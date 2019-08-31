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7 культовых японских внедорожников на Авто.ру

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Андрей Шульдешов

Японский? Внедорожник? Кажется, это лучший набор характе­ристик, которые может иметь автомобиль на терри­тории России. В Японии любят и умеют делать машины, способные справиться практи­чески с любыми дорож­ными невзгодами, а мы выбрали из них семь моделей, которые достойны ещё одной важной характе­ристики — «культовые».

Suzuki Jimny 

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Suzuki Jimny недаром называют «маленьким Геликом»: он не только такой же квадрат­ный и лупоглазый, но и почти не меня­ется из поколения в поколение. Преды­дущая генерация вообще ухитрилась очаровать сразу две совер­шенно разные аудитории: внедорож­ник любили и фанаты бездорожья, превращав­шие Jimny в покорителя трофи-рейдов, и девушки, которые оценили его милую внеш­ность и компактные габариты. Вот этот экземп­ляр явно попал в руки к матёрому джиперу.

Хотите вариант поспокойнее? Или, наоборот, позлее? Выберите свой Jimny здесь.

Suzuki Escudo 

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Во всём мире такую машину знают как Suzuki Vitara, а на внутрен­нем японском рынке она известна как Escudo. И это ещё одна очень и очень успешная модель. От поколения к поко­лению Escudo стано­вился всё более асфальто­вым, но в самом начале своей жизни, в 1988 году, это был самый настоящий внедорож­ник — с рамой и жёстко подключа­емым полным приводом. И их очень любят превращать в истинных монстров бездорожья.

На Авто.ру ещё немало интересных вариантов. Посмотрите сами!

Mitsubishi Pajero Pinin 

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Посмотрев на успех Jimny, в 1998 году компания Mitsubishi решила украсть у него часть покупа­телей — и выпустила Mitsubishi Pajero Pinin, такой же милый, компактный и способный вне­дорож­ник. Дизайном занималось итальянское ателье Pininfarina, модель произво­дилась в вариантах как с под­ключа­емым полным приводом, так и с постоянным. Были понижайка и межосевая блоки­ровка, а на внутрен­нем японском рынке Pajero Pinin продавался ещё и с само­блоком на задней оси! Поэтому не удивляйтесь большим колёсам и прочему внедорож­ному антуражу.

Этот Pinin выглядит по-боевому. Но есть и другие варианты.

Mitsubishi Pajero 

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Упомянуть про Pajero Pinin, не сказав ничего про Pajero, было бы непра­вильным. Культовый японский вне­дорожник, ставший одной из легенд Дакара, выпускался на протяже­нии пяти поко­лений, в каждом из которых сохранял недюжин­ные вне­дорож­ные способ­ности. А ралли-рейдовая био­графия привела к появле­нию экстре­мальной модифи­кации Evolution — именно такая версия в очень серьёзном тюнинге продаётся на Авто.ру прямо сейчас.

Mitsubishi Pajero — машина очень популярная. На Авто.ру их много!

Nissan Patrol 

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В последнем поколении Patrol стал грузным и мало­прохо­димым кроссовером для большой семьи, но ещё недавно слава о его вне­дорож­ных способ­ностях гремела на весь мир: Patrol любили в ООН, а в некоторых странах вне­дорожники преды­дущих поколений до сих пор использу­ются в качестве армей­ского транс­порта. Мощная рама, блоки­ровки и неприхот­ливые двигатели — вот основные каче­ства «Патрола». Хотите попробовать его в деле? Мы нашли очень интересный вариант.

Ищете себе Patrol? Мы уже всё нашли!

Toyota Land Cruiser 70 

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О том, что Toyota Land Cruiser — это леген­дар­ный автомобиль, знают даже те, кто не особо раз­бира­ется в машинах. Культовая модель прослави­лась неубива­емостью и настолько запала в душу поклон­никам настоящих вне­дорожников, что Toyota никак не решится прекратить выпуск старой модели с индексом 70. Она несовремен­ная, стоит кучу денег и… её всё равно покупают! Может, вам тоже нужна такая?

Слишком дорого? У нас есть и другие варианты!

Isuzu VehiCross 

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При первом же взгляде на Isuzu VehiCross становится понятно, что этот дизайн родился в Японии. Но под экс­центрич­ным кузовом скрыва­ется надёжней­шее нутро от Isuzu Trooper: 3,5-литровый бензино­вый мотор, четырёх­ступен­чатый автомат, раздатка и самоблок на задней оси. Автомо­биль настолько же яркий, насколько и редкий: с левым рулём выпущено меньше 5 тысяч машин, поэтому в продаже они появляются нечасто. Но на Авто.ру есть несколько!

Вот здесь можно посмотреть другие объявления с VehiCross. Их совсем немного.

Самый крутой японский внедорожник — это...

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