечных китайцах, которые рано или поздно сумеют сделать нормальный автомобиль, как подоспело и доказательство. Да, эта машина выпущена другой компанией, разработана при активном участии Volvo, а собирается вообще в Белоруссии. Но факт остаётся фактом: Geely Coolray — первый китайский автомобиль, который не вызывает испанского стыда.
- Дорогой и приятный салон
- Достойная динамика и неплохое шасси
- Отсутствие серьёзных недостатков
- Крохотный багажник
- Просчёты в эргономике
- Слишком кричащая внешность
Не то чтобы этого нельзя было предположить: покупая Volvo десять лет назад, основатель Geely Ли Шуфу прельщался не столько бизнес-потенциалом небольшой скандинавской компании, сколько её инженерными компетенциями. И если бы даже шведам не удалось научить китайцев делать машины, впору было бы признать, что «проклятое место» — это не только Тольятти, но и Поднебесная. Кажется, обошлось.
Главное — пережить первые минуты изучения этой штуковины. Агрессивный обвес с «карбоновым» сплиттером спереди и «раллийным» антикрылом на крышке багажника, четыре выпускных патрубка при трёх (!) цилиндрах под капотом, красные суппорты — неужели Coolray по пути к дилерам проехал через Южнопортовый рынок? Ещё и кривой официальный сайт вещает странные штуки вроде этой: «Новый логотип вдохновлён идеей “Истинного Я” и подчёркивает “безграничные возможности” бренда». Прямо так и написано!
Что же, давайте проявим немного снисхождения. Со своим сайтом марка Geely как-нибудь разберётся, а карикатурный обвес наверняка приглянется молодёжной аудитории: правда, чем не Audi RS Q3 на минималках? На роль семейного автомобиля Coolray всё равно годится не очень, но об этом ниже. А пока обратим внимание, что сам по себе дизайн вышел ладным, а в деталях вроде сложной пластики боковин с острыми гранями выштамповок — даже интересным. И выясним, чем ещё интересна топовая версия Флагшип Спорт (ага, кириллицей) за 1 499 999 рублей.
Интерьер
В последнее время китайцы изрядно поднаторели в этом вопросе, и новый Geely только развивает тенденцию. Да как! Мы имеем дело с прямым конкурентом новых героев рынка вроде Kia Seltos и Skoda Karoq, но салон Кулрея легко переигрывает и их, и некоторые кроссоверы из старшего сегмента, за которые придётся отдать на полмиллиона-миллион больше! «Китаец» радует небанальной архитектурой (окей, местами имитирующей Porsche) и невиданным в этом классе вниманием к деталям. Чего стоит хотя бы фирменный орнамент в виде стилизованной буквы «G», который украшает «пищалки» в уголках дверей, подрулевые рычажки, резиновые коврики в нишах и так далее.
А подбор материалов — и вовсе царский для автомобиля, продающегося за нынешние полтора миллиона рублей. Обилие уместной «серебрянки» (лучше, чем модный «рояльный лак»), контрастный кожзам по всему салону, а главное — мягко здесь практически везде: и на передней панели, и в верхней части дверных карт. Даже задних, на которых все вечно экономят!
Добавьте к этому фоновую подсветку, которая ночью проступает прямо сквозь серебристые накладки, аккуратную и крепкую сборку — и получите обстановку, которую не назовёшь простенькой или бюджетной. Даже имея серьёзные предубеждения относительно «китайцев», как в моём случае. Впрочем, и без предубеждений нельзя не заметить несколько эргономических косяков.
Практичность
Редкий отец большого семейства станет расхаживать в рэперских штанах-трубах и с салатовой шевелюрой, да и за трудягами, рассекающими на условных Ларгусах, подобного не замечено. Вот и неформальный «прикид» Geely Coolray полностью соответствует его сути: грузовые возможности тут сильно ограничены, а с пассажирскими всё в порядке. Ну, чтобы можно было отправиться куда-нибудь компанией налегке и благостно там затусить.
Техника и надёжность
Вам, должно быть, интересно, что же здесь китайского, а что — шведского. Скажем так: маркетинг точно китайский. Взять, например, модульную платформу CMA, на которой построены кроссовер Volvo XC40 и вся линейка Lynk&Co —отдельного бренда Geely для миллениалов. Эта «тележка», согласно официальным речам, была разработана совместно скандинавами и азиатами — а уж более свежая архитектура BMA, на которой базируется наш Coolray, и вовсе целиком придумана в Поднебесной. Но… c использованием экспертизы Volvo. Как хотите, так и понимайте.
