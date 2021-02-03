Из грязи — во Фрязино: крутые внедорожные автобусы

Знакомый силуэт городского «капотника» Курганского авто­бусного завода в 2004 году было решено поднять на 30 санти­метров над землёй и водрузить на полно­приводную основу внедорож­ника «Садко», который считался наследником леген­дарной газовской «Шишиги». Получив­шийся гибрид не выглядел Франкен­штейном, а пред­ставлял собой нечто вроде городского «буса» на стероидах, способного ездить вне асфальта и грунтовых дорог, а также штурмовать косогоры.

Под капотом таких КАвЗов стояли отече­ственные моторы ЗМЗ в бензиновом и дизельном вариантах, полно­приводная трансмиссия с неразрез­ными мостами была аналогична вездеходу ГАЗ-66, а пассажир­ский салон вмещал 19 человек. Помимо версий, адресо­ванным рабочим и вахтовикам, в арсенале имелся «детский» вариант для перевозки школьников. Да-да, жёлтый «скул-бас» с могучим армейским полным приводом!

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