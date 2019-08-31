7 культовых японских внедорожников на Авто.ру
Андрей Шульдешов
Японский? Внедорожник? Кажется, это лучший набор характеристик, которые может иметь автомобиль на территории России. В Японии любят и умеют делать машины, способные справиться практически с любыми дорожными невзгодами, а мы выбрали из них семь моделей, которые достойны ещё одной важной характеристики — «культовые».
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny недаром называют «маленьким Геликом»: он не только такой же квадратный и лупоглазый, но и почти не меняется из поколения в поколение. Предыдущая генерация вообще ухитрилась очаровать сразу две совершенно разные аудитории: внедорожник любили и фанаты бездорожья, превращавшие Jimny в покорителя трофи-рейдов, и девушки, которые оценили его милую внешность и компактные габариты. Вот этот экземпляр явно попал в руки к матёрому джиперу.
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Suzuki Escudo
Во всём мире такую машину знают как Suzuki Vitara, а на внутреннем японском рынке она известна как Escudo. И это ещё одна очень и очень успешная модель. От поколения к поколению Escudo становился всё более асфальтовым, но в самом начале своей жизни, в 1988 году, это был самый настоящий внедорожник — с рамой и жёстко подключаемым полным приводом. И их очень любят превращать в истинных монстров бездорожья.
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Mitsubishi Pajero Pinin
Посмотрев на успех Jimny, в 1998 году компания Mitsubishi решила украсть у него часть покупателей — и выпустила Mitsubishi Pajero Pinin, такой же милый, компактный и способный внедорожник. Дизайном занималось итальянское ателье Pininfarina, модель производилась в вариантах как с подключаемым полным приводом, так и с постоянным. Были понижайка и межосевая блокировка, а на внутреннем японском рынке Pajero Pinin продавался ещё и с самоблоком на задней оси! Поэтому не удивляйтесь большим колёсам и прочему внедорожному антуражу.
Этот Pinin выглядит по-боевому. Но есть и другие варианты.
Mitsubishi Pajero
Упомянуть про Pajero Pinin, не сказав ничего про Pajero, было бы неправильным. Культовый японский внедорожник, ставший одной из легенд Дакара, выпускался на протяжении пяти поколений, в каждом из которых сохранял недюжинные внедорожные способности. А ралли-рейдовая биография привела к появлению экстремальной модификации Evolution — именно такая версия в очень серьёзном тюнинге продаётся на Авто.ру прямо сейчас.
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Nissan Patrol
В последнем поколении Patrol стал грузным и малопроходимым кроссовером для большой семьи, но ещё недавно слава о его внедорожных способностях гремела на весь мир: Patrol любили в ООН, а в некоторых странах внедорожники предыдущих поколений до сих пор используются в качестве армейского транспорта. Мощная рама, блокировки и неприхотливые двигатели — вот основные качества «Патрола». Хотите попробовать его в деле? Мы нашли очень интересный вариант.
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Toyota Land Cruiser 70
О том, что Toyota Land Cruiser — это легендарный автомобиль, знают даже те, кто не особо разбирается в машинах. Культовая модель прославилась неубиваемостью и настолько запала в душу поклонникам настоящих внедорожников, что Toyota никак не решится прекратить выпуск старой модели с индексом 70. Она несовременная, стоит кучу денег и… её всё равно покупают! Может, вам тоже нужна такая?
Слишком дорого? У нас есть и другие варианты!
Isuzu VehiCross
При первом же взгляде на Isuzu VehiCross становится понятно, что этот дизайн родился в Японии. Но под эксцентричным кузовом скрывается надёжнейшее нутро от Isuzu Trooper: 3,5-литровый бензиновый мотор, четырёхступенчатый автомат, раздатка и самоблок на задней оси. Автомобиль настолько же яркий, насколько и редкий: с левым рулём выпущено меньше 5 тысяч машин, поэтому в продаже они появляются нечасто. Но на Авто.ру есть несколько!