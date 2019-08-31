7 культовых японских внедорожников на Авто.ру

Во всём мире такую машину знают как Suzuki Vitara, а на внутрен­нем японском рынке она известна как Escudo. И это ещё одна очень и очень успешная модель. От поколения к поко­лению Escudo стано­вился всё более асфальто­вым, но в самом начале своей жизни, в 1988 году, это был самый настоящий внедорож­ник — с рамой и жёстко подключа­емым полным приводом. И их очень любят превращать в истинных монстров бездорожья.

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