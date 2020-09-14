Самодельные лимузины, автобусы для вечной мерзлоты и другие: особые машины из разных стран
Алексей Олефиренко
Совсем скоро мы опять сможем путешествовать (наверное). И вместе с морем, едой и красотами будем знакомиться ещё и с местными автомобильными культурами. Но если вам кажется, что машины во всех странах одинаковые и ничего интересного при пересечении границ вас не ждёт, то сейчас мы будем вас переубеждать.
Исландия и Канада: автобусы-вездеходы
Первые машины для преодоления глубоких снегов и вечной мерзлоты начали появляться ещё в начале ХХ века — вспомнить хотя бы автомобили, переоборудованные Адольфом Кегрессом. Но настоящий бум арктических вездеходов случился уже после Второй мировой.
Во-первых, этому способствовало форсированное освоение Антарктиды. Во-вторых, после войны технологии полного привода стали доступнее. И в-третьих, даже с развитием радио не была решена проблема передачи информации и продовольствия в отдалённые уголки планеты.
Тут-то и подсуетились сразу несколько компаний. Согласно официальным данным, первый многофункциональный автобус-вездеход построила канадская фирма Bombardier. Он был готов в середине
Позднее начали появляться более вместительные автобусы на гигантских шинах низкого давления. Такие вездеходы используют для доставки посылок, продовольствия и экспедиций, и реже — в качестве экскурсионных автобусов для туристов. Самый известный автомобиль подобного типа — Terra Bus, который можно встретить в северных регионах Канады. Это трёхосный 15-метровый полноприводный автобус, который способен перевозить до 56 пассажиров.
Поскольку в Исландии климат тоже очень суровый, здесь также очень часто встречаются монстроподобные автобусы. Основой для них чаще всего служат грузовики MAN, предназначенные для работы в карьерах или лесах. Однако нередко под вездеходы идут минивэны Mercedes-Benz или старые американские внедорожники.
Азербайджан: автош
Наверняка вы хоть раз видели эти странные Жигули с задранным передком, прилипшей к асфальту кормой, глухой тонировкой и ревущим всеми оттенками боли выхлопом. Сейчас они встречаются не так часто, но лет 10 назад в каждом городе-миллионнике постсоветского пространства можно было найти одну-две «шахи» с таким тюнингом.
Это направление называется автош (от сленгового слова «автошлуг», которое можно перевести как «пушка-гонка»). Зародилось оно в Азербайджане в конце первого десятилетия XXI века. Какой-либо практической цели такой тюнинг не несёт — просто автомобиль за счёт сильно приподнятого передка (а прирост дорожного просвета на передней оси может достигать 20 сантиметров) выглядит более стремительным. Впрочем, существует теория, что таким образом автомобиль легче становится на два колеса, и отчаянные водители могут исполнять разные трюки, как их арабские коллеги.
Со временем необычное и недорогое тюнинг-направление подхватили автомобилисты граничащих с Азербайджаном стран. Проекты стали более изощрёнными: кто-то начал ставить под капот чипованные «шестнари», кто-то — 17-дюймовые колёсные диски по кругу.
Сейчас эти «ракеты» почти исчезли с улиц: вмешались органы правопорядка. Попробуй докажи полицейскому, что ты видишь дорогу, а не любуешься небом. Про управляемость деликатно умолчим.
Азия: тук-тук
Трудолюбивые трёхколёсные моторикши, известные как тук-туки (а также баджаджи, лапы, чанд-гари, тукси), можно по сей день встретить в азиатских странах с тропическим и субтропическим климатом. Потому что они неприхотливы, компактны, дёшевы и практичны. Они настолько плотно вплелись в трафик Таиланда, Индии, Шри-Ланки, Непала и других государств, что стали одной из визитных карточек региона. И никого не пугает, что безопасность у таких машин практически отсутствует.
Тук-туки выросли из трёхколёсных грузовых велосипедов, которые использовались в Азии ещё в начале ХХ века.
Туристы, прибывающие в тёплые азиатские страны, считают своим долгом проехаться на этих малокомфортабельных повозках — надо же приобщаться к местной культуре!
Куба: коко-такси
Коко-такси — это разновидность тук-туков, но с Острова свободы. Их создание в середине
Машинки создавались, чтобы привлечь внимание туристов. Название эти такси получили
Коко-такси считаются настолько небезопасными, что правительства Великобритании и Канады просят своих туристов воздержаться от поездки на них при посещении Кубы — соответствующие предписания можно найти на правительственных сайтах стран.
Куба: такси-лимузины на базе Жигулей
Туристов из стран бывшего СССР больше заинтересует другая грань автомобильного мира Кубы — американские и советские классические автомобили. Особенно местные Жигули. Ведь их здесь тюнингуют так, как этого не делает никто.
