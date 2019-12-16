El Camino и другие: семь самых необычных пикапов на Авто.ру

Буквы SSR в данном случае — сокращение от Super Sport Roadster. При этом речь идёт о пикапе-кабриолете в стиле классических ютов. Как вам смешение стольких форм-факторов в одной машине? SSR со складным жёстким верхом появился в 2003 году, но век модели оказался коротким: не прошло и трёх лет, как Chevrolet закончила с производством идейного наследника El Camino, выпустив при этом больше 24 тысяч машин. И на него мы тоже сняли обзор!

Этот экземпляр хранит под капотом «базовый» 5,3-литровый восьмицилиндровый мотор Vortec мощностью 300 сил. По официальным замерам динамика таких версий SSR была неслабой: 7,7 секунды до 100 километров в час. Позже модель получила уже шестилитровый агрегат от Corvette на 390 и 400 сил. Последний вариант появился незадолго до схода SSR с конвейера.

Этот Chevrolet на Авто.ру

На выбор — ещё несколько родстер-пикапов