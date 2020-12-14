10 необычных внедорожников Infiniti, которые можно купить на Авто.ру прямо сейчас
Продолжаем рассказывать о самых необычных внедорожниках, которые продаются на Авто.ру прямо сейчас. В двух первых частях речь шла о Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz
Лимузин
Да-да, банально и пошловато. С другой стороны, лимузин из QX56 на дорогах встречается куда реже, чем вытянутые до невообразимых размеров Хаммеры и Линкольны. Да и в конце концов, у кого из нас не было желания хоть на секундочку почувствовать себя поп-звездой из
Модифицированный QX56 вмещает до 22 пассажиров, имеет светодиодную многорежимную подсветку пола и потолка, а также оснащён мини-баром, DVD-плеером и караоке. В общем, на этой машине можно укрыться даже от зомби-апокалипсиса. Остаётся только получить права с категорией D и найти несколько сотен тысяч рублей.
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Хром и кожа
Но самый большой Infiniti можно не только растянуть и напичкать крошечными холодильниками. Ещё лучше — подобрать агрессивный обвес, четырёхствольный выхлоп, большущие хромированные колёса Lexani и перешить в контрастную кожу салон. Выглядит всё это и правда неплохо.
Кто-то из предыдущих владельцев этой машины (а таковых было два) успел доработать и тормозную систему QX56, которая у больших японских внедорожников часто является слабым местом. Но машина не лишена недостатков: у неё немного повреждены задняя дверь и крыло. Но это не только дефект, а ещё и повод поторговаться.
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Заклинатель змей
Эпатажный внедорожник с диким обвесом, матовой краской и огромными колёсными дисками, на которые нанесён то ли узор, то ли хохлома. Какой внедорожник приходит на ум при таком описании? Наверняка какой-нибудь Escalade молодого рэпера. Или Lamborghini Urus Канье Веста. Но нет, под это описание подходит и QX80.
А ведь на этом список модификаций «Финика» не заканчивается. У здоровяка полностью перешит салон и теперь водителя и пассажира окружают алькантара и кожа питона (!), установлена сигнализация Pandora, а также улучшена шумоизоляция. Наверное, чтобы бит из динамиков точно не нарушался внешней суетой.
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Полный VIP
Ну а это уже уровень топовых мастеров речитатива. Либо тех, кто уже видеть не может скучную заводскую отделку салона и внешний декор. Обвес Larte, огромные шестиспицевые колёса, четырёхствольный выхлоп... А теперь загляните в салон!
Он полностью перешит в кожу и алькантару (потолок тоже вниманием не обделили), а также дополнен аудиосистемой класса
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Скромный VIP
Внешне этот Infiniti QX56 ничем не выделяется. Разве что необычная решётка радиатора обращает на себя внимание. Однако это тот самый случай, когда судить надо не по одёжке.
Потому что настоящее буйство красок скрывается в салоне. Подобные сочетания больше свойственны Роллс-Ройсам или же машинам от ателье Mansory, но кто сказал, что то же самое нельзя сделать в чуть более скромном Infiniti? Смотрится-то действительно необычно. Особенно, если вы любите фиолетовый.
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Хочу быть Ferrari
От больших внедорожников QX80 (QX56) переходим к кроссоверу FX, который после рестайлинга переименовался в QX70.
Но на цвете напоминания о Ferrari не заканчиваются. Почти как у именитых суперкаров, у «финика» есть прозрачная секция на капоте, через которую можно посмотреть на восьмицилиндровый двигатель. Который, кстати, получил чип-тюнинг и выхлоп Borla.
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Хочу быть Мерседесом
Тут, конечно, масштаб модификаций поскромнее: лишь новый обвес да тюнинговая выхлопная система. Но и этого хватило, чтобы сделать FX37 стал эпатажнее и провокационнее.
Автомобиль получил набор навесного оборудования от Lorinser — компании, которая обычно дорабатывает Мерседесы. Помимо стильной внешности, кроссовер может похвастать аудиосистемой Alpine, максимальной комплектацией, скромным пробегом (79 тысяч километров) и достойным состоянием.
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Бэтмобиль
В противовес белоснежному FX37 имеется дьявольски-чёрный FX50. Обвес Draco, тюнингованная оптика, перешитый салон, перепрошитые двигатель и КП — джентльменский набор собран. Нынешний владелец заверяет, что в двигателе V8 более 400 сил, благодаря которым кроссовер разгоняется до 100 километров в час примерно за пять секунд. Этот совсем не рекорд, но очень достойно.
Пробег этого монстра составляет 160 тысяч километров, но за все 12 лет его жизни не было ни одной аварии. Потому что не заметить такую машину и налететь на неё просто невозможно, даже если речь о столбе или заборе.
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Почти Vettel Edition
В продаже на Авто.ру есть несколько экземпляров Infiniti FX50 Vettel Edition — спортивного кроссовера, который дорабатывался при участии Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона
Обвес Egoist Design отлично сочетается с диффузором Icon, спойлером
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Нечто
Ух, даже не знаем, как вот этот вот прокомментировать. Но, похоже, на этом Infiniti FX нет ни одного элемента, которого бы не коснулась рука тюнеров. Много ли вы видели кроссоверов Infiniti с расширителями? А с подобным клиренсом? А на 22-дюймовых дисках Asanti? А с «люстрой» над ветровым стеклом?
Двигатель, коробка передач, подвеска и акустика тоже подверглись доработке. Спек-лист этого Infiniti по-настоящему впечатляет: советуем перейти в объявление и убедиться в этом лично. Видно, что в машину вложено много времени, средств и души (будем называть это так). Осталось понять, где на таком кроссовере ездить, чтобы все его компоненты ниже ватерлинии остались целыми. Однако эта машина дома не сидела, а активно участвовала во всевозможных тюнинг-тусовках.