Когда Кубу обложили санкциями, местные автомобилисты оказались в тяжёлом положении. Новые автомобили купить было почти невозможно. А поскольку возить туристов и местное население на чём-то надо было, гаражные умельцы решили радикально переделывать Жигули, которые беспрепятственно шли из Советского Союза. Так начали появляться шестидверные «копейки» на мотив мерседесовских Binz, семидверные (!) универсалы на 12 пассажиров и прочие чудеса, которые можно увидеть только на Кубе. Местные таксисты вообще очень любят ВАЗы. Говорят, что машины очень надёжные и выносливые, а починить их могут в любой подворотне.
Сейчас необычных такси-лимузинов стало гораздо меньше: их вытесняют как китайские машины, так и современные Vesta и Largus. Однако водители старой школы по-прежнему держатся за 2101, 2102 и им подобных. Потому что надёжно и проверено временем.
Великобритания: лондонский кэб
Пожалуй, нет в мире более узнаваемого такси, чем чёрный лондонский кэб. И хотя при желании эти машины можно отыскать и в других странах (какое-то время их даже официально продавали в США), родным домом чёрного кэба остаётся «кэпитал оф Грейт Бритн».
Корни кэбов уходят ещё в XVII век, когда парламент Англии утвердил требования к наёмным повозкам и извозчикам. А моторизация чёрных карет началась лишь в 1901 году. Любопытно, что первые кэбы без лошадей приводились в движение электричеством, а конные экипажи встречались в Лондоне даже после войны.
Свой характерный внешний вид лондонские кэбы обрели в 1958 году, когда начался выпуск Austin FX4. Их необычная внешность продиктована двумя основными факторами: первый — максимальные размеры при минимальном радиусе разворота
Сейчас кэбы выпускают несколько компаний: Metrocab и LEVC. Несмотря на каноническую внешность, это современные автомобили, которые оснащаются либо гибридной, либо электрической силовой установкой. Согласно законодательству, лондонские кэбы не могут эксплуатироваться в такси дольше 15 лет, а их водители обязаны знать все улицы и достопримечательности Лондона без навигатора. Поэтому быть водителем кэба — в какой-то степени привилегия.
Филиппины: Jeepney
А как выглядят такси на Филиппинах? Если говорить о маршрутках, то они здесь украшены не хуже, чем новогодние ёлки на центральных площадях, — умеют тамошние автолюбители самовыражаться.
После Второй мировой войны в Японии осталось немало американских военных внедорожников. Поскольку правительство империи хотело поддержать национального производителя, машины недавнего противника задёшево продали на Филиппины. И местные умельцы с энтузиазмом начали превращать вчерашние Виллисы в цветастые грузовики и маршрутные такси, параллельно удлиняя шасси внедорожников для большей пассажировместимости. Так появились знаменитые Jeepney.
Классический Jeepney представляет собой лихо модифицированный внедорожник с двумя лавками для пассажиров. И хотя сидячих мест в машине лишь 12, чаще всего в Jeepney набивается по 20 человек. Поскольку военные Виллисы уже давно почили, нынешние Jeepney не всегда имеют отношение к марке Jeep: в их основе, как правило, немолодые Isuzu, Toyota, а также другие внедорожники из Японии и Китая. Но за обилием металлических панелей и декоративной мишуры с разными эмблемами распознать исходник удаётся с трудом.
Колумбия и Эквадор: автобусы-чива
Идеологически похожие на Jeepney машины есть в Колумбии и Эквадоре — это цветастые автобусы «чива», которые можно встретить на деревенских дорогах этих стран.
В переводе с испанского «чива» означает «козёл». Транспортные средства названы в честь горных козлов, которые умеют карабкаться по отвесным скалам. Вот и местные автобусы тоже обладают незаурядными способностями на плохих дорогах. И на этом, пожалуй, их сильные стороны заканчиваются.
Ни о каком комфорте в чива-бусах говорить не приходится: вместо сидений — брутальные лавки. Более того, автобусы начисто лишены систем безопасности, а вход/выход пассажиров осуществляется через ряд боковых проходов, каждый из которых выводит на отдельный посадочный ряд. Грузы крепятся на крыше, там же иногда передвигаются «зайцы».
В наши дни ряды автобусов чива значительно поредели, а сами они приобрели статус туристического аттракциона. Зато у каждого из выживших автобусов зачастую есть своя занимательная история и своё имя, которое можно прочесть над ветровым стеклом.
Великобритания и США: экскурсионные DUKW
Когда во время Второй мировой возникла потребность в специализированной технике, в игру включились многие автомобильные компании. Была в этом списке и General Motors. Однако автогигант обладал достаточно своеобразным представлением о том, как должны выглядеть машины победы, поэтому «зелёный свет» проектам GM давали редко. Амфибия DUKW — одно из одобренных изобретений концерна.
