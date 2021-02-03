Очень специальное назначение: необычные машины для необычных задач

Из грязи — во Фрязино: крутые внедорожные автобусы

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Константин Новацкий

Далеко не все населённые пункты России и остального мира связаны нитками асфальта. Порой, чтобы добраться из одного заброшен­ного уголка в другой, недостаточно электро­буса или низко­польной маршрутки. Нужен транспорт посерьёзнее: с полным приводом, «понижайкой» и большим дорожным просветом. К счастью фанатов автомо­бильной дичи, подобные гибриды автобуса и полярного вездехода круты не только на ходу, но и внешне. Собрали для вас несколько крайне убедитель­ных и вместитель­ных гряземесов. Пере­давать за проезд не нужно — просто смотрите.

Mitsubishi Delica

В мире пассажирских автобусов 4,7-метровый вэн Delica, считай, микро­литражка. Однако эта леген­дарная модель от Mitsubishi Motors задаёт правильный вектор сегодняшней подборке: она вмести­тель­ная, она полно­приводная, она тяготеет к оффроуду.

Mitsubishi Delica D:5
Mitsubishi Delica D:5
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Mitsubishi Delica D:5

К слову, актуальная на сегодня «Делика» пятого поколения заигры­вает с образом внедорож­ника уже по инерции: настоящими «прохо­димцами» были прошлые версии, в основе которых лежал рамный хребет пикапа Mitsubishi L200. А нынешняя линейка построена уже на платформе кроссовера Outlander.

Полноприводная Delica Space Gear четвёртого поколения
Полноприводная Delica Space Gear четвёртого поколения
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Полноприводная Delica Space Gear четвёртого поколения

C учётом рестайлинга и «подтяжки лица» прежний образ брутального мини-автобуса подтаял ещё сильнее. Так что для сравнения взгляните на бруталь­ные Delica прежних поколений: от четвёртого и дальше — вглубь 50-летней истории модели. На всякий случай мы собрали не только фото, но и целый каталог объявлений на Авто.ру

КАвЗ «Садко»

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Знакомый силуэт городского «капотника» Курганского авто­бусного завода в 2004 году было решено поднять на 30 санти­метров над землёй и водрузить на полно­приводную основу внедорож­ника «Садко», который считался наследником леген­дарной газовской «Шишиги». Получив­шийся гибрид не выглядел Франкен­штейном, а пред­ставлял собой нечто вроде городского «буса» на стероидах, способного ездить вне асфальта и грунтовых дорог, а также штурмовать косогоры.

Под капотом таких КАвЗов стояли отече­ственные моторы ЗМЗ в бензиновом и дизельном вариантах, полно­приводная трансмиссия с неразрез­ными мостами была аналогична вездеходу ГАЗ-66, а пассажир­ский салон вмещал 19 человек. Помимо версий, адресо­ванным рабочим и вахтовикам, в арсенале имелся «детский» вариант для перевозки школьников. Да-да, жёлтый «скул-бас» с могучим армейским полным приводом!

Есть ли такие КАвЗы на Авто.ру? Конечно — взгляните!

Mercedes-Benz Sprinter 4x4

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От брутальных тандемов на базе советской классики — к автобусам-легендам, которые знает весь мир. По узнава­емости имя Sprinter по-прежнему сопер­ничает с Gelandewagen или Unimog, а если добавить к названию приставку 4x4 Tourer, то комфортная немецкая маршрутка с высоким потолком превраща­ется в опытного гряземеса, готового везти куда угодно.

У современного «Турера» целое множество вариантов испол­нения, но одним из наиболее крутых выглядит припод­нятый на 15 санти­метров восьми­местный автобус в версии 319 DCI, со 190-сильным трёх­литровым дизелем, подключа­емым полным приводом, электронной имитацией блокировок и опциональ­ной «понижайкой». Углы въезда и съезда непривычно внедорожные — 26 и 25 градусов соответ­ственно. На таком можно кататься в городе, не испытывая никаких проблем (в том числе — со стилем), но куда интереснее направиться в те края, куда обычным автобусам путь заказан.

На всякий случай мы собрали несколько интересных полно­приводников. Оцените их здесь.

Torsus Praetorian

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А теперь познакомьтесь с настоящим внедорожным автобусом. Его зовут «Преторианец», и это один из немногих автомо­билей такого типа, побеждавших в дизайн-конкурсах.

