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Внедорожные дома на колёсах, которые можно купить в России

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Константин Новацкий

На чём лучше всего поехать за туманом и запахом тайги? Конечно, на тюнинго­ванных внедорож­никах, в которых можно ещё и пере­ночевать. Впрочем, в этой подборке вы найдёте не только дома, но и офисы, гаражи и даже сауны на колёсах. Бонус — все эти чудо-машины можно купить на Авто.ру прямо сейчас!

УАЗ с каютой

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Перед нами — относительно свежий вариант внедорожного кемпера на базе модели Профи. «Жилыми» ульянов­ские машины делает компания Camper33 из Влади­мира, возводя на раме пассажир­ский модуль с надстройкой. И внутри таких «уазиков» можно найти полный набор туриста — от вещевого шкафа до стильной кухни, санузла и двух кроватей: одно- и двухместной.

Между жилым и водительским отсеками есть дверь, так что пере­мещаться внутри машины можно не выходя наружу. А во время движения (кемпер оснащён стандартным 150-сильным мотором ZMZ-Pro) сзади могут безопасно находиться три человека — для каждого есть место и свой ремень безопас­ности. И всё бы хорошо, но цена машины если не кусается, то больно царапает кошелёк: с учётом доработок и превращений исходный УАЗ-Профи дорожает в три с лишним раза. Впрочем, и объём выпуска таких автодомов не назвать массовым: заявки на постройку компания принимает индивидуально.

КамАЗ с офисом

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Этот, снятый с армейской консервации КамАЗ уже давно не просто вахтовка на полно­приводном шасси, построенная для нужд суровой службы. Закрытый кунг грузовика может удивить и даже огорчить тех, кто со вкусом обставлял свои дачные домики. Внутри — погонные метры дерева, массивный стол на случай важных пере­говоров и пара мягких кожаных диванов по бокам. Кроме того, со стороны водитель­ского отсека нашлось достаточно места для кухонного модуля с ящичками, полками, столешницей и телевизором!

За настроение внутри кунга отвечает аудио­система, а за тепло — смонтиро­ванная в углу печь-автономка с дымоходом. Что касается мест для отдыха, то, если пассажиры КамАЗа не разместятся в заднем модуле, одного из них можно отселить в кабину со спальным отсеком.

Привод чудо-КамАЗа, как водится, полный (6×6), состояние близко к идеалу, а пробег с учётом возраста и долгого хранения невелик — всего 15 000 километров. При этом не столь высока и цена. Присмотритесь: может, ради такого пере­движного домика стоит отложить покупку компактного кроссовера?

ЗиЛ с сауной

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Если дом на колёсах как явление уже сложно считать экзотикой, то авто­мобиль-баня по-прежнему вызывает дикий восторг. Только пред­ставьте: вдали от цивили­зации в вашем распоря­жении есть не просто пара кроватей и печка-буржуйка, а настоящая парилка — с камнями, веником и деревянными лежаками!

Как правило, мобильные бани умельцы строят внутри металли­ческих фургонов-кунгов, помещённых на шасси списанных ЗиЛ-131. И на Авто.ру есть несколько доступных вариантов. Для скромных любителей попариться на природе подойдёт внешне незаметный грузовик зелёного цвета с новенькой баней и душем внутри. Такой ЗиЛ несложно принять за обычную вахтовку. А вот другой автомобиль буквально рекламирует собственное содер­жимое: помимо стильного внешнего оформ­ления под деревянную баню вы получите удобную комнату отдыха с мягкими банкетками, а также раздевалку и некое подобие музыкаль­ной системы с колонками. 

ЗиЛ с садовой лавкой

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Что? Ага! Внутри громадного, оформленного вагонкой жилого отсека этого старинного «капотника» установ­лена обычная уличная лавка. И, честно сказать, другого такого оформ­ления простран­ства мы не припомним. Аскетизм и чистота кунга навевают ассоциации с дзен-буддизмом, и в этом смысле полно­приводный грузовик из Кондрово (Калужская область) идеально попадает в нашу подборку крутых автодомов.

Помимо лавочки для двоих внутри установлена авто­номная дровяная печь, так что замёрзнуть, сидя в тишине и глядя в форточку, не получится даже в лютый мороз. Со слов хозяина, кузов допол­нительно утеплён листами пенополи­стирола. А для посиделок можно захватить с собой горячи­тельные напитки и плед. В общем, присмотритесь!

ЗиЛ для тусовок в любой точке страны

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А вот — ЗиЛ совсем другого рода. Во-первых, дикий кемпер с просторов Авто.ру на 18 лет моложе «старичка» с лавочкой, а во-вторых, каждый метр обитаемого простран­ства оформлен и отделан с шиком. Деревянной обивке здесь предпочли кожу и полиро­ванный металл, а само пространство решено в духе роскошных лимузинов: диваны, подушки и атмосферная подсветка по периметру. При этом далеко не каждый пафосный стретч или пати-бас может похвастаться бронёй, защищающей пассажиров. А этот ЗиЛ — может!

Грузовик от КБ Смирнова построен на основе особого ЗиЛ-4972 (наследника знаменитого вездехода «Синяя птица»), и с защитой здесь порядок. Кабина защищена броне­стёклами, а кузов и двери — броне­листами. Внутри установ­лены комфортные сиденья от Hummer, климатическая установка Webasto, 400-литровая ёмкость для питьевой воды и система слежения за периметром на основе камер.

Mercedes-Benz Unimog с площадкой

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Удивитесь, но вездеходов Unimog с жилой надстройкой в России — несколько десятков! А большая часть с просторов Авто.ру настолько самобытна, что выбрать самый-самый стало непростой задачей. Но, кажется, этот громила годится для осмотра.

Внутри обитаемого кунга не встретить дизайнер­ских изысков или комфорта, сравни­мого с трёх­звёздными отелями, — всего-то мини-кухня, пара компактных диванов, кресла и кровать. Зато, благодаря морю внедорожных прибам­басов, всё это хозяйство с пассажирами способно пере­меститься практически в любую удалённую точку планеты. Длиннющий перечень техниче­ских улучшений Унимога состоит из двух десятков позиций, включая оборудо­вание для преодо­ления брода, централь­ную систему подкачки шин и мощные лебёдки на особый случай. А для тех, кто предпочитает охотиться верхом на квадроцикле или рыбачить на лодке, сзади есть массивная платформа размером три на три метра с надрамником. Чем не гараж или парковочная площадка?

Всё, что нужно, — запастись суммой, сопо­ставимой с ценой бизнес-седана, и придумать маршрут посложнее. Впрочем, их в России явно больше, чем тюнинго­ванных Унимогов.

Прицеп-дом с пандусом

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Если откидная площадка для хранения техники вам не подходит, можно присмотреться к настоящему гаражу на колёсах. Правда, эти колёса сами по себе никуда не поедут. Но если пристегнуть прицеп-дом из Екатерин­бурга к грузовику-дому, походный паззл сложится идеально.

Помимо собственно гаража для небольшой техники (например, квадро­цикла или снегохода) внутри двухосного прицепа имеется жилой модуль со складными кушетками, столом и кухонной зоной, а утеплённый кузов и обогре­ватель располагают к комфортной ночёвке на природе — только машину (или квадрик) придётся выгнать на улицу. И если 650 тысяч рублей для вас сумма несуще­ственная, то имеет смысл доукомп­лектовать любимый походный внедорожник допол­нительной комнатой-гаражом.

Кстати, что вы думаете насчёт дома на колёсах?

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