Даже не пытайтесь найти этой аббревиатуре логическое обоснование: по внутренней номенклатуре General Motors она означает «утилитарное полноприводное транспортное средство со сдвоенными задними осями, разработанное в 1942 году». Большая часть англоговорящего населения и вовсе уверена, что машина называется просто Duck — «утка». Резонно, учитывая, что DUKW умеет плавать.
После войны несколько сотен этих машин, способных взять на борт до 25 человек и плыть со скоростью до 10 километров в час, остались не у дел. Но руководство национальных парков США и Великобритании нашло им применение: после небольших модификаций военные амфибии превратились в яркие шаттлы, которые могут двигаться как по воде, так и по суше.
Увы, машины, которым без малого век, постепенно уходят на покой. Ещё совсем недавно DUKW возил экскурсии по британским Инстову и Лондону, но в 2017 году программа была свёрнута. В основном из соображений безопасности, а не экологии. Если всё-таки хочется попутешествовать на этих харизматичных машинах, то нужно ехать в американские Висконсин-Деллс и Бостон — там DUKW до сих пор катают туристов по земле и воде.
Япония: кей-кары
Будем откровенны: кей-кары можно встретить чуть ли не в каждой стране на свете. Например, новый Suzuki Jimny, когда оснащён соответствующим двигателем, и есть кей-кар. Да и Copen от Daihatsu продавался во многих европейских государствах.
Но действительно много кей-каров на их родине — в Японии. Ведь именно там их использование наиболее оправдано: машин и людей много, места мало, а парковка и страховка большого автомобиля стоят как полёт на МКС. Приходится выкручиваться. К счастью, регламент этого класса позволяет создавать совершенно разные автомобили: хэтчбеки, купе, родстеры, минивэны, кроссоверы, грузовики — кей-кар может быть каким угодно, лишь бы габариты и мотор удовлетворяли правилам.
Если вы по какой-либо причине не знали, зачем на свете существуют эти странные миниатюрные машинки, то вот короткая справка. Когда закончилась Вторая мировая, японское правительство инициировало создание особого класса автомобилей, в который должны были войти малогабаритные грузовички. Такие машины должны были оперативно помочь в восстановлении экономики Японии и быть популярными за счёт пониженных налогов и других преференций. Однако автопроизводители поняли, что под заданные параметры можно подвести не только утилитарную технику, но и разного рода легковушки. Так в Японии зародилась целая каста машин, которые и страховать дешевле, и парковать можно под лестницей в подъезде.
Нынешние требования к кей-карам следующие: габариты — не больше 3,4 метра в длину, 1,48 метра в ширину и двух метров в высоту, рабочий объём двигателя — не больше 660 кубических сантиметров, а мощность — не более 64 лошадиных сил. По части трансмиссий ограничений нет.
Австралия: юты
Похоже, что пикапы толком не прижились только в континентальной Европе. Их любят в Северной и Южной Америке, в Африке и Азии. А уж в Австралии их обожают настолько, что делают их даже из спорткаров!
Хотя слово «ют» (ute) происходит от «coupe utility», в Австралии этим словом называют все пикапы, в том числе и на базе внедорожников. Однако остальной мир предпочитает этим ёмким, коротким словом именовать практичные автомобили, основой для которых послужили легковые автомобили с характером: например, Ford Falcon или Holden Monaro. Ведь приятно думать, что где-то там, в далёкой, устрашающей (по части природы) Австралии живут дикие и устрашающие пикапы, способные перевозить полтонны грузов и разгоняться до
К сожалению, сейчас выпуск безумных пикапов, вроде HSV Maloo, прекращён: модели не попадают под экологические требования. Более того, марка Holden была закрыта решением владельца — концерна GM, а модельный ряд австралийских Фордов утратил идентичность и почти сравнялся с европейским.
Китай: длиннобазные кроссоверы
Точнее, в Китае длиннобазными могут быть те машины, которые, по идее, длиннобазными быть не должны. Это и компактные седаны D- и
Причина, почему китайцы так любят длиннобазные машины, довольно проста. Импортные автомобили тут очень дороги, и даже локальная сборка не даёт достаточно снизить цены. Поэтому автопроизводителям приходится идти на компромисс и делать «младшие» модели чуть более премиальными за счёт большего простора на заднем ряду. Получается вполне убедительно: та самая длиннобазная «трёшка» из Китая по своей длине будет больше, чем первая BMW 7 серии в кузове Е23! В некоторой степени это должно оправдывать дороговизну. К тому же в Китае считается очень престижным ездить с водителем — а делать это в обычном кроссовере явно не так комфортно, как в длиннобазном.
А поскольку китайский рынок — самый большой в мире и безумно важный, автопроизводители готовы растягивать всё что угодно.