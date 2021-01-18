Внедорожные дома на колёсах, которые можно купить в России

Перед нами — относительно свежий вариант внедорожного кемпера на базе модели Профи. «Жилыми» ульянов­ские машины делает компания Camper33 из Влади­мира, возводя на раме пассажир­ский модуль с надстройкой. И внутри таких «уазиков» можно найти полный набор туриста — от вещевого шкафа до стильной кухни, санузла и двух кроватей: одно- и двухместной.

Между жилым и водительским отсеками есть дверь, так что пере­мещаться внутри машины можно не выходя наружу. А во время движения (кемпер оснащён стандартным 150-сильным мотором ZMZ-Pro) сзади могут безопасно находиться три человека — для каждого есть место и свой ремень безопас­ности. И всё бы хорошо, но цена машины если не кусается, то больно царапает кошелёк: с учётом доработок и превращений исходный УАЗ-Профи дорожает в три с лишним раза. Впрочем, и объём выпуска таких автодомов не назвать массовым: заявки на постройку компания принимает индивидуально.