Теорема доказана: подробный тест Geely Coolray

Не то чтобы этого нельзя было предположить: покупая Volvo десять лет назад, основатель Geely Ли Шуфу прельщался не столько бизнес-потенциалом небольшой сканди­навской компании, сколько её инженерными компе­тенциями. И если бы даже шведам не удалось научить китайцев делать машины, впору было бы признать, что «проклятое место» — это не только Тольятти, но и Поднебесная. Кажется, обошлось.

Главное — пережить первые минуты изучения этой штуковины. Агрес­сивный обвес с «карбо­новым» сплиттером спереди и «раллийным» антикрылом на крышке багажника, четыре выпускных патрубка при трёх (!) цилиндрах под капотом, красные суппорты — неужели Coolray по пути к дилерам проехал через Южно­портовый рынок? Ещё и кривой офици­альный сайт вещает странные штуки вроде этой: «Новый логотип вдох­новлён идеей “Истинного Я” и под­чёрки­вает “безграничные возмож­ности” бренда». Прямо так и написано!