«Кабрик», кемпер и V8: крутой заграничный тюнинг Lada Niva

Внедорожниками с тремя осями сегодня не удивишь и младенца: выход в свет шести­колёсного «Гелика» от AMG раздвинул рамки дозволенного и для других тюнинг-контор по всему миру — от Hennessey до Rezvani и So Flo Jeeps. «Нива» также не избежала участи жертвы безумного кастомайзинга. Пусть и по приколу, но в России внедорожник с несущим кузовом был превращён во Франкенштейна с шестью колёсами.

Однако проект, который вы видите на фото, намного более основательный. Тюнинго­ванный дом на колёсах называется Auviga и построен мастерами из Литвы. В конце 80-х там решили спроектировать нечто, напоминающее машинку из набора для Барби: внедорожник-кабриолет-тягач-дом — и всё в одном флаконе. В собранном виде автомобиль казался массивным: пять с половиной метров габаритной длины, шесть колёс и почти автобусная высота за счёт пластиковой надстройки-кунга над кабиной. Настоящие чудеса техники происходили в момент отстыковки автомобиля. Там-то и выяснялось, что технически «Нива» оставалась привычным четырёх­колёсным внедорожником, а третья ось принад­лежала прицепу, который прикручи­вался на болтах. В дороге задние колёса принимали часть нагрузки и выступали точками опоры на стоянке. В передней же части находились выдвижные лапы, которыми прицеп-ракушка опирался на землю — сам внедорожник в это время превращался в пляжный ландо.

Согласно разнящейся информации, таких кемперов Auviga было собрано от четырёх до пяти, а за последний год всплывала информация о единственном уцелевшем тандеме из Германии.