10 необычных внедорожников Infiniti, которые можно купить на Авто.ру прямо сейчас

Ух, даже не знаем, как вот этот вот прокомменти­ровать. Но, похоже, на этом Infiniti FX нет ни одного элемента, которого бы не коснулась рука тюнеров. Много ли вы видели крос­соверов Infiniti с расширите­лями? А с подобным клиренсом? А на 22-дюймовых дисках Asanti? А с «люстрой» над ветровым стеклом?