Впервые о модели Praetorian заговорили в 2018 году, когда компания, основанная выходцами из Украины, пред­ставила свою новинку. Вскоре рубленый дизайн 8,5-метрового автобуса был отмечен престижными наградами Red Dot Design Award и German Innovation Award. А ещё через какое-то время в Torsus показали школьный вариант «Претори­анца» — с ярко-жёлтой раскраской, предупреди­тель­ными стикерами на кузове и весё­ленькой обивкой салонных кресел.

Разумеется, «начинка» осталась взрослой. В основу вездехода легли агрегаты грузовика MAN, включая шасси и 6,9-литровый дизель с отдачей 240 лошадиных сил. Полно­приводная трансмиссия снабжена понижающим рядом и необходи­мыми блоки­ровками дифферен­циалов, а почти 40-санти­метровый дорожный просвет позволяет не только выполнять акробати­ческие трюки на сложном рельефе, но и штурмовать 70-санти­метровый брод, не боясь, что кто-то из 35 пас­сажиров намочит сандалики.

Дебют «Преторианца» оказался настолько убойным, что от бренда Torsus можно было в принципе не ждать иных новинок. Но они подоспели. Помимо особых версий «флагмана» в компании выкатили внедорожный автобус поменьше. Его назвали Terrastorm и получили путём глубокого тюнинга полно­приводного Volkswagen Crafter.

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По таланту путешествовать вне дорог «Терра­шторм» не так уж далёк от махины Praetorian, однако с точки зрения стиля всё же ближе к тюнинг-версиям внедорож­ного Mercedes-Benz Sprinter.

Супервахтовки

21-местный КАвЗ-4224-51 на шасси «Урал-Next»
22-местный вахтовый автобус Урал-32551-5013-71 для труднодоступных регионов
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21-местный КАвЗ-4224-51 на шасси «Урал-Next»

Там, где солнце восходит лишь на пару часов, а разно­образие работы сводится к сложной и очень сложной, рейсовые автобусы пред­ставляют собой грузовики с пассажир­скими кунгами, закреп­лёнными на раме. Их называют вахтовками, и в регионах без дорог, а также за кромкой полярного круга именно они — самый надёжный транспорт для рабочих.

Интерьеры вахтовок едва ли поразят воображение: внутри, как правило, есть несколько рядов раздель­ных кресел или лавок, а самые шустрые пассажиры могут занять место у окна. Однако внешний вид таких внедорожных автобусов крайне необычен. Пред­ставьте, что вместо грузовой надстройки, цистерны или подъёмного крана у гигантского шести­колёсного «Урала» вдруг выросла обитаемая будка. Среди самых крупных вахтовок на сегодняшний день можно выделить шести­колёсные модели на базе КамАЗов и «Уралов». Их длина превышает 10 метров, а в пассажир­ском модуле распо­лагаются до 28 посадочных мест. В смысле внедорожных характери­стик тоже полный порядок. Глубина преодоле­ваемого брода у таких «маршруток» приближа­ется к метру, а с учётом полного привода, двухступен­чатой раздатки и тяговитых дизелей вахтовики могут смело просить водителя срезать пару кило­метров через тундру. Главное — пристегнуться ремнями (они идут в комплекте) и держаться крепче.

Несколько любопытных грузовых вахтовок (включая раритетные) ждут вас на Авто.ру

Исландские монстры

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В стране, образованной вулканами и предлагающей разно­образие ледников и гейзеров, образ тури­стиче­ского автобуса мутировал особенно заметно. Поэтому, покупая экскур­сию к какому-либо из местных «...йёкюдлей», не удив­ляйтесь, что ехать придётся на чём-то вроде этого супер-MAN.

Акцентировать внимание именно на этой модели не стоит — монстров с числом колёс от четырёх до десяти в Исландии водятся сотни. И, как правило, большая их часть создана или доработана на острове. Пассажир­ские модули самых крупных автобусов возвыша­ются над землёй на уровне второго этажа жилого дома, а невероятно заморо­ченное шасси и гигантские шины дают возмож­ность выезжать на ледники и без особого риска скатиться по снегу или серьёзно повредить почву. И, в отличие от утеплённых вахтовок, исландские супер­маршрутки обладают панорамным остекле­нием, которое позволяет наблюдать и фото­графи­ровать всё, что встречается по пути. В том числе — внедорож­ники поменьше, которые даже стыдно именовать монстр-траками.

Встречали подобных монстров в реальной жизни?

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