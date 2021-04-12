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«Кабрик», кемпер и V8: крутой заграничный тюнинг Lada Niva

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Константин Новацкий

Популярность русской «Нивы» сложно переоценить. Тольяттинский внедорожник побывал на всех континентах, включая Антарктиду, выправил неоднозначный имидж Лады в глазах мировой автопрессы и примерил до полусотни различных образов — от рабочей лошадки до раллийного зверя и пляжного модника. Давайте вспомним о самых неординарных воплощениях «Нивы», созданных с подачи зарубежных компаний и усилиями тюнеров-самоучек.

#1. «Нива» без верха

Lada Niva California с панорамным верхом
Lada Niva California с панорамным верхом
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Lada Niva California с панорамным верхом

Конечно, в заводской программе ВАЗа не было никаких версий с кузовом «кабриолет». Да и зачем такие машины советскому человеку? Однако ребята за Западе оказались смелее — они не только усмотрели фишку в отсечении части металли­ческой крыши, но и поставили на поток производство «Нив-открывашек»: ландо, кабриолетов и мини-фаэтонов.

Саму идею создания кабрио-Niva приписывают немцам из компании Deutsche Lada — дескать, именно они на заре восьми­десятых додумались радикально изменить облик внедорожника. Первая модель появилась в 1981 году под названием California. Однако подобные вариации встречались и у других зарубежных компаний — от значитель­ных, вроде французской конторы Poch, до гаражных мастерских, чьи спецы набили руку на переделке простого русского полно­приводника. В число любопытных открытых версий «Нивы» однозначно входят проекты Plein Soleil от упомянутого «Пока», Savanne от Gremi Auto-Import и Cossack Cabrio от Top Hat Conversions. Пролистайте галерею.

#2. «Нива» в металле и пластике

Lada Niva St. Tropez от французов из компании Poch
Niva St. Tropez от Poch
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Lada Niva St. Tropez от французов из компании Poch

Не менее любопытными были и попытки доработать внешность «Нивы». Компании-импортёры, дилеры и небольшие тюнинг-коллективы предлагали для трёхдверки целые наборы компонентов — пластиковые бамперы, массивные пороги, внедорожную защиту, крутые колёса и многое другое. Среди самых интересных бодикитов для утилитарного внедорожника были St Tropez, разработанный с привлече­нием дизайнера Патрика Жиро, Kosak с рублеными накладками арок от Deutsche Lada, Grand Large с плавными обводами кузова, а также вариант с красивейшим названием «Пари Сен Рафаэль» — на пятиспицевых колёсах, с дугой-«кенгурином» и хромиро­ванными порогами.

#3. «Нива» в тюнинге: наши дни

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К слову, современные тюнинг-проекты на базе русского внедорожника тоже ничего. В прошлом году всплеск креатива австрийской компании Vagabund Moto (с родины «мерседе­совского» G-Class) породил очень стильную «Ниву» — тюнеры, прежде бравшиеся за доработки мотоциклов, решили размять руки и собрали внедорожник-шоукар.

Автомобиль лишили грубоватых заводских бамперов, облили краской оттенка «горячих» Skoda RS, поставили на крутые 15-дюймовые колёса с зубастой резиной Malades Kobra, водрузили на крышу багажник с набором оффроуд-снаряжения и прокачали подвеску. Проект Vlada стал для кастомайзеров четырёх­колёсным дебютом. Следом за «Нивой» появилось доработанное в схожем стиле купе BMW 8-Series (да-да), а сейчас в Vagabund присматри­ваются к классическому Defender и купе Porsche 911 SC. «Нива» как вдохновение? Бывает и такое…

Единственное, что австрийские тюнеры оставили без внимания, — это мотор. В их варианте тюнинго­ванная «Нива» сохранила родную 83-сильную 1,7-литровую «четвёрку». А ведь под капот можно было поместить нечто совсем непривычное. К примеру — мотор от «Лянчи», да ещё доведённый до мощности в 140 лошадиных сил, как на следующем примере.

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Эта не шибко пафосная на вид Niva появилась в продаже в ноябре 2020 года. Основательно доработанная британцами, она получила пере­крашенный в новый оттенок кузов, модерни­зированную (и лифто­ванную на пять санти­метров) подвеску, внедорожные шины, кастомный салон с выпол­ненными на заказ креслами и обивкой из кожи и замши, а также полный комплект хромиро­ванных кузнакладок. Рестомод был оценён всего в 10 000 британских фунтов (экви­валент миллиона рублей) и довольно быстро пропал с радаров аукциона eBay.

#4. «Нива»-трансформер

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Внедорожниками с тремя осями сегодня не удивишь и младенца: выход в свет шести­колёсного «Гелика» от AMG раздвинул рамки дозволенного и для других тюнинг-контор по всему миру — от Hennessey до Rezvani и So Flo Jeeps. «Нива» также не избежала участи жертвы безумного кастомайзинга. Пусть и по приколу, но в России внедорожник с несущим кузовом был превращён во Франкенштейна с шестью колёсами.

Однако проект, который вы видите на фото, намного более основательный. Тюнинго­ванный дом на колёсах называется Auviga и построен мастерами из Литвы. В конце 80-х там решили спроектировать нечто, напоминающее машинку из набора для Барби: внедорожник-кабриолет-тягач-дом — и всё в одном флаконе. В собранном виде автомобиль казался массивным: пять с половиной метров габаритной длины, шесть колёс и почти автобусная высота за счёт пластиковой надстройки-кунга над кабиной. Настоящие чудеса техники происходили в момент отстыковки автомобиля. Там-то и выяснялось, что технически «Нива» оставалась привычным четырёх­колёсным внедорожником, а третья ось принад­лежала прицепу, который прикручи­вался на болтах. В дороге задние колёса принимали часть нагрузки и выступали точками опоры на стоянке. В передней же части находились выдвижные лапы, которыми прицеп-ракушка опирался на землю — сам внедорожник в это время превращался в пляжный ландо.

Согласно разнящейся информации, таких кемперов Auviga было собрано от четырёх до пяти, а за последний год всплывала информация о единственном уцелевшем тандеме из Германии.

#5. «Нива»-лоурайдер

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Об обширной географии поставок русской «Нивы» говорит этот австралийский кастом-кар. Правда, куда ярче он рассказывает об уровне безумства тамошних кастомайзеров. Заниженная сверх всяких пределов и снабжённая форсиро­ванным мотором V8 от Holden Niva появилась в 2006 году и почти сразу попала на обложки журналов о тюнинге. И читателям было что разглядывать!

От исходного внедорожника остался лишь кузов, и тот не весь. Основатели тюнинг-конторы Probag и выходцы из Хорватии, братья Бутовики, избавили машину от «родной» начинки, занизили крышу, а силовую структуру выстроили на основе стального каркаса. Советский мотор уступил место громадной пятилитровой карбюраторной «восьмёрке», которую сначала увенчали турбиной, затем — двумя, а после наддув и вовсе сделали механическим с использова­нием приводного нагнетателя. В итоге максимальная мощность взлетела выше отметки в 500 лошадиных сил. В задней части тюнеры разместили баллоны для пневмати­ческой подвески, а под арки сунули самые большие колёса, какие можно было достать — на 18 и 22 дюйма. И самое интересное: лоу-Нива могла не только «пулять» с места и дымить покрышками, но и прыгать с отрывом четырёх колёс. Как кенгуру.

Тюнингованная «Нива» ещё способна удивлять?

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