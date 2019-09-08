Невозможно крутые «Нивы»

Стильно упрощённый вариант внедорож­ника подсказала эпоха. Правда, раз­ра­бо­танный тольяттин­ской компанией «Бронто» вариант ВАЗ-212183 появился сильно позже пляжных автомо­бильчиков Citroen Mehari и Meyers Manx на шасси VW Beetle, но выглядел круто: салон можно было мыть, а отсут­ствие дверей и крыши облегчало посад­ку/вы­садку. Даже медведи справля­лись: в москов­ском цирке имени Никулина открытая «Нива» блистала в номерах с косола­пыми за рулём.

Бездверную «Ниву» сватали и военным: в конце двух­тысячных та же компания «Бронто» показала камуфли­ро­ванный вариант «Рысь-Десант» с зубастыми колёсами, дорабо­танной подвеской и трубчатым каркасом. В серию машина не пошла.