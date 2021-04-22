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Смотрите не обсмотритесь! Старый Porsche, от которого захватывает дух: фотопост

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Василий Кириллов

В 1970-х на американских гоночных трассах блистали гоночные Porsche RSR — в белой ливрее с красно-синими полосами. Это была фирменная цветовая схема команды Brumos Porsche, которая провела свою последнюю гонку в 2013 году, но золотое время у коллектива пришлось именно на 1970-е: тогда их RSR два сезона подряд побеждал в гонке «24 часа Дайтоны». 

Чтобы выразить своё почтение былым спортивным достижениям, безымянный американский петролхэд построил себе реплику того самого Porsche. И она настолько прекрасна, что нам даже нечего больше сказать. Кажется, её можно было бы сфото­графировать на пепельницу — и всё равно было бы хорошо. Смотрите!


Фотографии: Aaron Brimhall

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