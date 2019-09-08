Невозможно крутые «Нивы»
Константин Новацкий
Обновление старушки «Нивы» (той, что теперь зовут Lada 4×4) для Волжского автозавода — процесс длиной в полвека. С 1977 года этот внедорожный бестселлер, словно Терминатор, переживает обновление за обновлением. На подходе очередной апдейт и, пока мы ждём довольно скучный набор из новой обивки потолка, салонного фильтра и удобной рукоятки коробки передач, давайте вспомним, как круто перевоплощалась «Нива» в прошлом. Было время!
Трёхдверный лимузин
Проект ВАЗ-2129 в целом был весьма незамысловат: взять обычную «Ниву» и растянуть её на полметра. Проблема в том, что такой инженерный «ахалай-махалай» не прибавил машине ни одной двери. Более того, сзади тоже не стало просторнее: диван остался на том же расстоянии от передних кресел, а подрос только багажный отсек.
Покоритель «Дакара»
Задолго до КамАЗов в легендарном марафоне «Париж-Дакар» отметилась и «Нива». Причём не только отметилась: в 1986 году доработанную Lada Poch на маршруте марафона смогли опередить лишь два Porsche и один Mitsubishi Pajero. Если помните, об этой машине мы уже рассказывали много интересного, а сама Niva Poch прямо сейчас продаётся на Авто.ру!
Водородная Нива
2001 год — проект «Антэл», или «Автомобиль На Топливных ЭЛементах». Первая попытка АвтоВАЗа и Уральского электрохимического комбината сделать экологически чистый внедорожник. Выбор «Нивы» в качестве донора был связан с тем, что оборудование с баллонами, пусковой батареей и электрохимическим генератором было тяжёлым и требовало мощного кузова. С пятью пассажирами и заправленными ёмкостями для газа (двух видов) масса прототипа превышала две тонны! Звучит как описание подготовки ракеты к запуску — и неспроста: установку водородной начинки проводили на базе ракетно-космической корпорации «Энергия».
Пляжный багги
Стильно упрощённый вариант внедорожника подсказала эпоха. Правда, разработанный тольяттинской компанией «Бронто» вариант ВАЗ-212183 появился сильно позже пляжных автомобильчиков Citroen Mehari и Meyers Manx на шасси VW Beetle, но выглядел круто: салон можно было мыть, а отсутствие дверей и крыши облегчало посадку/высадку. Даже медведи справлялись: в московском цирке имени Никулина открытая «Нива» блистала в номерах с косолапыми за рулём.
Бездверную «Ниву» сватали и военным: в конце двухтысячных та же компания «Бронто» показала камуфлированный вариант «Рысь-Десант» с зубастыми колёсами, доработанной подвеской и трубчатым каркасом. В серию машина не пошла.
Болотоход
Этого монстра работы всё той же «Бронто» назвали
Ландо и пикап
Такие полуоткрытые «Лады» особенно полюбились за рубежом, а вариаций, конструкторских приёмов и дизайнерских концепций было великое множество. Как следствие — имён у внедорожников тоже хватало: от красивого Plein Soleil (французской компании Poch), экстремального Savanne (от Gremi Auto-Import) и скучноватого Cabrio (от Deutsche Lada) до несколько странных Cossaсk и Kosak. То ли «Козак», то ли «Косяк» — но всё равно весело.
Дом
Перед нами, пожалуй, самая непривычная Lada 4×4. Шестиколёсный проект Auviga родился в Латвии
Нива — ты ли это?
Удивительно, но это тоже «Нива». Точнее, её шасси, узлы/агрегаты и её дух. Спецавтомобиль разработки инженеров «Бронто» получил патриотичное имя «УРА», что поначалу вовсе не было аббревиатурой. Совершенно серьёзная расшифровка «Ударно-Разведывательный Автомобиль» подъехала позже. Как бы там ни было, прототип двухместной 80-сильной машины для поддержки военных операций имел пространственную раму, самоблокирующиеся дифференциалы в редукторах, брезентовые створки дверей и возможность закрепить пулемёт. На особый случай сзади в «УРА» были предусмотрены короткие лавки для пары-тройки военных. В серию прототип не пошёл.