Электрокары с самым убойным разгоном

Невозможно крутые «Нивы»

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Константин Новацкий

Обновление старушки «Нивы» (той, что теперь зовут Lada 4×4) для Волжского автозавода — процесс длиной в полвека. С 1977 года этот внедорож­ный бест­селлер, словно Терминатор, переживает обнов­ление за обновле­нием. На подходе очередной апдейт и, пока мы ждём довольно скучный набор из новой обивки потолка, салонного фильтра и удобной рукоятки коробки передач, давайте вспомним, как круто пере­воплоща­лась «Нива» в прошлом. Было время!

Трёхдверный лимузин

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Проект ВАЗ-2129 в целом был весьма незамыс­ловат: взять обычную «Ниву» и растянуть её на полметра. Проблема в том, что такой инженерный «ахалай-махалай» не прибавил машине ни одной двери. Более того, сзади тоже не стало простор­нее: диван остался на том же расстоянии от передних кресел, а подрос только багажный отсек.

Покоритель «Дакара»

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Задолго до КамАЗов в легендар­ном марафоне «Париж-Дакар» отметилась и «Нива». Причём не только отмети­лась: в 1986 году доработан­ную Lada Poch на маршруте марафона смогли опередить лишь два Porsche и один Mitsubishi Pajero. Если помните, об этой машине мы уже рассказывали много интересного, а сама Niva Poch прямо сейчас продаётся на Авто.ру!

Водородная Нива

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2001 год — проект «Антэл», или «Автомобиль На Топливных ЭЛементах». Первая попытка АвтоВАЗа и Уральского электро­хими­ческого комбината сделать экологи­чески чистый внедорожник. Выбор «Нивы» в качестве донора был связан с тем, что оборудо­вание с баллонами, пусковой батареей и электро­хими­ческим генера­тором было тяжёлым и требовало мощного кузова. С пятью пассажирами и заправ­ленными ёмкостями для газа (двух видов) масса прототипа превышала две тонны! Звучит как описание под­готовки ракеты к запуску — и неспроста: установку водо­родной начинки проводили на базе ракетно-косми­ческой корпо­рации «Энергия». 

Пляжный багги

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Стильно упрощённый вариант внедорож­ника подсказала эпоха. Правда, раз­ра­бо­танный тольяттин­ской компанией «Бронто» вариант ВАЗ-212183 появился сильно позже пляжных автомо­бильчиков Citroen Mehari и Meyers Manx на шасси VW Beetle, но выглядел круто: салон можно было мыть, а отсут­ствие дверей и крыши облегчало посад­ку/вы­садку. Даже медведи справля­лись: в москов­ском цирке имени Никулина открытая «Нива» блистала в номерах с косола­пыми за рулём.

Бездверную «Ниву» сватали и военным: в конце двух­тысячных та же компания «Бронто» показала камуфли­ро­ванный вариант «Рысь-Десант» с зубастыми колёсами, дорабо­танной подвеской и трубчатым каркасом. В серию машина не пошла.

Болотоход

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Этого монстра работы всё той же «Бронто» назвали Марш-1. В ориги­нальной подвеске использо­вались детали от УАЗа, шины заменяли гигантские пневматики низкого давления, что давало машине не только запоми­нающийся образ, но и положи­тельную плавучесть: на «Марше» можно было съехать к озеру и пересечь его вплавь. Стоит сказать, что эта «Нива» стала не только крутой, но и вполне массовой: пережив несколько важных апдейтов, вездеход производится по сей день.

Ландо и пикап

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Такие полуоткрытые «Лады» особенно полюби­лись за рубежом, а вариаций, конструк­торских приёмов и дизайнер­ских концепций было великое множество. Как следствие — имён у внедорож­ников тоже хватало: от красивого Plein Soleil (французской компании Poch), экстремального Savanne (от Gremi Auto-Import) и скучно­ватого Cabrio (от Deutsche Lada) до несколько странных Cossaсk и Kosak. То ли «Козак», то ли «Косяк» — но всё равно весело.

Дом

Перед нами, пожалуй, самая непривычная Lada 4×4. Шести­колёсный проект Auviga родился в Латвии в 80-х и сама идея кемпера-дома с отстёжным жилым модулем (дом можно было отстыко­вать от машины и поставить на подножки) была крутой. Но реализация подкачала. Выпущен­ный ничтожно малым тиражом, кемпер Auviga незаметно рас­творился в истории.

Нива — ты ли это?

Удивительно, но это тоже «Нива». Точнее, её шасси, узлы/агрегаты и её дух. Спецавто­мобиль разработки инженеров «Бронто» получил патриотич­ное имя «УРА», что поначалу вовсе не было аббре­виатурой. Совершенно серьёзная расшифровка «Ударно-Разведы­вательный Автомобиль» подъехала позже. Как бы там ни было, прототип двух­местной 80-сильной машины для поддержки военных операций имел простран­ственную раму, самоблоки­рующиеся дифферен­циалы в редукторах, брезентовые створки дверей и возмож­ность закрепить пулемёт. На особый случай сзади в «УРА» были преду­смотрены короткие лавки для пары-тройки военных. В серию прототип не пошёл.

Чьи доработки Нивы — самые крутые?

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