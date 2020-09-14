Самодельные лимузины, автобусы для вечной мерзлоты и другие: особые машины из разных стран

Первые машины для преодоления глубоких снегов и вечной мерзлоты начали появляться ещё в начале ХХ века — вспомнить хотя бы авто­мобили, пере­оборудо­ванные Адольфом Кегрессом. Но настоящий бум арктических везде­ходов случился уже после Второй мировой.

Во-первых, этому способствовало форсиро­ванное освоение Антарктиды. Во-вторых, после войны технологии полного привода стали доступнее. И в-третьих, даже с развитием радио не была решена проблема передачи информации и продоволь­ствия в отдалённые уголки планеты.

Тут-то и подсуетились сразу несколько компаний. Согласно офици­альным данным, первый много­функци­ональный автобус-вездеход построила канадская фирма Bombardier. Он был готов в середине 1950-х и представлял собой забавную лягушку, приводимую в движение гусеницами под пассажир­ским отсеком. Спереди при этом устанав­ливались либо обычные колёса, либо лыжи. Авто­мобиль оказался настолько успешным, что до сих пор используется в наци­ональных парках США и Канады. Потому что надёжен и прост.

Позднее начали появляться более вместитель­ные автобусы на гигантских шинах низкого давления. Такие вездеходы используют для доставки посылок, продоволь­ствия и экспедиций, и реже — в качестве экскурси­онных автобусов для туристов. Самый известный автомобиль подобного типа — Terra Bus, который можно встретить в северных регионах Канады. Это трёхосный 15-метровый полно­приводный автобус, который способен перевозить до 56 пассажиров.

Поскольку в Исландии климат тоже очень суровый, здесь также очень часто встречаются монстро­подобные автобусы. Основой для них чаще всего служат грузовики MAN, предназ­наченные для работы в карьерах или лесах. Однако нередко под вездеходы идут минивэны Mercedes-Benz или старые американ­ские внедорожники.