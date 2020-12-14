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10 необычных внедорожников Infiniti, которые можно купить на Авто.ру прямо сейчас

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Продолжаем рассказывать о самых необычных внедорож­никах, которые продаются на Авто.ру прямо сейчас. В двух первых частях речь шла о Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G-класса, а теперь очередь дошла до Infiniti. Причём мы решили рассказать сразу о двух моделях — здоровяке QX80 (бывший QX56) и народном любимце QX70 (тот самый FX!).

Лимузин

Да-да, банально и пошловато. С другой стороны, лимузин из QX56 на дорогах встреча­ется куда реже, чем вытянутые до нево­образимых размеров Хаммеры и Линкольны. Да и в конце концов, у кого из нас не было желания хоть на секундочку почув­ствовать себя поп-звездой из 1990-х?

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Модифицированный QX56 вмещает до 22 пас­сажиров, имеет свето­диодную много­режимную подсветку пола и потолка, а также оснащён мини-баром, DVD-плеером и караоке. В общем, на этой машине можно укрыться даже от зомби-апокалип­сиса. Остаётся только получить права с катего­рией D и найти несколько сотен тысяч рублей.

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Хром и кожа

Но самый большой Infiniti можно не только растянуть и напичкать крошеч­ными холодиль­никами. Ещё лучше — подобрать агрес­сивный обвес, четырёх­ствольный выхлоп, большущие хромиро­ванные колёса Lexani и пере­шить в контрастную кожу салон. Выглядит всё это и правда неплохо.

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Кто-то из предыдущих владельцев этой машины (а таковых было два) успел доработать и тормозную систему QX56, которая у больших японских внедорож­ников часто является слабым местом. Но машина не лишена недостатков: у неё немного повреж­дены задняя дверь и крыло. Но это не только дефект, а ещё и повод поторго­ваться. 

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Заклинатель змей

Эпатажный внедорожник с диким обвесом, матовой краской и огромными колёсными дисками, на которые нанесён то ли узор, то ли хохлома. Какой внедорожник приходит на ум при таком описании? Наверняка какой-нибудь Escalade молодого рэпера. Или Lamborghini Urus Канье Веста. Но нет, под это описание подходит и QX80.

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А ведь на этом список модификаций «Финика» не заканчи­вается. У здоровяка полностью перешит салон и теперь водителя и пассажира окружают алькантара и кожа питона (!), установ­лена сигнали­зация Pandora, а также улучшена шумо­изоляция. Наверное, чтобы бит из динамиков точно не нарушался внешней суетой.

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Полный VIP

Ну а это уже уровень топовых мастеров речита­тива. Либо тех, кто уже видеть не может скучную заводскую отделку салона и внешний декор. Обвес Larte, огромные шести­спицевые колёса, четырёх­ствольный выхлоп... А теперь загляните в салон! 

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Он полностью перешит в кожу и алькантару (потолок тоже вниманием не обделили), а также дополнен аудио­системой класса Hi-end со скрытыми в багажнике усилите­лями и парой сабвуферов. Бонусом к машине идёт саквояж, затянутый в кожу в том же стиле, что и багажник.

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Скромный VIP

Внешне этот Infiniti QX56 ничем не выделяется. Разве что необычная решётка радиатора обращает на себя внимание. Однако это тот самый случай, когда судить надо не по одёжке.

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Потому что настоящее буйство красок скрывается в салоне. Подобные сочетания больше свой­ственны Роллс-Ройсам или же машинам от ателье Mansory, но кто сказал, что то же самое нельзя сделать в чуть более скромном Infiniti? Смотрится-то действи­тельно необычно. Особенно, если вы любите фиолетовый.

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Хочу быть Ferrari

От больших внедорожников QX80 (QX56) переходим к крос­соверу FX, который после рестайлинга пере­имено­вался в QX70. Из-за своей неординарной внешности и мускули­стых пропорций он сильно полюбился тюнерам, и многие из них свою фантазию вообще не сдер­живали. Вот живой пример — в цвете Ferrari и обвесе Renegade.

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Но на цвете напоминания о Ferrari не заканчи­ваются. Почти как у именитых суперкаров, у «финика» есть прозрачная секция на капоте, через которую можно посмотреть на восьми­цилинд­ровый двигатель. Который, кстати, получил чип-тюнинг и выхлоп Borla.

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Хочу быть Мерседесом

Тут, конечно, масштаб модификаций поскромнее: лишь новый обвес да тюнинго­вая выхлопная система. Но и этого хватило, чтобы сделать FX37 стал эпатажнее и провокаци­оннее.

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Автомобиль получил набор навесного оборудо­вания от Lorinser — компании, которая обычно дорабаты­вает Мерседесы. Помимо стильной внешности, кроссовер может похвастать аудио­системой Alpine, максимальной комп­лектацией, скромным пробегом (79 тысяч километров) и достойным состоянием.

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Бэтмобиль

В противовес белоснежному FX37 имеется дьявольски-чёрный FX50. Обвес Draco, тюнинго­ванная оптика, пере­шитый салон, пере­прошитые двигатель и КП — джентль­менский набор собран. Нынешний владелец заверяет, что в двигателе V8 более 400 сил, благодаря которым крос­совер разгоняется до 100 кило­метров в час примерно за пять секунд. Этот совсем не рекорд, но очень достойно.

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Пробег этого монстра составляет 160 тысяч километров, но за все 12 лет его жизни не было ни одной аварии. Потому что не заметить такую машину и налететь на неё просто невозможно, даже если речь о столбе или заборе. 

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Почти Vettel Edition

В продаже на Авто.ру есть несколько экзем­пляров Infiniti FX50 Vettel Edition — спортивного крос­совера, который дорабаты­вался при участии Себастьяна Феттеля, четырёх­кратного чемпиона Формулы-1. Но поскольку мы искали по-настоящему уникальные машины, то советуем обратить внимание на эту. Тут есть детали от Vettel Edition, но в остальном она куда самобытнее.

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Обвес Egoist Design отлично сочетается с диффузором Icon, спойлером i-gear, 22-дюймо­выми колёсными дисками Hamann и феттелев­скими зеркалами. Интерьер удачно дополняют срезанный по нижней хорде руль, а также затянутые в чёрный глянец деревян­ные панели. Вроде бы изменений в машине совсем немного, но все они на местах и отлично дополняют образ.

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Нечто

Ух, даже не знаем, как вот этот вот прокомменти­ровать. Но, похоже, на этом Infiniti FX нет ни одного элемента, которого бы не коснулась рука тюнеров. Много ли вы видели крос­соверов Infiniti с расширите­лями? А с подобным клиренсом? А на 22-дюймовых дисках Asanti? А с «люстрой» над ветровым стеклом?

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Двигатель, коробка передач, подвеска и акустика тоже подверглись доработке. Спек-лист этого Infiniti по-настоящему впечат­ляет: советуем перейти в объяв­ление и убедиться в этом лично. Видно, что в машину вложено много времени, средств и души (будем называть это так). Осталось понять, где на таком крос­совере ездить, чтобы все его компоненты ниже ватер­линии остались целыми. Однако эта машина дома не сидела, а активно участво­вала во всевоз­можных тюнинг-тусовках.

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Какой Infiniti вам нравится больше?

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