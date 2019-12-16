El Camino и другие: семь самых необычных пикапов на Авто.ру
Константин Новацкий
Польза или стиль? Вещи или люди? На дачу или в ночной клуб? Расслабьтесь! Мы нашли для вас несколько машин, которые совместили в себе всё вышесказанное. При этом они не универсалы, а пикапы или юты. У них запоминающаяся внешность, вместительные багажники и о-о-очень крутые имена. А ещё — их прямо сейчас продают на Авто.ру.
El Camino
Что за имя, что за машина! Крылья, косые стойки, выгнутое лобовое стекло — эффектные шестидесятые! Конкретно на этом юте мы успели поездить и даже сняли о нём целый фильм. Он доступен по этой ссылке, а машина — перед вами. Это пикап первого поколения и, что особенно ценно, первого года выпуска. Под капотом — 5,7-литровый V8 мощностью 335 лошадей. Нравится?
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И присмотритесь к другим на Авто.ру
Chevrolet SSR
Буквы SSR в данном случае — сокращение от Super Sport Roadster. При этом речь идёт о пикапе-кабриолете в стиле классических ютов. Как вам смешение стольких форм-факторов в одной машине? SSR со складным жёстким верхом появился в 2003 году, но век модели оказался коротким: не прошло и трёх лет, как Chevrolet закончила с производством идейного наследника El Camino, выпустив при этом больше 24 тысяч машин. И на него мы тоже сняли обзор!
Этот экземпляр хранит под капотом «базовый» 5,3-литровый восьмицилиндровый мотор Vortec мощностью 300 сил. По официальным замерам динамика таких версий SSR была неслабой: 7,7 секунды до 100 километров в час. Позже модель получила уже шестилитровый агрегат от Corvette на 390 и 400 сил. Последний вариант появился незадолго до схода SSR с конвейера.
Этот Chevrolet на Авто.ру
На выбор — ещё несколько родстер-пикапов
Ford Ranchero
Если на стороне «Эль-Камино» крутое и (спасибо синематографу) культовое имя, то за Ranchero — статус самого первого. Пикап-ют от Ford появился в 1957-м, на пару лет обогнав грузопассажирский Chevrolet. Из интересных особенностей «Форда» — необыкновенная изменчивость модели: за 22 года производства «Ранчеро» успел сменить семь поколений и примерить несколько платформ от разных моделей Ford. Конкретно этот экземпляр на Авто.ру — шестой генерации, построенный на «тележке» купе Ford Torino. Как вам такой заменитель El Camino?
Этот Ford Ranchero на Авто.ру
Ещё несколько классических «Ранчеро» собраны здесь
Hummer H2 SUT
Несмотря на то, что за прозвищем «Бэби-Хаммер» скрывается пятиметровая четырёхтонная махина высотой с носорога, багажник пикап-версии SUT (Sport Utility Truck) и впрямь вышел детским. Какой там Ford F150 с его длиннющим грузовым отсеком! За откидным бортом прячутся 80 сантиметров полезного пространства — даже холодильник не влезет. Однако в клёвой внешности такому H2 не откажешь. На фоне обычных Hummer грузопассажирская вариация кажется чуть ли не тюнинг-проектом, но при этом выпускалась серийно!
Как вам этот H2 SUT?
Больше Хаммер-пикапов собраны здесь
Cadillac Escalade EXT
Рецепт приготовления пикапа из внедорожника в случае с Cadillac был схожим: «большому» Escalade ESV срезали часть крыши, а пространство за задними креслами превратили в открытый грузовой модуль с защитным композитным кунгом. Правда, в отличие от Hummer, и объём, и размеры багажника в данном случае большие: 1165 литров и 1,6 метра в длину! К тому же полноприводную версию EXT снабжали топовым шестилитровым мотором V8 LQ мощностью 345 сил — в этой машине стоит именно такой.
Оцените этот EXT
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Subaru Baja
Редкая штучка! Внедорожный концепт-кар с большим багажником и фарами-люстрами Subaru показала в 2000 году и сразу собрала толпу заинтересованных. Серийная машина на платформе Legacy/Outback появилась через пару лет и нацелилась на рынки США и Канады. Однако за четыре года продаж японцам удалось реализовать немногим больше 30 тысяч машин. А в наших краях полноприводные Baja — вообще редкость. Например, этот ют успел пройти несколько этапов восстановления и доработок. По словам владельца, машина в отличном состоянии и не требует вложений. А в качестве бонуса 2,5-литровый оппозитный мотор «Бахи» заменён агрегатом покрупнее, и теперь под капотом — три литра рабочего объёма, но со 165 лошадиными силами в ПТС.
Эта Subaru Baja на Авто.ру
Несмотря на редкость модели, мы нашли другие Baja. Смотрите
ИЖ-2717
Как насчёт чего-то покруче? В данном случае речь — про пикап ИЖ-2717 конца девяностых. В заводской версии это была грузопассажирская вариация хэтчбека «Ода» грузоподъёмностью 700 килограммов. Но конкретная машина — самый настоящий спасатель. Вместо колёс установлены гусеничные модули, на крыше закреплена спасательная доска, а из дополнительного оборудования имеются весло, громкоговоритель, багор и пара аквалангов. Неплохая комплектация изначально простенького российского пикапа. Есть желающие приобрести?