Мы же оставим за скобками тот факт, что продажи одного XC40 находятся на том же уровне, что и всех пяти моделей Lynk&Co вместе взятых — примерно по 130 тысяч машин ежегодно — и сконцентрируемся на технике. Архитектурно и идеологически «чисто китайская» BMA очень похожа на «китайско-шведскую» CMA — разве что вместо задней многорычажки тут используется полузависимая балка, а размер колёсной базы варьируется от 2500 до 2700 миллиметров. CMA рассчитана на диапазон от 2650 до 2850 мм, но архитектура переднего «МакФерсона» и, например, панелей пола здесь практически такая же. Иными словами, BMA — это та же CMA, только попроще и подешевле.
Под капотом — безальтернативный трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра, который с конца 2018 года ставится на европейские версии XC40. Правда, здесь есть небольшая игра в форсировку: у Volvo этот агрегат развивает 156 лошадиных сил, а для Geely Coolray отдача увеличена до 177 «лошадей» — это если брать китайские и белорусские спецификации. В России же мощность снижена до стандартных «налоговых» 150 сил, и это отражается на паспортной динамике: разгон до сотни вырос с 7,9 до 8,4 секунды. Примечательно, что сертифицирован мотор под бензин
Ведь именно с надёжностью в случае Кулрея возникает наибольшее количество вопросов. Двигателю нет и двух лет, платформа совсем свежая, а трансмиссия — и вовсе тёмная лошадка. Семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями разработан собственными силами Geely с использованием зарубежных компонентов — например, от компании LuK, но предсказать его живучесть сейчас не возьмётся ни один оракул. Превратится ли дерзкий кроссовер в металлолом через 100–200–300 тысяч километров, или же останется автомобилем? Понятия не имеем. Но сейчас он — точно автомобиль.
Езда
Согласитесь, до этого момента рассказ вполне соответствовал усреднённой китайской машине последних лет. Неплохой дизайн, интересные электронные фишки, нарядный салон, хороший второй ряд, плохой багажник, смешные просчёты по эргономике… В той или иной степени всё это можно сказать про современные Chery, Changan и хоть тот же Geely Atlas, который был у нас на тесте в прошлом году. В статике всё сносно, плюсы более-менее уравновешиваются минусами — но как только дело доходит до езды, всякий «китаец» выкидывает что-то такое, что лишает смысла все дальнейшие разговоры. Так было всегда, но теперь времена изменились. Потому что Geely Coolray и правда неплохо едет!
Нет, и вполовину не так дерзко, как выглядит: рявкнуть выхлопом, обдать преследователей пылью и скрыться за горизонтом — это не про него. Да и рявкать трёхцилиндровый моторчик совсем не умеет. Жужжит он откровенно блёкло, но дело своё знает — тянет уверенно, не скисает после 120 километров в час и почти не досаждает «нечётными» вибрациями.
Трансмиссия тоже обучена манерам: в большинстве случаев «робот» действует логично и без рывков, хотя скорострельности DSG тут, пожалуй, не сыскать. Характер ближе к аналогичным коробкам, которые ставятся на Hyundai и Kia — меньше суеты, больше заботы о сцеплениях. А в целом инструкция по эксплуатации довольно проста: на свободе катаемся в спортивном режиме, по пробкам ползаем в обычном, «эко» не трогаем никогда. И будет вам счастье.
Но не драйверское, нет. В поворотах Coolray точен и понятен, крены далеки от неприличных — только вот активную езду «китаец» совсем не вознаграждает. Он довольно рано поскальзывается передними колёсами и безопасно, но уныло сползает на внешнюю траекторию — и что-то подсказывает, что замена «липучки» Nokian на более цепкое «лето» на баланс особо не повлияет. Ведь в целом манеры Geely очень похожи на XC40, а генетика — штука сильная. Ей же, видимо, объясняется и странное, неестественное усилие на руле — хотя сама рейка тут покороче, и вращать «баранку» приходится на меньшие углы.
