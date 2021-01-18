Внедорожные дома на колёсах, которые можно купить в России
Константин Новацкий
На чём лучше всего поехать за туманом и запахом тайги? Конечно, на тюнингованных внедорожниках, в которых можно ещё и переночевать. Впрочем, в этой подборке вы найдёте не только дома, но и офисы, гаражи и даже сауны на колёсах. Бонус — все эти чудо-машины можно купить на Авто.ру прямо сейчас!
УАЗ с каютой
Перед нами — относительно свежий вариант внедорожного кемпера на базе модели Профи. «Жилыми» ульяновские машины делает компания Camper33 из Владимира, возводя на раме пассажирский модуль с надстройкой. И внутри таких «уазиков» можно найти полный набор туриста — от вещевого шкафа до стильной кухни, санузла и двух кроватей: одно- и двухместной.
Между жилым и водительским отсеками есть дверь, так что перемещаться внутри машины можно не выходя наружу. А во время движения (кемпер оснащён стандартным 150-сильным мотором ZMZ-Pro) сзади могут безопасно находиться три человека — для каждого есть место и свой ремень безопасности. И всё бы хорошо, но цена машины если не кусается, то больно царапает кошелёк: с учётом доработок и превращений исходный УАЗ-Профи дорожает в три с лишним раза. Впрочем, и объём выпуска таких автодомов не назвать массовым: заявки на постройку компания принимает индивидуально.
КамАЗ с офисом
Этот, снятый с армейской консервации КамАЗ уже давно не просто вахтовка на полноприводном шасси, построенная для нужд суровой службы. Закрытый кунг грузовика может удивить и даже огорчить тех, кто со вкусом обставлял свои дачные домики. Внутри — погонные метры дерева, массивный стол на случай важных переговоров и пара мягких кожаных диванов по бокам. Кроме того, со стороны водительского отсека нашлось достаточно места для кухонного модуля с ящичками, полками, столешницей и телевизором!
За настроение внутри кунга отвечает аудиосистема, а за тепло — смонтированная в углу печь-автономка с дымоходом. Что касается мест для отдыха, то, если пассажиры КамАЗа не разместятся в заднем модуле, одного из них можно отселить в кабину со спальным отсеком.
Привод чудо-КамАЗа, как водится, полный (6×6), состояние близко к идеалу, а пробег с учётом возраста и долгого хранения невелик — всего 15 000 километров. При этом не столь высока и цена. Присмотритесь: может, ради такого передвижного домика стоит отложить покупку компактного кроссовера?
ЗиЛ с сауной
Если дом на колёсах как явление уже сложно считать экзотикой, то автомобиль-баня по-прежнему вызывает дикий восторг. Только представьте: вдали от цивилизации в вашем распоряжении есть не просто пара кроватей и печка-буржуйка, а настоящая парилка — с камнями, веником и деревянными лежаками!
Как правило, мобильные бани умельцы строят внутри металлических фургонов-кунгов, помещённых на шасси списанных ЗиЛ-131. И на Авто.ру есть несколько доступных вариантов. Для скромных любителей попариться на природе подойдёт внешне незаметный грузовик зелёного цвета с новенькой баней и душем внутри. Такой ЗиЛ несложно принять за обычную вахтовку. А вот другой автомобиль буквально рекламирует собственное содержимое: помимо стильного внешнего оформления под деревянную баню вы получите удобную комнату отдыха с мягкими банкетками, а также раздевалку и некое подобие музыкальной системы с колонками.
ЗиЛ с садовой лавкой
Что? Ага! Внутри громадного, оформленного вагонкой жилого отсека этого старинного «капотника» установлена обычная уличная лавка. И, честно сказать, другого такого оформления пространства мы не припомним. Аскетизм и чистота кунга навевают ассоциации с дзен-буддизмом, и в этом смысле полноприводный грузовик из Кондрово (Калужская область) идеально попадает в нашу подборку крутых автодомов.
Помимо лавочки для двоих внутри установлена автономная дровяная печь, так что замёрзнуть, сидя в тишине и глядя в форточку, не получится даже в лютый мороз. Со слов хозяина, кузов дополнительно утеплён листами пенополистирола. А для посиделок можно захватить с собой горячительные напитки и плед. В общем, присмотритесь!
ЗиЛ для тусовок в любой точке страны
А вот — ЗиЛ совсем другого рода. Во-первых, дикий кемпер с просторов Авто.ру на 18 лет моложе «старичка» с лавочкой, а во-вторых, каждый метр обитаемого пространства оформлен и отделан с шиком. Деревянной обивке здесь предпочли кожу и полированный металл, а само пространство решено в духе роскошных лимузинов: диваны, подушки и атмосферная подсветка по периметру. При этом далеко не каждый пафосный стретч или пати-бас может похвастаться бронёй, защищающей пассажиров. А этот ЗиЛ — может!
Грузовик от КБ Смирнова построен на основе особого ЗиЛ-4972 (наследника знаменитого вездехода «Синяя птица»), и с защитой здесь порядок. Кабина защищена бронестёклами, а кузов и двери — бронелистами. Внутри установлены комфортные сиденья от Hummer, климатическая установка Webasto, 400-литровая ёмкость для питьевой воды и система слежения за периметром на основе камер.
Mercedes-Benz Unimog с площадкой
Удивитесь, но вездеходов Unimog с жилой надстройкой в России — несколько десятков! А большая часть с просторов Авто.ру настолько самобытна, что выбрать самый-самый стало непростой задачей. Но, кажется, этот громила годится для осмотра.
Внутри обитаемого кунга не встретить дизайнерских изысков или комфорта, сравнимого с трёхзвёздными отелями, — всего-то мини-кухня, пара компактных диванов, кресла и кровать. Зато, благодаря морю внедорожных прибамбасов, всё это хозяйство с пассажирами способно переместиться практически в любую удалённую точку планеты. Длиннющий перечень технических улучшений Унимога состоит из двух десятков позиций, включая оборудование для преодоления брода, центральную систему подкачки шин и мощные лебёдки на особый случай. А для тех, кто предпочитает охотиться верхом на квадроцикле или рыбачить на лодке, сзади есть массивная платформа размером три на три метра с надрамником. Чем не гараж или парковочная площадка?
Всё, что нужно, — запастись суммой, сопоставимой с ценой бизнес-седана, и придумать маршрут посложнее. Впрочем, их в России явно больше, чем тюнингованных Унимогов.
Прицеп-дом с пандусом
Если откидная площадка для хранения техники вам не подходит, можно присмотреться к настоящему гаражу на колёсах. Правда, эти колёса сами по себе никуда не поедут. Но если пристегнуть прицеп-дом из Екатеринбурга к грузовику-дому, походный паззл сложится идеально.
Помимо собственно гаража для небольшой техники (например, квадроцикла или снегохода) внутри двухосного прицепа имеется жилой модуль со складными кушетками, столом и кухонной зоной, а утеплённый кузов и обогреватель располагают к комфортной ночёвке на природе — только машину (или квадрик) придётся выгнать на улицу. И если 650 тысяч рублей для вас сумма несущественная, то имеет смысл доукомплектовать любимый походный внедорожник дополнительной комнатой-гаражом.