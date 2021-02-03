Из грязи — во Фрязино: крутые внедорожные автобусы
Константин Новацкий
Далеко не все населённые пункты России и остального мира связаны нитками асфальта. Порой, чтобы добраться из одного заброшенного уголка в другой, недостаточно электробуса или низкопольной маршрутки. Нужен транспорт посерьёзнее: с полным приводом, «понижайкой» и большим дорожным просветом. К счастью фанатов автомобильной дичи, подобные гибриды автобуса и полярного вездехода круты не только на ходу, но и внешне. Собрали для вас несколько крайне убедительных и вместительных гряземесов. Передавать за проезд не нужно — просто смотрите.
Mitsubishi Delica
В мире пассажирских автобусов 4,7-метровый вэн Delica, считай, микролитражка. Однако эта легендарная модель от Mitsubishi Motors задаёт правильный вектор сегодняшней подборке: она вместительная, она полноприводная, она тяготеет к оффроуду.
К слову, актуальная на сегодня «Делика» пятого поколения заигрывает с образом внедорожника уже по инерции: настоящими «проходимцами» были прошлые версии, в основе которых лежал рамный хребет пикапа Mitsubishi L200. А нынешняя линейка построена уже на платформе кроссовера Outlander.
C учётом рестайлинга и «подтяжки лица» прежний образ брутального мини-автобуса подтаял ещё сильнее. Так что для сравнения взгляните на брутальные Delica прежних поколений: от четвёртого и дальше — вглубь
КАвЗ «Садко»
Знакомый силуэт городского «капотника» Курганского автобусного завода в 2004 году было решено поднять на 30 сантиметров над землёй и водрузить на полноприводную основу внедорожника «Садко», который считался наследником легендарной газовской «Шишиги». Получившийся гибрид не выглядел Франкенштейном, а представлял собой нечто вроде городского «буса» на стероидах, способного ездить вне асфальта и грунтовых дорог, а также штурмовать косогоры.
Под капотом таких КАвЗов стояли отечественные моторы ЗМЗ в бензиновом и дизельном вариантах, полноприводная трансмиссия с неразрезными мостами была аналогична вездеходу
Есть ли такие КАвЗы на Авто.ру? Конечно — взгляните!
Mercedes-Benz Sprinter 4x4
От брутальных тандемов на базе советской классики — к автобусам-легендам, которые знает весь мир. По узнаваемости имя Sprinter по-прежнему соперничает с Gelandewagen или Unimog, а если добавить к названию приставку 4x4 Tourer, то комфортная немецкая маршрутка с высоким потолком превращается в опытного гряземеса, готового везти куда угодно.
У современного «Турера» целое множество вариантов исполнения, но одним из наиболее крутых выглядит приподнятый на 15 сантиметров восьмиместный автобус в версии 319 DCI, со 190-сильным трёхлитровым дизелем, подключаемым полным приводом, электронной имитацией блокировок и опциональной «понижайкой». Углы въезда и съезда непривычно внедорожные — 26 и 25 градусов соответственно. На таком можно кататься в городе, не испытывая никаких проблем (в том числе — со стилем), но куда интереснее направиться в те края, куда обычным автобусам путь заказан.
На всякий случай мы собрали несколько интересных полноприводников. Оцените их здесь.
Torsus Praetorian
А теперь познакомьтесь с настоящим внедорожным автобусом. Его зовут «Преторианец», и это один из немногих автомобилей такого типа, побеждавших в дизайн-конкурсах.
Впервые о модели Praetorian заговорили в 2018 году, когда компания, основанная выходцами из Украины, представила свою новинку. Вскоре рубленый дизайн 8,5-метрового автобуса был отмечен престижными наградами Red Dot Design Award и German Innovation Award. А ещё через какое-то время в Torsus показали школьный вариант «Преторианца» — с ярко-жёлтой раскраской, предупредительными стикерами на кузове и весёленькой обивкой салонных кресел.
Разумеется, «начинка» осталась взрослой. В основу вездехода легли агрегаты грузовика MAN, включая шасси и 6,9-литровый дизель с отдачей 240 лошадиных сил. Полноприводная трансмиссия снабжена понижающим рядом и необходимыми блокировками дифференциалов, а почти 40-сантиметровый дорожный просвет позволяет не только выполнять акробатические трюки на сложном рельефе, но и штурмовать 70-сантиметровый брод, не боясь, что
Дебют «Преторианца» оказался настолько убойным, что от бренда Torsus можно было в принципе не ждать иных новинок. Но они подоспели. Помимо особых версий «флагмана» в компании выкатили внедорожный автобус поменьше. Его назвали Terrastorm и получили путём глубокого тюнинга полноприводного Volkswagen Crafter.
По таланту путешествовать вне дорог «Террашторм» не так уж далёк от махины Praetorian, однако с точки зрения стиля всё же ближе к тюнинг-версиям внедорожного Mercedes-Benz Sprinter.
Супервахтовки
Там, где солнце восходит лишь на пару часов, а разнообразие работы сводится к сложной и очень сложной, рейсовые автобусы представляют собой грузовики с пассажирскими кунгами, закреплёнными на раме. Их называют вахтовками, и в регионах без дорог, а также за кромкой полярного круга именно они — самый надёжный транспорт для рабочих.
Интерьеры вахтовок едва ли поразят воображение: внутри, как правило, есть несколько рядов раздельных кресел или лавок, а самые шустрые пассажиры могут занять место у окна. Однако внешний вид таких внедорожных автобусов крайне необычен. Представьте, что вместо грузовой надстройки, цистерны или подъёмного крана у гигантского шестиколёсного «Урала» вдруг выросла обитаемая будка. Среди самых крупных вахтовок на сегодняшний день можно выделить шестиколёсные модели на базе КамАЗов и «Уралов». Их длина превышает 10 метров, а в пассажирском модуле располагаются до 28 посадочных мест. В смысле внедорожных характеристик тоже полный порядок. Глубина преодолеваемого брода у таких «маршруток» приближается к метру, а с учётом полного привода, двухступенчатой раздатки и тяговитых дизелей вахтовики могут смело просить водителя срезать пару километров через тундру. Главное — пристегнуться ремнями (они идут в комплекте) и держаться крепче.
Несколько любопытных грузовых вахтовок (включая раритетные) ждут вас на Авто.ру
Исландские монстры
В стране, образованной вулканами и предлагающей разнообразие ледников и гейзеров, образ туристического автобуса мутировал особенно заметно. Поэтому, покупая экскурсию к какому-либо из местных «...йёкюдлей», не удивляйтесь, что ехать придётся на чём-то вроде этого супер-MAN.
Акцентировать внимание именно на этой модели не стоит — монстров с числом колёс от четырёх до десяти в Исландии водятся сотни. И, как правило, большая их часть создана или доработана на острове. Пассажирские модули самых крупных автобусов возвышаются над землёй на уровне второго этажа жилого дома, а невероятно замороченное шасси и гигантские шины дают возможность выезжать на ледники и без особого риска скатиться по снегу или серьёзно повредить почву. И, в отличие от утеплённых вахтовок, исландские супермаршрутки обладают панорамным остеклением, которое позволяет наблюдать и фотографировать всё, что встречается по пути. В том числе — внедорожники поменьше, которые даже стыдно именовать монстр-траками.