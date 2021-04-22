Смотрите не обсмотритесь! Старый Porsche, от которого захватывает дух: фотопост

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Потрясающий Porsche от Singer на улицах Токио. Фотопост
Буржуазия: самые дорогие автомобили, которые выпускают в России
Василий Кириллов
В 1970-х на американских гоночных трассах блистали гоночные Porsche RSR — в белой ливрее с красно-синими полосами. Это была фирменная цветовая схема команды Brumos Porsche, которая провела свою последнюю гонку в 2013 году, но золотое время у коллектива пришлось именно на
Чтобы выразить своё почтение былым спортивным достижениям, безымянный американский петролхэд построил себе реплику того самого Porsche. И она настолько прекрасна, что нам даже нечего больше сказать. Кажется, её можно было бы сфотографировать на пепельницу — и всё равно было бы хорошо. Смотрите!