Впрочем, сносно поворачивающих «китайцев» мы уже видели — например, тот же Chery Tiggo 4, который не стесняется за это требовать оплату вашими костями и зубами. Комфортных машин из Поднебесной — пруд пруди, но каждая из них, включая Geely Atlas, управляется не лучше подтаявшего желе. А Coolray действительно адекватно сбалансирован, и именно в этом заключается главное откровение теста.
Шасси здесь довольно плотное, но Geely не позволяет себе жёстких ударов — даже оголённые швы на Третьем транспортном, способные заставить кого угодно потерять лицо, он умудряется передавать в салон скруглёнными и не такими болезненными. Да и вообще, с энергоёмкостью здесь полный порядок — притом, что тестовый экземпляр стоит на крупных 18-дюймовых дисках. В целом характер Кулрея напоминает Kia Seltos, но запаса прочности у него побольше, а внимания к мелочам поменьше. Кто бы мог такое ожидать от китайского автомобиля?
Должен, ну должен же здесь быть хоть один крупный косяк, который разрушил бы общую картину! Может, шумоизоляция? Нет, с ней всё тоже нормально! Не превосходно, как у Skoda Karoq, но приемлемо. Как у того же Селтоса — основную партию играют шины, и гул от них точно не назвать раздражающим. Но сколько же стоит вся эта радость?
Оснащение
В комплектациях Geely Coolray не разгуляться: формально их три, а фактически две с половиной. Выбор двигателя и трансмиссии не предусмотрен вовсе, а прайс-лист начинается сразу с громкого слова Лакшери — так называется самая скромная на данный момент версия, за которую просят 1 289 999 рублей.
Оснащение тут далеко не бедное: есть электроручник, большая мультимедийка, как на тестовой машине, кожзам на передней панели и дверях (сиденья, правда, тканевые и с механическими регулировками), панорамная крыша, климат-контроль, полный набор подогревов, бесключевой доступ, задние парктроники и камера заднего вида, круиз-контроль, четыре подушки безопасности и автоматический режим всех стеклоподъёмников.
Следующая версия называется Флагшип, и отдать за неё придётся 1 449 999 рублей. Оснащение фактически копирует то, которое вы видите на фотографиях: полностью светодиодные фары (у Лакшери — галоген), круговой обзор, передние парктроники, искусственная кожа на сиденьях, автопарковщик, система контроля мёртвых зон, цифровая приборка, фоновая подсветка салона, чёрный потолок, шторки безопасности — и, конечно же, красная отделка салона.
Ещё 50 тысяч рублей сверху — и вы обладатель самой топовой версии Флагшип Спорт. Отличия минимальны: зеркала «под карбон», двухцветная окраска кузова, заднее антикрыло с гордой литерой «S» — автозамена предлагает написать «Ы», и в этом есть определённый смысл. А вот надо ли доплачивать за такие цацки, мы не уверены. Давайте лучше посмотрим, где находится Geely Coolray относительно конкурентов.
Конкуренты
Вывод
Итак, Geely Coolray стоит примерно столько же, сколько и ближайшие конкуренты, — и в других обстоятельствах мы бы признали это слишком оптимистичным подходом для китайского автомобиля. Но штука состоит в том, что объективно требовать дисконта тут не за что! У этого кроссовера яркая внешность, едва ли не лучший в классе салон и более чем адекватные ездовые повадки. Да, он не самый практичный, а несколько эргономических просчётов чуть смазывают впечатление от интерьера, но скажите: какой бюджетник нынче не без греха? И главное здесь то, что тяжесть этих грехов — нет, даже грешков — не больше, чем у конкурентов.
Да, Кулрей — это всё ещё китайский автомобиль. К тому же оснащённый маленьким турбомотором и потенциально капризным «роботом». И мы соврём, если скажем, что это не может и не должно вызывать определённый скепсис. С другой стороны, Geely Atlas прямо сейчас является самым популярным «китайцем» на российском рынке и мало-помалу завоёвывает репутацию — не только для себя, но и для бренда в целом. Вполне возможно, что это поможет и его младшему родственнику. Тем более, что как автомобиль Coolray намного, намного лучше.
Комплектация1.5 AMT (150 л.с.)
Двигатель1.5 / 150 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива5.7
Разгон до 100 км/ч8.4
Цена, ₽1 449 999